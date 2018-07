Demografska katastrofa: gasi se i Dalmacija! U škole upisana 303 prvašića manje nego lani, u svega godinu dana 'nestala' čak 33 razreda

Razmjeri demografske katastrofe za malo su koga u Hrvatskoj nepoznanica.



Iseljavanja samo ubrzavaju proces smanjenja broja stanovnika, koji bi u sljedećim godinama mogao biti još gori, a to za naš obrazovni sustav, kako godinama upozoravaju stručnjaci, može imati nesagledive posljedice. Već sada svake godine o tome nam najzornije govori broj upisane djece u prvi razred osnovnih škola: čak i kad u nekoj županiji jedne godine bljesne nešto višebrojnija generacija prvašića, to rijetko može značiti promjenu trendova.



Tako je i ove godine. Točnije, upisi đaka u prvi razred osnovnih škola u 2018./2019. školskoj godini, a podaci koji stižu iz Ministarstva znanosti i obrazovanja zasad su privremeni, svjedoče o posljedicama depopulacije koja je sve očitija zadnjih godina.

Slavonija se popravila



Čak i u najboljoj varijanti, dakle ako se u prvi razred i upišu sva djeca za koje je upisni postupak još u tijeku, u osnovnoškolske klupe na jesen će prvi put sjesti ukupno jedva 39 tisuća prvašića (precizno, njih 39.050), što je u najboljoj varijanti 660 njih manje nego u prethodnoj 2017./2018. školskoj godini.



Ako uzmemo posve proizvoljan podatak da u jednom razredu sjedi u prosjeku 20 učenika, to znači da smo u godinu dana izgubili barem 33 razredna odjeljenja, i to samo prvašića.



Napominjemo u "najboljoj varijanti" zato što iz MZO-a kažu kako je, prema privremenim podacima ureda državne uprave u županijama te Gradskog ureda za obrazovanje Grada Zagreba, u prvi razred osnovne škole u novoj školskoj godini do kraja lipnja 2018. godine upisano 38.487 učenika i učenica. Za 565 učenika upisni je postupak još u tijeku te će se dio učenika upisati do početka školske godine 2018./2019.



Zato su procjene da će u prvi razred na jesen krenuti 39.050 prvašića, dok ih je lanjske jeseni bilo 39.710. Postupci se obično mogu odužiti zbog nepotpune dokumentacije.



Kao dobra vijest može zazvučati to što će ukupno šest županija od jeseni u klupama imati više malih đaka nego što su ih imali prethodne školske godine, dok ih je lani u plusu, prema tadašnjim privremenim podacima, bilo četiri.



Vijest je tim značajnija što je riječ uglavnom o kontinentalnim, a k tome još i opustjelim slavonskim županijama: upišu li se svi predviđeni učenici, Osječko-baranjska županija imat će u novoj školskoj godini 157 prvašića više nego lani, Brodsko-posavska 118 (što je povećanje od gotovo deset posto u odnosu na prethodnu godinu), Požeško-slavonska imat će deset malih učenika više, a u plusu su još Sisačko-moslavačka (za osam malih đaka), Zagrebačka (za njih 43) i Primorsko-goranska (41 prvašić više). Sve ostale županije su u minusu.



Dalmacija, u kojoj je lani, prema privremenim podacima, Dubrovačko-neretvanska županija bila među četiri koje su bilježile veći upis prvašića nego godinu dana prije, ove jeseni neće imati ni jednu županiju u plusu.

Prava katastrofa nastavlja se u Šibensko-kninskoj županiji, koja bi mogla upisati čak 11,47 posto prvašića manje nego prethodne školske godine: dok je u 2017./2018. u prvi razred osnovne škole u toj županiji bilo upisano 907 učenika, ove godine, ako se upišu svi za koje je to predviđeno, bit će ih ukupno 803 ili čak 104 manje nego prethodne školske godine.

Snažan pad doživjela je i Dubrovačko-neretvanska županija, u kojoj će na jesen u klupe sjesti 7,47 posto prvašića ili njih 95 manje nego netom završene školske godine.



Splitsko-dalmatinska županija ove je godine u minusu za točno stotinu prvašića (2017./2018. bilo ih je 4564, a od jeseni će ih biti 4464 ili 2,19 posto manje). Zadarska županija još je donekle "na površini", imat će svega četiri (0,24 posto) mala đaka manje nego lani – sa 1660 mogla bi pasti na njih 1656.



Zabrinjavajuće je, međutim, da će Dalmacija na jesen imati ukupno 303 prvašića manje nego prethodne školske godine, što je gotovo polovina hrvatskog minusa.