Proslava u Srbu protekla bez incidenata; Klasić: Opet se okupljamo jer smo zabrinuti za budućnost; Keleminec s kontraskupa: Ovo je četnički ustanak i ovdje se slave laži!

Proslava 77. obljetnice Dana ustanka naroda Like u Srbu protekla je mirno i bez incidenata. Paralelno sa službenom proslavom kod spomenika u središtu mjesta u organizaciji Srpskog narodnog vijeća i antifašističkih udruga iz Hrvatske, na kojoj se okupilo više od tisuću ljudi, održan je i kontraprosvjed u organizaciji Autohtone - Hrvatske stranke prava na kojemu je sudjelovao predsjednik stranke Dražen Keleminec i dvadesetak njegovih pristaša.



Kao i svake godine, na proslavu su bili pozvani svi predstavnici Sabora, Vlade, predsjednica Republike, predstavnici Zadarske županije i Općine Gračac, ali nitko se nije pojavio.



- Dugo se slušalo i još uvijek se sluša da su ljudi u Srbu ustali protiv hrvatske države i da su Srbi u hrvatskoj i hrvatski antifašti zajedno s njima zaslužili to što im se dogodilo. Nisu oni ustali protiv države, nego protiv zla koji je ta država počela činiti samim danom svog proglašenja. Već 27. travnja imamo prve masovne egzekucije nad Srbima u Gudovcu, njih 196 muškaraca iz sela u okolici Bjelovara. Onda 5. svibnja u Veljunu njih više od 500, 13. svibnja u Glini oko 400 muškaraca od 16 do 60 godina, pa njih nekoliko stotina u Banskom Grabovcu, a onda na stotine onih koji su krajem travnja završili u logorima, deseci tisuća ljudi. Potom su na red došla okolna sela, Osredci, Suvaja, Bubanj, Metek, Tiškovac, nekoliko stotina ljudi, žena, djece i staraca ubijeno je u pohodu ustaške vojnice – podsjetio je na događaje od 27. srpnja 1941. predsjednik SNV-a Milorad Pupovac, podsjetivši da su progon i egzekucije nad srpskim stanovništvom započeli nakon što je NDH donijela rasne zakone, a izvan zakona su stavljeni Srbi, Židovi i Romi.



Ćirilica je bila zabranjena, kao i SPC, a počele su i egzekucije vodećih hrvatskih intelektualaca zatočenih u Kerestincu.

- Tko ima obraza reći da je to bio ustanak protiv države, a ne protiv zla koje je bilo spremno na istrebljenje drugih, drugačijih, različitih. Zlu koje je služeći historijskom zlu nacizma i fašizma htjelo na vlastitom tlu stvoriti etnički potpuno čistu državu ne birajući sredstva i posežući za najgrubljim metodama kao što su istrebljenje Židova, Roma i Srba – upitao se Pupovac i zatražio minutu šutnje za sve civilne žrtve, srpske i hrvatske, iz Suvaje i Brotnja, Lapca i Borićevca koje su u zločinačkim okolnostima stradale 1941. na području Srba, ali i cijele zemlje.



Prvi put na proslavi u Srbu, u ime antifašista Siska, govorio je i povjesničar Hrvoje Klasić, ali ne o povijesti, kako je rekao.



- Nažalost, mi se već godinama na ovakvim mjestima poput Srba, mog Siska, Jasenovca ili Jadovnoga ne okupljamo samo kako bismo se prisjetili prošlosti. Okupljamo se, nažalost, jer smo zabrinuti za budućnost. Zabrinuti smo za život u društvu u kojem je normalno da ulice nose imena po ustaškim političarima, u kojem se dižu spomenici ustaškim vojnicima i u kojem je normalno da se na ulicama i stadionima uzvikuju ustaški pozdravi. Nije normalno da se na ovakvim mjestima okupljamo pod ovolikom pratnjom policije, to nije normalno društvo - kazao je Klasić, uputivši poruku političarima koji vode zemlju da omoguće jednake šanse svim ljudima u Hrvatskoj.



- Obnovite Liku, Kordun i Baniju, pokažite da ljudi koji ovdje žive žive u 21. stoljeću, pokažiti da njihovi životi jednako vrijede kao i životi svih drugih građana Republike Hrvatske. Tako ćete pokazati poštenje, ako ne prema našoj prošlosti, barem prema našoj budućnosti - poručio je Klasić.

Predsjednik AHSP-a Dražen Keleminec na kontraskup je došao u crnoj majici HOS-a, kako je rekao, zbog istine, puštajući Thompsonove pjesme s razglasa i glasno izvikujući pozdrav "za dom spremni". Svečanu proslavu nazvao je "četničkim dernekom", a Pupovca je nazivao uvredljivim imenima i plaćenikom.



- Ovdje su talijanski fašisti naoružavali Srbe da se bore protiv Hrvatske. Ovo je četnički ustanak i ovdje se slave laži. Neka nam Pupovac kaže gdje su ti silni Srbi koje su Hrvati 1941. ubili - rekao je Keleminec, prozvavši samog sebe najprogonjenijom osobom u Hrvatskoj od 2010., jer je od 2010. do danas zaradio 19 prekršajnih i dvije kaznene prijave zato što je pokrenuo prosvjede u Srbu.

Mesić: Izgubljeni fašisti Iako je bio među uzvanicima, počasni predsjednik Udruge antifašista Hrvatske Stjepan Mesić nije držao govor, već se na kraju manifestacije kratko obratio novinarima komentirajući Keleminčev kontraskup:



- Ti povici i ta mizerna skupina koja protestira, to su ljudi izgubljeni u vremenu i prostoru. Meni je žao što se to događa jer ovo je obilježavanje jednog od najčasnijih događaja u Drugom svjetskom ratu koji se nas tiče. Umjesto da se to prihvati, ja ne znam što bi oni željeli. Meni to nije jasno. Antifašisti na svojim okupljanjima kažu kako je bilo, što je sada i kako žele da bude. I ne smetaju nikome. Zašto ove mizerne skupine, koje ne predstavljaju nikoga, žele zaustaviti ono što je propisano hrvatskim Ustavom, za mene je neshvatljivo.