Plenković odgovorio braniteljskim udrugama: Neće meni nitko birati partnere i određivati tko će biti većina!

Premijer Andrej Plenković u četvrtak je vukovarskom gradonačelniku Ivanu Penavi poručio da nema nimalo razumijevanja za tehnologiju, odnosno tajming kada je temu procesuiranja ratnih zločina iznio u javnost, a u pogledu navodnog zahtjeva iz braniteljskih krugova da se iz vladajuće većine isključi SDSS, poručio je da njemu, kao predsjedniku HDZ-a, nitko neće birati partnere i određivati tko će biti parlamentarna većina.

Premijer je, odgovarajući na novinarska pitanja nakon posjeta brodogradilištu Uljanik, potvrdio da će se sastati s vukovarskim gradonačelnikom koji je prije šest dana najavio održavanje mirnog prosvjeda zbog nezadovoljstva nerješevanjem pitanja ratnih zločina u Vukovaru.

"Što se tiče procesiranja ratnih zločina bilo gdje u Hrvatskoj, a pogotovo strašnih zločina koji su počinjeni na Ovčari i u Vukovaru, naravno da ja kao čovjek i kao predsjednik Vlade te HDZ-a imam jednaki interes, želju i namjeru da se oni procesuiraju i da se odgovorni za to kazne", rekao je Plenković.

Nema nekažnjivosti za najteže i najbrutalnije zločine koji su se dogodili u Vukovaru, i s te strane imam razumijevanja za podizanje teme koju je gradonačelnik Penava prije šest dana iskazao na presici, dodao je.

No, pritom je poručio kako nema nimalo razumijevanja za tehnologiju kako je to napravljeno.

"To se tako ne radi. Dakle, on kao član HDZ-a i kao gradonačelnik ima odgovornost prema svom biračkom tijelu i temi - i tu se slažemo, a drugu odgovornost prema političkoj procjeni i odabiru tajminga i načina kako da tu temu stavi u eter", kazao je Plenković.

Ne treba davati povoda onima koji žele srušiti Vladu

To je rekao i Penavi, kao i drugi članovi Predsjedništva HDZ-a, potvrdio je Plenković.

"Ići na emocije onih koji su najviše stradali, u situaciji kada je to zločin koji se dogodio prije 27 godina, u ovom trenutku, u ovako širokim okolnostima i davati povoda onima koji imaju vrlo jasan politički cilj, a to je da sruše parlamentarnu većinu, da destabiliziraju koaliciju i u konačnici da sruše Vladu, to je jedan drugi sport", ističe premijer.

A onih koji žele srušiti Vladu, odgovorio je na pitanje novinara, "ima koliko ih god hoćete".

Upitan jesu li među njima i braniteljske udruge koje traže da se iz vladajuće većine izbace Milorad Pupovac i SDSS, premijer odgovara da njemu nitko neće određivati tko će biti dio parlamentarne većine.

"Nisam ispratio što su rekli. Ali, neće meni nitko kao predsjedniku HDZ-a birati partnere i određivati tko će biti parlamentarna većina. To je ono što je 100 posto i na tome stojim čvrsto da ne mogu biti čvršći. Bez obzira od koga, kada i na koji način dolazi do toga", poručio je.

Na pitanje pomaže li i Penava takvima svojim nastupom, odgovorio je: ""Promislite, dovoljno ste mudri da zaključite".