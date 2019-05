Liječnici Koordinacije hrvatske obiteljske medicine (KOHOM) opet su "digli svoj glas", i to s punim pravom. Naime, 30. travnja ove godine u Domu zdravlja Zagrebačke županije, u ambulanti u Strmecu Samoborskom, 40-godišnji pacijent sjekirom je napao svoju liječnicu obiteljske medicine, prim. dr. Ines Balint. Napao ju je pacijent kojeg ona liječi dugi niz godina i koji je ovisnik, a trenutačno se nalazi na heptanonskoj terapiji.

Što se sve događalo tog dana u Strmecu Samoborskom, doznali smo upravo od dr. Balint.

- Kao i svaki dan bila sam na svom radnom mjestu i taj je pacijent, dva sata prije incidenta, bio kod mene u ordinaciji i tražio je terapiju. Ja sam mu objasnila da terapiju ne može dobiti tako kako on želi i da za dobivanje terapije moramo poštivati zakonske okvire, izdavanja lijekova. On ničim tada nije ukazivao da je nervozan i nije mi prijetio. Otišao je kući i ja sam i zaboravila na njega - kazuje dr. Balint.

No, nakon otprilike dva sata u zdravstvenu stanicu ponovno dolazi isti muškarac, ovaj put "naoružan" - sjekirom!

- Odjednom smo čuli nekakvo lupanje na vrata koje nikako nije bilo lupanje svojstveno kucanju. Pretpostavivši da se događa nešto neuobičajeno, otvorila sam druga vrata od ambulante i kroz njih vidjela pacijenta kako lamata sjekirom i urliče na medicinsku sestru. "Da vidim tko mi sada neće dati moju terapiju", vikao je. U tom se trenutku vidjelo da je uznemiren, iako je bio pod terapijom koju dobiva deset godina.

Medicinska sestra, koja je bila najizloženija napadu, uspjela je pobjeći i sakriti se, a dr. Balint uspjela je zatvoriti vrata ambulante.

- Tada je nastala grozna tišina. Odmah sam nazvala policiju koja je došla na uviđaj u roku od 20 minuta. Nakon dolaska policije, otvorili smo vrata ambulante, a kako je policija utvrdila, čovjeka sa sjekirom više nije bilo. Nakon dva sata dobila sam informaciju da su ga uhitili i da ga vode na pregled u psihijatrijsku bolnicu Jankomir - ispričala nam je liječnica.

Nakon pet dana dr. Balint razgovarala je s liječnikom iz psihijatrijske bolnice "Sv. Ivan" u Zagrebu, u kojoj je pacijent bio hospitaliziran.

- Razgovarala sam sa nadležnim psihijatrom u bolnici u Jankomiru koji je bio zadužen za "mog" pacijenta. Rekao mi je da će biti otpušten na kućnu njegu jer da kod njega nema naznaka psihičke bolesti. Tada sam ja kolegu upitala da mi objasni kako da se ponašam kada on ponovno dođe kod mene budući da mi je pet dana prije prijetio sjekirom. Kolega mi je odgovorio da tu policija mora odraditi svoj posao. I što sada? Ja mogu tražiti od Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje da mu dodijeli drugog liječnika, ali moram HZZO-u podnijeti dokaz da se taj napad, odnosno prijetnja, dogodio...

I tu nastaje problem.

- Naime, zakonski rok za dobivanje zapisnika od policije je mjesec dana. U tom roku "moj" pacijent može mene i moju medicinsku sestru sjekirom ubiti 30 puta! No, ako ne mogu prije dobiti zapisnik, barem mogu dobiti potvrdu da se taj događaj zbio. Međutim, tu mi potvrdu može izdati samo onaj policijski djelatnik koji je bio na mjestu događaja, kada sam ja prijavila napad. I ja sam toga gospodina tražila dva puta, ali kako on oba puta nije bio na poslu, nego na slobodnom danu, nisam dobila potvrdu, jer mi je nitko drugi ne može izdati. Tada mi je u policiji rečeno da moram čekati da me telefonski izvijeste o tome da mi je potvrda napisana i da je onda mogu dobiti - rezignirano će dr. Balint.

Zbog svega ovoga KOHOM se "dignuo na noge".

- Tražimo da se izričito uredi na koji način se ovakva dokumentacija traži od policije i rok u kojemu se može izdati. Ja sam još uvijek u strahu za svoj život, kao i za život svojih djelatnica. Kada sam pitala u policiji što mi je činiti ako mi opet dođe prijetiti, rekli su mi "zovite, ako vam bude prijetio". Svi liječnici su, vjerujte mi, izloženi svakodnevnim verbalnim napadima, a u porastu je i broj fizičkih napada - kazuje dr. Balint.