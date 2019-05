Čovjeku koji se uspio izboriti protiv crkvenih zvona netko se autom zabio u ogradu kuće: 'Ovo je pokušaj atentata, očito se radi o osveti! I do sada su mi prijetili...'

Anto Šitum iz Lasinje kod Karlovca, koji je nakon članka o sudskom sporu u kojemu je zbog njega mjesnoj župi nepravomoćno naloženo da više ne zvoni u noćnim satima s crkvenog tornja, sada ima novi problem - netko mu se u četvrtak u večernjim satima automobilom “zakucao” u ogradu kuće. On, kako piše Jutarnji list, smatra da se radi o osveti zbog presude protiv crkve.

Motiv će istražiti policija koja je u petak u prijepodnevnim satima na mjestu događaja obavila očevid, no da je bila riječ o namjernom udaru, a ne o prometnoj nesreći, dalo bi se lako zaključiti po tragovima.

Dogodila su se, naime, dva udara, jedan okomito s lokalnog parkinga na betonski stup na koji su pričvršćena kovana vrata u dvorište, a drugi oko šest metara dalje u nosivi zid ograde pod oštrim kutem. U prvom navratu betonski je stupić napukao, a na drugom su nastale strugotine i sitnija oštećenja.

Nije dobro prošao ni automobil koji je na oba mjesta ostavio krhotine pokazivača smjera u kombinaciji sa stražnjim svjetlima te komad odbojnika. Po tome bi se također dalo zaključiti da su oba udara izvedena vožnjom unatrag, a po specifičnom obliku svjetala, kao i po poklopcu kotača vjerojatno se radi o automobilu marke Mercedes starije generacije. Policiji bi u otkrivanju počinitelja mogle od pomoći biti snimke nadzornih kamera s kuće koje će im dostaviti Antin sin Mario. Antu je događaj prilično uznemirio, toliko da je bio uvjeren da je na njega pokušan - atentat.

- Bio sam iza kuće kada sam začuo snažni udarac, a odmah potom i drugi. Došao sam pogledati, ali nisam ništa primijetio. Tek ujutro, kada sam išao po namirnice, vidim što se dogodilo. Očito se radilo o osveti, u Lasinji ne vole da im netko sa strane određuje kada će im zvoniti zvona na crkvi - smatra Anto Šitum.

Kaže da je zalet bio dobar, a udar vrlo jak, čim je uspio potrgati armiranobetonski stup debljine 25 x 25 cm, a sve kako bi ga se zastrašilo.

- To je jaka gradnja, pa nisu napravili veliku štetu prvi put. Vjerojatno su zato odlučili udariti i drugi put, pa su išli direktno okomito i s većim zaletom - kaže za Jutarnji list Anto Šitum.

Napominje da je i dosad imao prijetnji tako da su “kočili automobilima pred kućom, bacali boce u dvorište i prijeteći mahali rukama”.

- Ja ne znam tko je to mogao biti. Lasinja je jedna zatvorena lopta, ali brzo će ona puknuti, pa će se i to doznati - kaže on.

Otkako je u medijima komentirao sudski spor sa župom, kaže, sumještani su se distancirali, ušutjeli su i bježe od njega.

- Susjeda kod koje kupujem jaja mi preko Facebooka poručuje neka odem u Bosnu odakle sam porijeklom ako mi se tu ne sviđa, a i ona je i iz Bosne. Mogu ja otići, a bio sam joj dobar dok mi je naplaćivala jaje po kunu i pol, a domaćima po kunu - žali se Anto.

Podsjetimo, nepravomoćnom presudom Općinski sud u Karlovcu je župi Sv. Antuna Padovanskog naložio da isključi zvučno označavanje vremena, odnosno otkucaje sata koji se nalazi na građevini svake noći od 22 do 6 sati jer svojom bukom narušava zdravlje mještana središta sela.

Župu je tužio Anto koji je u rodni kraj svoje supruge stigao iz Austrije, gdje je kao vozač zaradio mirovinu, te tu kupio i obnovio imanje. Požalio se župniku još 2014. godine tražeći da smanji jačinu zvona, no kako on, tako i političke vlasti, ali i dobar dio mještana smatrali su da bi se on trebao prilagoditi običajima mjesta, a ne zvonjava njemu.

- Zvonik crkve, kao i satni mehanizam na njemu, dio su mjesne povijesti te predstavljaju povijesni, ali i kulturni identitet mjesta, a opće je mišljenje u mjestu da otkucaji sata sa zvonika predstavljaju nešto lijepo, autohtono i kulturološki prihvatljivo - tim su riječima pokušali pravdati zvonjavu iz župe, ali on nije prošao ni kod Ante, a niti u Općinskom sudu u Karlovcu.