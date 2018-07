Stižu pasje vrućine! U Dalmaciji ćemo se opet kuhati kao prošlog ljeta, no visoke temperature nisu jedina nepogoda koja će nas pogoditi...

Razdoblje nestabilnog vremena se nastavlja. Bit će dosta sunca, ali i povremenih mjestimičnih pljuskova i grmljavine, osobito u kontinentalnom području, piše HRT.

Meteoalarm je za petak izdao žuto upozorenje zbog velike mogućnosti za grmljavinska nevremena u gotovo cijeloj Hrvatskoj.

U Dalmaciji će danas biti pretežno sunčano i vruće, ali ne i potpuno stabilno, osobito u njezinoj unutrašnjosti, gdje su mogući pljuskovi i grmljavina. Puhat će slaba do umjerena bura, tijekom dana prema otvorenome moru sjeverozapadnjak, a dnevna temperatura narast će do 32 °C.



​Na sjevernom Jadranu bit će barem djelomice sunčano, ali mjestimice su mogući pljuskovi i grmljavina. Puhat će slaba do umjerena bura, a dnevna temperatura dosezat će 30 °C.

Idućih dana na Jadranu većinom sunčano, ali ne i potpuno stabilno pa su mjestimice mogući pljuskovi. Ujutro uz obalu slaba do umjerena bura, a zatim tijekom dana maestral. Temperatura bez veće promjene pa će se uz tople noći danju zadržati većinom vruće - između 30 i 33 °C.

Prema prognozi Državnog hidrometeorološkog zavoda, temperature bi u nedjelju u nekim dijelovima Dalmacije mogle rasti do čak 37 stupnjeva, kakve su nas uglavnom zaobilazile ovoga ljeta. To se osobito odnosi na šibensko i splitsko područje.





U Slavoniji, Baranji i Srijemu danas će biti promjenljivo i nestabilno, mjestimice s kišom ili pljuskovima s grmljavinom, koji ponegdje mogu biti i izraženiji, uz temperature do 29 °C.

U središnjoj Hrvatskoj djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom, a poslijepodne će lokalno biti i izraženijih pljuskova i grmljavine. Vjetar slab, a temepratura zraka slična kao na istoku.

U gorju promjenljivo, povremeno s kišom i pljuskovima, te malo svježije.



U subotu će na kopnu biti promjenljivo i nestabilno, mjestimice s kišom ili pljuskovima s grmljavinom, te malo manje toplo. U nedjelju i ponedjeljak sunčanije i toplije, ali i dalje su ponegdje mogući pljuskovi, koji vjerojatno ponegdje vjerojatno neće izostati ni u utorak i srijedu.