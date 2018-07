Ministar Marić otkrio kada kreće povrat poreza: evo koliko će se novca vratiti građanima

Ministar financija Zdravko Marić rekao je u četvrtak nakon sjednice Vlade da povrat poreza započinje 6. kolovoza te da bi velika većina novca, ako ne i sve, trebala biti isplaćena do kraja tog mjeseca.

"Povrat kreće 6. kolovoza i mi očekujemo, u skladu s našim projekcijama i dinamikom, da će velika većina, ako ne i sve, biti isplaćeno do kraja kolovoza. Brojke smo objavili i na stranicama Porezne uprave, govorimo o oko 880 milijuna kuna povrata, odnosno oko negdje 130 milijuna kuna potrebe za uplatu", naveo je Marić, odgovarajući na upit novinara.

Naglasio je i da je do 31. srpnja rok za žalbe na rješenja o povratu poreza, kojih je izdano nešto više od 550 tisuća. Istaknuo je i da se taj rok može produžiti u slučaju potrebe u pojedinačnim slučajevima se može, a ovisno o tome kada je stiglo rješenje.

Rok građanima za prijavu poreza na dohodak za 2017. bio je kraj veljače. Privremena porezna rješenja građani su trebali dobiti do kraja lipnja ove godine, a na to rješenje mogu podnijeti prigovor, ako smatraju da su podaci iz rješenja netočni ili nepotpuni, najkasnije do 31. srpnja. O prigovoru odlučuje prvostupanjsko tijelo rješenjem u roku od 30 dana od dana zaprimanja prigovora. Nakon toga, od početka kolovoza, trebali bi započeti povrati preplaćenog poreza na dohodak za 2017. godinu.

Po podacima Porezne uprave, u 2017. je za ukupno 4.903 porezna obveznika-građana proveden redovni postupak, a za 1.127.056 građana poseban postupak utvrđivanja godišnjeg obračuna poreza na dohodak za 2016. godinu. Pritom je za ukupno 71.463 građana utvrđena razlika poreza i prireza za uplatu u iznosu od 164,1 milijun kuna, dok je kod 1.056.911 građana utvrđena razlika više uplaćenog poreza i prireza na dohodak i njima je vraćeno nešto više od 1,1 milijardu kuna.