Prevaranti vrebaju s Naurua: ne uzvraćajte pozive na ove brojeve, mogli bi vas skupo koštati

Vještak Lubura:

Nakon što smo nedavno pisali o telefonskoj prijevari preko poziva upućenih iz Vanuatua na Pacifiku, čitatelji nas upozoravaju na još jednu obmanu koja bi naivne potrošače mogla poprilično koštati.



Ovog puta pozivatelj zove iz Naurua, državice u Tihom oceanu s jedva 13.000 stanovnika, kratko zazvoni i prekine. Onaj tko iz znatiželje uzvrati poziv na broj +6745578287 idući mjesec može očekivati račun za mobilne usluge u iznosu od nekoliko desetaka do nekoliko stotina kuna.



Zdrav razum je najbolja zaštita

U Hrvatskoj se, prema Luburinim riječima, napravilo puno toga da se lakovjerne zaštiti od prijevara, kad su telekomunikacije u pitanju.



- Primjera radi, zakonskim je propisima regulirano da cijena poziva na određeni broj s dodanom vrijednošću, navedena u oglasu, mora biti jednake veličine kao i sami broj. Ne možete vi, međutim, zaštititi ljude od njih samih - ako netko želi da mu tarot majstor cijelu noć udjeljuje savjete o poboljšanju bračnih odnosa, onda neka to i plati - kaže Lubura.

Dok vlasnici novijih modela pametnih telefona ispod broja imaju navedeno i ime države iz koje poziv stiže, i ostali bi, bez obzira na to, trebali biti oprezni kad su u pitanju nepoznati međunarodni brojevi. Na to ih upozoravaju i iz Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti (HAKOM).- Zaprimili smo još 1. kolovoza prijavu jednog od operatora o mogućim prijevarama preko poziva upućenih iz više zemalja, između ostalih i Naurua. HAKOM, kao i dosad, u navedenim slučajevima surađuje s operatorima te ako operatori ili HAKOM zaprime prijave korisnika o navedenim prijevarama, i isto se potvrdi provjerom na sustavima operatora, provodi se postupak blokiranja numeracije navedene države, a što je u konkretnom slučaju i napravljeno s ciljem da se izbjegnu neželjeni troškovi za korisnike. Upozoravamo stoga korisnike da budu oprezni kad dobiju poziv ili poruku s nepoznatog broja, posebno ako su u pitanju međunarodni brojevi. Naime, ako je korisnicima broj koji ih poziva nepoznat, na isti se mogu javiti te im ništa neće biti naplaćeno jer se u Hrvatskoj dolazni pozivi ne naplaćuju, ali ako kasnije uzvrate poziv isti će im biti naplaćen sukladno cjeniku operatora elektroničkih komunikacija čije usluge koriste - poručuju iz regulatorne agencije.O tome, pak, kako "operiraju" tele-kriminalci razgovaramo sa, stalnim sudskim vještakom za telekomunikacije, tehniku i metodologiju prisluškivanja.- Oni, dakle, otvore broj s dodanom vrijednošću; kod nas takvi brojevi uobičajeno imaju predznak 060. Operater u njihovoj državi dužan je isplatiti im naknadu za sve pozive upućene na taj broj, a on će se opet naplatiti od operatera iz države iz koje stiže poziv, primjerice, Hrvatske, odnosno od samog pozivatelja, korisnika mobilnih usluga. Dok je na cijelom području Europske unije, pa tako i kod nas, vrlo dobro regulirano ovo područje telekomunikacija, za tzv. treće zemlje to se ne bi moglo reći. Preko brojeva s dodanom vrijednošću financiraju se razne ilegalne aktivnosti, među ostalim i terorističke organizacije - objašnjava Lubura.Stalnog sudskog vještaka pitamo na koji način pozivatelji dolaze do naših brojeva.- Većina telefonskih brojeva je javno objavljena, no sumnjam da se oni služe tim registrima. Pozive upućuju nasumično birajući brojeve, pa što upali... Ako jedan poziv na broj s dodanom vrijednošću košta tri kune, a njima ga uzvrati milijun korisnika koje su kontaktirali, što nije nikakav problem, računajte do kojeg novca na ovaj način dolaze - govori vještak Đuro Lubura.