Nakon kratke stabilizacije, u Hrvatsku je ponovno stigla promjena vremena tako da je nedjelja u većini dijelova države osvanula uz oblačno, vjetrovito, a ponegdje i kišno vrijeme, javlja Jutarnji list.

Prema najnovijoj prognozi Državnog hidrometeorološkog zavoda, cijelu nedjelju prevladavat će oblačno, povremeno s kišom, a mjestimice i pljuskovima s grmljavinom. Lokalno će biti i obilne kiše, osobito u gorju i na Jadranu. Puhat će umjeren i jak sjeverni i sjeveroistočni vjetar, a na Jadranu umjereno do jako jugo koje će na sjevernom dijelu okrenuti na jaku buru s olujnim udarima. Najviša dnevna temperatura većinom između 16 i 21 °C, u gorju osjetno niža.

Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta, DHMZ je putem Meteoalarma izdao niz upozorenja. Za sjeverozapadni dio unutrašnjosti, Istru, Liku i Gorski kotar te sjeverno primorje na snazi su narančaste uzbune zbog olujnog vjetra i obilne kiše, za podvelebitsko područje izdan je crveni alarm zbog orkanske bure, a u ostatku Hrvatske na snazi su žuta upozorenja zbog kiše i vjetra.

Žuta uzbuna izdaje se u slučaju potencijalno opasnih, narančasta u slučaju opasnih, a crvena u slučaju izuzetno opasnih vremenskih uvjeta.

Što se tiče Dalmacije, očekuje se promjenljivo do pretežno oblačno mjestimice s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Sredinom dana i popodne lokalno će biti i obilne kiše. Puhat će umjereno do jako, ponegdje i olujno jugo. Minimalna temperatura zraka od 14 do 16, a maksimalna od 17 do 19 °C.

Kako javlja Istramet, u nedjelju slijedi razvoj sredozemne ciklone uz istovremeno jačanje anticiklonalnog bloka iznad Velike Britanije. Takva sinoptička situacija posljedično će uzrokovati novi prodor hladnog zraka sa sjevera kontinenta.

Sličnih sinoptičkih situacija jako je nedostajalo tijekom cijele prošle zime i u prvom dijelu proljeća kada nismo imali niti jednu škuru buru! Čini se da se vremenski obrazac promijenio, te da će se tipična zimska situacija razviti 3 mjeseca prekasno. Promjena će biti tako izražena da se na nju u posebnoj objavi osvrnuo i američki Accuweather.

Američki meteorolozi pišu o velikoj proljetnoj oluji koja će u nedjelju i ponedjeljak zahvatiti dijelove Italije i Balkana. Obilni pljuskovi uz mogućnost lokalnih poplava bit će najveća prijetnja, a štetu može pričiniti i olujni vjetar.

Najveća mogućnost pojave poplava postojat će na istočnoj obali Italije i na zapadnim obroncima Dinarida, izjavio je meteorolog Tyler Roys. Također, postoji mogućnost aktiviranja klizišta na tom području. Prema njegovim riječima ovakav tip ciklone češći je u zimskom dijelu godine i tijekom ranog proljeća, te je vrlo neuobičajen za svibanj.

I na prognostičkom modelu ICON mogu se uočiti zaista ekstremne količine oborina koje se predviđaju u dijelovima Balkana. U samo jednom 24-satnom terminu lokalno bi moglo pasti 150 mm kiše, a ponegdje čak i više!

Nakon zahladnjenja u višem gorju valja očekivati i snijeg, dok će se temperature zraka sniziti za više od 10 °C ispod uobičajenih vrijednosti za doba godine! Što se tiče dugoročnih tendencija vremena, čini se kako će nas promjenjivo vrijeme pratiti “do daljnjega”, odnosno barem još 10-ak dana, navode u Istrametu.

U DHMZ-u za ponedjeljak prognoziraju vjetrovito vrijeme. U unutrašnjosti oblačno s kišom, lokalno i obilnom, a gorju ponegdje susnježica ili snijeg. Na Jadranu promjenljivo oblačno mjestimice s pljuskovima. Vjetar umjeren do jak, ponegdje i olujan sjeverni i sjeveroistočni. Na većem dijelu Jadrana i u unutrašnjosti Dalmacije jaka i olujna, podno Velebita i orkanska bura, a na jugu Dalmacije umjereno do jako jugo. Jutarnja temperatura zraka od 8 do 13, u gorju od 2 do 6, a na Jadranu od 9 do 14 °C. Najviša dnevna od 5 do 10, a na istoku i Jadranu uglavnom od 11 do 16 °C.

Upozorenja i za ponedjeljak ostaju manje-više ista kao i za nedjelju, s tim da je narančasta uzbuna proširena i na Slavoniju i Baranju.

U nastavku tjedna i dalje nestabilno, ali u utorak i srijedu blago smirivanje, piše Jutarnji list.