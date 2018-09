Zločinac Merčep boravi u toplicama uz posebnu preporuku ministra branitelja i na račun poreznih obveznika; Ni ministar Krstičević u tome ne vidi ništa sporno

Tomislav Merčep, koji je pravomoćno osuđen kaznom zatvora od sedam godina, trenutačno ne izdržava svoju kaznu iza zatvorskih rešetaka, nego se nalazi na liječenju u Krapinskim toplicama.



Prema preporuci liječnika, a uz urgiranje ministra branitelja Tome Medveda, osuđenik za ratne zločine upućen je 1. kolovoza u toplice, gdje boravi do 15. rujna.

Vrijeme u toplicama računa se u zatvorski staž.

Moždani udar

Merčep je pretrpio moždani udar 2007. godine. Nepravomoćnom presudom Županijskog suda u Zagrebu dobio je pet i pol godina zatvora, a poslije mu je Vrhovni sud kaznu povećao na sedam godina. Osuđen je zato što kao zapovjednik jedinice rezervnog sastava MUP-a nije spriječio sebi podređene da vrše nezakonita uhićenja, zlostavljanja i ubijanja civila.

Merčepovci su, prema presudi, na kutinskom, pakračkom i zagrebačkom području nezakonito uhitili 52 osobe, od kojih su 43 ubili, tri se vode kao nestale, a šest ih je preživjelo zlostavljanja.

Ministri branitelja Tomo Medved, zdravstva Milan Kujundžić i pravosuđa Dražen Bošnjaković ne vide ništa sporno u činjenici što Merčep cijelo ljeto boravi u toplicama.

Ministar Medved potvrdio je kako se zauzeo za to da se Merčepu osigura liječenje u Krapinskim toplicama. Kaže da se uvijek zalaže kada to nalaže liječnička dokumentacija i kad je riječ o hrvatskom branitelju.

– Kao što inače radimo u takvim situacijama, mi smo podržali inicijativu u suradnji s Ministarstvom pravosuđa – poručio je Medved i odgovorio na pitanje zauzima li se i inače za to da zatvorenici dobiju toplice:

– Da, ako se radi o hrvatskim braniteljima, ako liječnici daju uputnicu i preporuku za takav oblik rehabilitacije, a ustanove u kojima izdržavaju kaznu nisu u mogućnosti pružiti takvu uslugu.

– Ako je netko bolestan, mora se liječiti i o tome nema spora niti to bilo kome smije biti problem. Postoje tretmani u zatvorskoj bolnici, ako nisu zadovoljavajući, zatvorenike se odvozi u druge bolnice. Međutim, kad vidim da osoba osuđena za ratne zločine mjesec i pol dana boravi u toplicama, i to na urgenciju, onda mogu samo reći da bi mnogi koji su na slobodi poželjeli takav zatvorski tretman. To ne može biti ni normalno ni moralno – komentirao je Furio Radin, potpredsjednik Sabora, koji je bio dugogodišnji šef saborskog Odbora za ljudska prava.

Medicinska usluga

Ministar pravosuđa Dražen Bošnjaković kazao je kako svatko tko izdržava kaznu i treba medicinsku uslugu koju zatvorski sustav ne može pružiti ide u ustanovu koja to može.

– Sve se radi temeljem preporuke liječnika, a u ovom slučaju posebnih saznanja nemam – rekao je Bošnjaković. Novinari jučer nisu dobili odgovore od Ministarstva pravosuđa na pitanja imaju li i drugi zatvorenici pravo na takav tretman ili se rade izuzeci za one za koje se urgira, kao ni podatke o tome koliko se zatvorenika liječi u toplicama i čekaju li oni red na termin kao što to moraju svi ostali građani.