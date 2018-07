Izračunali smo što nosi nova porezna reforma: najveći dio zaposlenih ovim mjerama neće dobiti - ništa!

Iako posljednja verzija poreznih izmjena upućuje da je Vlada odlučila veći fokus staviti na manje oporezivanje plaća, za najveći dio zaposlenih to neće značiti mnogo, a možda i ništa, piše Jutarnji list.



Ukidanje doprinosa na plaću za ozljedu na radu od 0,5 posto i za zapošljavanje od 1,7 posto te povećanje doprinosa za zdravstvo s 15 na 16,5 posto, prema riječima Anje Božine iz RRiF-a, tvrtke koja se bavi računovodstvom, porezima i financijama, za radnika neće značiti ništa - iz jednostavnog razloga što je riječ o obvezi poslodavca na plaću, a ne iz plaće. Izračuni govore da bi, primjerice, na prosječnu plaću od 6300 kuna poslodavac imao manji trošak od 64 kune, a onu od 10.000 kuna, oko 100 kuna.



Premda je riječ o malom iznosu, taj oslobođeni iznos poslodavac može i ne mora dati radniku. Međutim, Božina ističe da to nikad nije bila praksa. No, čak kad bi poslodavac radniku i podigao bruto plaću za, primjerice, 100 kuna, da bi mu trošak ostao isti, radnik će dobiti neto plaću u iznosu od oko 70 kuna.



U slučaju da se najveća stopa na dohodak od 36 posto smanji tako da se porezni razred pomakne sa sadašnjih 17.500 na, primjerice, 35.000 kuna, značajniju korist imali bi oni s neto plaćom iznad 20.000 kuna. U slučaju da se razred pomakne na 25.000 kuna, što je također opcija, i njihov bi dobitak bio manji, nekoliko stotina kuna.



Što će izmjene u oporezivanju plaća značiti za radnike



Primjeri:



a) ukidanje doprinosa



6300 kuna neto plaća

- 64 kune manji trošak poslodavca

10.000 kuna neto plaća

- 99 kuna manji trošak za poslodavca

20.000 neto

- 242 kune manje za poslodavca



b) smanjenje stope poreza od 36 posto (podizanje poreznog razreda sa 17.500 na 35.000 kuna)



20.000 kuna neto

- 1000 kuna veća plaća

40.000 kuna neto plaća

- 2000 kuna veća neto plaća