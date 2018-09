Ministar Božinović progovorio o istraživanju ratnih zločina: Policija radi na jedini način koji može dovesti do rezultata

Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović ocijenio je u četvrtak da najavljeni prosvjed u Vukovaru zbog navodnog neprocesuiranja ratnih zločina “nikako ne može dovesti u vezu s ekipom koja vodi hrvatsku policiju” i radi na način “koji jedini može dovesti do rezultata".

U razgovoru za RTL Božinović je ponovio da je vukovarski gradonačelnik Ivan Penava, kao jedan od inicijatora prosvjeda, prije nekoliko dana u MUP-u dobio informaciju da je daleko prije njegovog javnog istupa osnovana radna skupina za istraživanje ratnih zločina, prije svega na Ovčari, upravo jer je vrh policije i MUP-a bio nezadovoljan ranijim radom.

"Mi nismo razgovarali o prosvjedu zato što se mi bavimo meritumom. On je iskazao zabrinutost, mi smo tu zabrinutost i operacionalizirali, više od pola godine prije nego što je on izrazio tu zabrinutost. Svega mjesec i pol nakon što je osnovana ta skupina podnijeta je kaznena prijava za zločine protiv konkretne osobe, za ubojstvo hrvatskih ljudi, uključujući i francuskog državljanina, a to je važno", kazao je Božinović.

Dodao je i da je Penava sastanak ocijenio konstruktivnom te da je "nakon dan-dva pohvalio" novi pristup MUP-a.

"Ne mogu prosvjed dovesti u vezu sa ekipom, postavom koja u ovom trenutku koja vodi hrvatsku policiju i koja vodi Ministarstvo unutarnjih poslova, jer radimo ono što drugi nisu radili na način koji jedino može dovesti do rezultata", ustvrdio je Božinović.

Na pitanje što se događa s HDZ-om, jer su dolazak na prosvjed najavile i braniteljske udruge Božinović je kazao da je HDZ najjača stranka u državi te da to nikada nije bila stranka u kojoj svi jednako misle i jednako govore.