Građani prestravljeni pucnjavom u svom kvartu izviždali Bandića i gađali ga jajima: 'Evo ti tvojih birača, vodi si ih doma!'

Zbog pucnjave ispred osnovne škole Vukomerec, dio roditelja u četvrtak je prosvjedovao u dvorištu škole. Njih par stotina okupilo se zahtijevajući da se riješi problem problematičnih obitelji zbog kojeg su oni, ali i njihova djeca, već godinama u strahu. Ispred škole bila je i policija.



Kako javlja HRT, gradonačelnika Milana Bandića, koji je također došao na mjesto događaja, gdje je sudjelovao na sastanku s predstavnicima roditelja, policije i Ministarstva obrazovanja u školskoj zgradi, okupljeni su po izlasku sa sastanka gađali jajima i vrijeđali uz povike ‘Evo ti tvojih birača’, 'Majmune' i 'Vodi si ih doma', a sve garnirano uz pregršt psovki.



Vatreni obračun na ulicama zbog svađe dviju obitelji: 'Sin je odlučio naplatiti dugove pokojnog oca, krenulo je već popodne, kvartom su se naganjali Porsche i BMW...'



Situacija je bila užarena i prilično napeta, Bandiću nisu dali da dođe do riječi i da kaže što je dogovoreno na sastanku.

Nezadovoljni roditelji su mu rekli da štiti obitelj koja je sudjelovala u oružanom obračunu jer su kumovi, na što je Bandić izjavio da je on kum sa svima u Zagrebu.



- Oni koji su napravili problem neka odgovaraju, policija neka to riješi, rekao je Bandić.





Roditelji traže da problematična obitelj koja živi preko puta škole iseli, na što je gradonačelnik rekao da nitko neće iseliti iz Zagreba tko ne radi probleme. Na ponovljeno pitanje hoće li ta obitelj iseliti, Bandić je kazao da će o tome policija odlučiti.



- Moje dijete je bilo na terasi preko puta škole kad se počelo pucati. Sakrilo se iza zida, sva sreća da se ništa nije dogodilo. Dokazi su tamo, rupe od kalašnjikova po zidovima, stolovima i autima. Plakalo je cijelu noć i molilo me da ne ide u školu - rekao nam je roditelj djeteta koji ide u školu, Mario Župan.



Kaže i da je jutros u školu došlo samo 20 od 600 učenika koji pohađaju ovu školu te da će se tako i nastaviti sve dok se ovaj problem ne riješi u korijenu.