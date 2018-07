Vodič za Britance koji će kršiti zakone u Hrvatskoj: ministarstvo Ujedinjenog Kraljevstva objavilo detaljan priručnik za turiste koji će završiti u našim kaznionicama

Prošle godine u Hrvatskoj se odmaralo 720 tisuća Britanaca, a ove godine ih se očekuje čak 900 tisuća. Idućih godina procjenjuje se da će taj broj biti veći od milijun. No, s tolikim brojem državljana Ujedinjenog Kraljevstva dolazi i manji broj onih, prvenstveno mlađih turista, koji imaju problema s hrvatskim zakonodavstvom. Toga je svjesno i britansko Ministarstvo vanjskih poslova (Foreign & Commonwealth Office), koje je izradilo i ove godine objavilo informativni priručnik za sadašnje i sve buduće britanske pritvorenike i zatvorenike u Hrvatskoj.



- Nismo ovdje da bi te osuđivali. Naš je cilj da se pobrinemo da te tretiraju sukladno zakonima. Ne možemo te izvući iz zatvora, kao ni platiti kaznu ili položiti jamčevinu, ne možemo se ni miješati su sudski postupak ili ti osigurati ranije suđenje. Također, nismo u mogućnosti istraživati kazneno djelo - stoji to, među ostalim, u uvodu opsežnog priručnika, a koje je sastavilo britansko veleposlanstvo u Hrvatskoj, te priložilo i popis odvjetnika koji pričaju engleski jezik u Zagrebu, Splitu, Dubrovniku, Šibeniku, Zadru...



U priručniku se navodi koja prava imaju pritvorenici i zatvorenici, zatim se opisuje kakav je naš pravosudni sustav, ali i uvjeti u zatvorima.



Vukičević: Da, zastupam brojne Britance

Jedan od odvjetnika koji su na popisu britanske ambasade je i Splićanin Toni Vukičević, koji se specijalizirao za kazneno pravo.

- Budući da se povećava broj britanskih turista u Hrvatskoj, i mi odvjetnici imamo više posla. Što se tiče prekršajnih i kaznenih djela, svako ljeto imam dosta poziva i pravnih radnji. Najčešće se tu radi o nasilju, kriminalu vezanom uz opijate i remećenju javnog reda i mira. Većinom se radi o tome da su Britanci počinitelji, ali ima i slučajeva kada su žrtve, najčešće krađa. Bilo je i težih kaznenih djela, poput silovanja, nanošenja teških ozljeda, međutim tu se radi o manjem broju predmeta. No, tijekom procesuiranja kaznenih djela sam uvidio da bi naše pravosuđe strance trebalo procesuirati po žurnom postupku. Naime, sudska vlast se prema njima odnosi kao i prema osobama koje imaju prebivalište u Hrvatskoj. Ali ako je primjerice počinitelj Britanac, a žrtva recimo iz Australije, e onda je tijekom kasnijeg sudskog postupka teško doći do svjedoka, sve se dodatno odužuje, a dokazivanje je krajnje kompleksno i nekada neuspješno. Sve to ide na ruku počinitelju, dok žrtva možda na kraju i ne dobije satisfakciju. Zato bi te predmete trebalo rješavati žurnije, dok se i žrtva, ali svjedoci nalaze na području Hrvatske - kaže nam odvjetnik Toni Vukičević.

Popis dalmatinskih odvjetnika kojima su klijenti iz UK

Popis dalmatinskih odvjetnika koje Britanci savjetuju svojim državljanima ako se nađu u problemima ili im treba neka pomoć u vezi nekretnina, poslova i slično.

- Darko Butigan

- Orlić i partneri

- Marojica Ucović i Marijo Kaznačić

- Odvjetničko društvo Anić & Anić d.o.o.

- Ivo Grga

- Matulić-Sumić i partneri

- Monterisi i partneri

- Mrklić i partneri

- Siniša Štimac

- Toni Vukičević

- Odvjetnički ured Vuković-Lalić

- Ured Branko Baica, Frano Baica & Iva Baica Skert

- Mladen Klarić

- Ured Buljan i Varjačić

- Korljan i partneri

- Marinović i partneri

- Društvo Župić i partneri

Poslovi s nekretninama

Odvjetnici Ivo Grga i Vedran Anić također se nalaze na popisu britanskog veleposlanstva, ali njih Britanci najčešće, kako nam kažu, zovu zbog namjere kupnje - prodaje nekretnina ili nekih postupaka vezanih uz nasljedstvo, kupovanje pokretnina ili pokretanja posla u Dalmaciji.

Kaznena i prekršajna djela

Zbog čega se najčešće procesuiraju stranci u Hrvatskoj?

- Promet drogama

- Remećenja javnog reda i mira

- Drsko ponašanje

- Krađe

- Teže i lakše tjelesno ozljeđivanje

- Tučnjave

- Djela vezana uz prisilu na spolni odnos

Australac se sukobio s Dalamtincem

Splitski odvjetnik Siniša Štimac nam govori da ima klijenta iz Australije koji je optužen za počinjene teške tjelesne ozljede iz nehaja kada se sukobio s jednim hrvatskim državljaninom. Hrvat je navodno krenuo na Australca, a ovaj mu je nanio ozljede na licu. Navodno se radilo o prekomjernom korištenju sile, što će na kraju potvrditi ili odbaciti sud.



Priručnik je sigurno pročitao 25-godišnji Britanac Douglas C., koji je krajem lipnja ove godine osumnjičen za ubojstvo sunarodnjaka Uga Wilsona (26), zvanog Kraze na Zrću. Ugo je izboden nožem i izdahnuo je na platou ispred noćnog kluba. Podsjetimo, osumnjičenik je pokušao pobjeći iz Hrvatske, ali ga je policija uhitila na splitskom aerodromu pri pokušaju ulaska u zrakoplov na liniji za London. Do ubojstva je došlo nakon što su se dvije grupe Britanaca sukobile unutar jednog kluba, potom su izišli vani i tu nastavili svađu. Osim ubijenog Uga policija je notirala da je u istom incidentu ozlijeđeno još dvoje britanskih gostiju.Douglas C. je već vjerojatno sada svjestan jednog od najvećih nedostatka hrvatskog zatvorskog sustava, na koji ukazuju i strane i domaće nevladine organizacije za ljudska prava, a o čemu se piše i u priručniku.- Prenapučenost zatvora je problem u Hrvatskoj, stoga ne možeš očekivati da budeš sam u ćeliji. Moraš biti svjestan stanja u toaletima i tuševima... - navodi se u priručniku, te detaljno poučava moguće optuženike i zatvorenike što će im se događati ako ih uhite, optuže i otpreme u pritvor, odnosno zatvor na odsluženje kazne.- Kad je netko uhićen, na početku ga se vodi u policijsku postaju. Potom se izlazi pred suca koji razmatra dokaze i odlučuje hoće li se osoba pritvoriti. Vlasništvo zatvorenika se šalje u zatvor, ako u njemu ima mjesta. Nažalost nije neuobičajeno da se stvari izgube nakon uhićenja ili tijekom transfera u zatvor. Britansko veleposlanstvo i konzulati ne mogu se pobrinuti za tvoje vlasništvo i čuvati tvoje stvari. Policajac koji te je uhitio možda će htjeti uzeti izjavu od tebe. To mora biti u prisutnosti sudskog tumača za engleski jezik, a sve kako bi razumio što policajac govori. Ako te u nekom trenutku pitaju da potpišeš dokumente koje ne razumiješ, imaš pravo tražiti da se prevedu na engleski jezik. Ovo će produžiti postupak, ali ćeš tada biti siguran što potpisuješ - piše u priručniku.U priručniku se navodi tko će javiti obitelji u Britaniji o uhićenju njihovog člana, objašnjava se kakav je postupak ulaska kaznenog djela u krim-dosje u Hrvatskoj i Britaniji, zatim prava na odlazak stomatologu i liječniku, potom prava žalbe, vrste prehrane, koliko se često može telefonirati, na koji način djeluje hrvatski pravosudni sustav...- Ako nisi zadovoljan presudom, možeš se žaliti višem sudu. Ali žalbeni postupak je jako spor - pišu Britanci, navodeći da predsjednik države može dati pomilovanje, ali se kazneni dosje ne briše.- Postoji dogovor o transferu zatvorenika između Hrvatske i UK. To omogućava da zatvorenici budu bliže obiteljima, ali zahtijeva da se svi slože o transferu, dakle Hrvatska, Britanija i sam zatvorenik. Zatvorenik zahtjev za odsluženje kazne u Ujedinjenoj Kraljevini mora dostaviti Ambasadi u Zagrebu, ali i Hrvatska i Velika Britanija mogu odbiti zahtjev. Jedan od važnih preduvjeta da se zahtjev uopće podnese je taj da je osoba pravomoćno osuđena i da je ne čeka neko novo suđenje ili je u postupku žalba. Također, zatvorenik mora odslužiti najmanje dvije trećine kazne u vrijeme zahtjeva za premještajem - navodi se u priručniku, te se navodi da se zatvorenici mogu žaliti ako se prema njima loše odnose u hrvatskim kaznionicama.- Zatvorske vlasti nas uvjeravaju da oni pružaju balansiranu prehranu u zatvorima, koja podliježe dnevnim prehrambenim potrebama. Specijalna prehrana može biti moguća na temelju liječničkog uvjerenja (dijabetes, visoki tlak). U zatvoru ima i trgovina gdje možeš kupiti hranu... - navode djelatnici britanskog veleposlanstva budućim, možebitnim hrvatskim zatvorenicima koji dolaze s područja Ujedinjenog Kraljevstva.Cijeli vodič možete naći OVDJE , a popis odvjetnika koje preporučuje britansko veleposlanstvo možete naći OVDJE