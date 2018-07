Doznajemo što stoji iza priče da Vatikan 'miče' zagrebačkog nadbiskupa: ne želi Papa da ode Bozanić, nego skupina moćnih svećenika

Smjena kardinala Josipa Bozanića sa službe zagrebačkog nadbiskupa objavljena je u hrvatskoj javnosti po tko zna koji put u posljednjih nekoliko godina, ovog puta je navodni razlog nezadovoljstvo pape Frane fukcioniranjem hrvatske Crkve, a kao Bozanićev nasljednik spominje se porečko-pulski biskup Dražen Kutleša.



Iz više razloga Bozanićev odlazak koji je izvjestan i o kojem sam govori jer će za šest godina ispuniti kanonsku dob od 75 godina i svojevoljno podnijeti ostavku na zagrebačku katedru, neće ići po ovom scenariju.



Najprije, Papa ne smjenjuje tek tako kardinale koji nose titulu tako važne nadbiskupije kao što je zagrebačka, zapravo kardinale i (nad)biskupe smjenjuje samo zbog teških prekršaja crkvene discipline, velikih financijskih šteta nanesenih crkvenoj imovini (biskupi su i upravitelji crkvenih materijalnih dobara) ili teških grijeha protiv morala, poput umiješanosti ili prikrivanja pedofilije.



U ovom slučaju, objave o smjeni ili prijevremenom umirovljenju zagrebačkog nadbiskupa treba shvatiti kao poruku, ne iz Rima nego iz njegova bliskog kruga – sa zagrebačkog Kaptola.



Podsjetimo, početkom godine Bozanić je suspendirao sedam prebendara na čelu s Mijom Gabrićem, najmoćniju i najbogatiju skupine svećenika Zagrebačke nadbiskupije, koji raspolažu vrijednom imovinom, i to zbog propalih investicija u vrijednosti, kako se navodilo, pedesetak milijuna eura. Bozanić je u ovoj aferi, koja ga je zaista mogla koštati katedre, prošao "lišo" jer su prebendari priznali kao ga nisu informirali o neuspješnim i rizičnim ulaganjima u Zagrebu.



Iza novog udara, prema našem izvoru s Kaptola stoji druga skupina moćnih svećenika – kanonici, koji također uživaju u materijalnim dobrima zagrebačke Crkve; većina ih ima i doživotno korištenje nekretnine na zagrebačkom Kaptolu.



Za neupućene, to su one lijepe dvokatnice: na katu je stan od više stotina kvadrata, a u prizemlju elitni poslovni prostori od kojih se svaki iznajmljuje po dvije, tri tisuće eura mjesečno. Specifičnost je to zagrebačke Crkve, niti jedna druga hrvatska biskupija nema Prebendarski zbor, dok su kanonici svedeni na počasnu dužnost i ne uživaju u feudalnim povlasticama poput zagrebačkih, a većinom je imovina ostalih hrvatskih kaptola izgubljena u komunističkoj otimačini nakon Drugog svjetskog rata.



– Nadbiskup Bozanić nakon što je raščistio račune prebendara želi osvijetliti i poslovanje kanonika jer je kod dijela kanonika riječ o vrlo netransparentnim poslovima. Njima je jasno kako nema kanonskih razloga za prijevremenu smjenu zagrebačkog nadbiskupa ali ga žele uzdrmati, podsjetiti kako mu mogu napakostiti ako bude dublje zadirao u njihove poslove – komentira naš izvor, dodavši kako među petnaest članova Prvostolnog kaptola ima kanonika kojima je u interesu "napakirati" Bozaniću, a ni suspendiranim prebendarima ne bi bilo mrsko malo ga podbosti.



Imenovanje Dražena Kutleše, premda nije nemoguće, čini se malo vjerojatnim jer bi nekadašnji svećenik Mostarsko-trebinjske biskupije, rodom iz Tomislavgrada tako ponovno došao na mjesto ordinarija u malo je reći zamršenim okolnostima. On je, naime, imenovan porečko-pulskim biskupom nakon prisilne smjene ordinarija Ivana Milovana.



Ukratko, biskup Milovan protivio se predaji samostana Dajla talijanskim redovnicima – kasnije se otkrilo kako je njihovo "pravo" temeljeno i na falsificiranim dokumentima – pa je papa Benedikt XVI. prihvatio njegovu iznuđenu ostavku.



Iza ove odluke stajao je tadašnji vatikanski državni tajnik kardinal Tarcisio Bertone, koji je osmislio pravu "blitzkrieg" akciju: Milovan je suspendiran na "jednu minutu", ta minuta bila je dovoljna da "na minutu" imenovani "administrator" kardinal Attilio Nicora potpiše predaju Dajle talijanskim benediktincima, a nakon te minute za novog je porečko-pulskog biskupa imenovan Dražen Kutleša.



Ovaj čin vatikanske administracije s pravom je shvaćen kao poniženje hrvatskoj Crkvi, tim prije što su biskupu Milovanu, dok stvari nije preuzeo vatikanski "centralni komitet", potporu dali i svi ostali hrvatski kolege, a za pravo mu je dao i hrvatski sud.



Razgovori o Bozanićevu nasljedniku su vjerojatno već započeli, što nije tajna, no u strogoj tišini tu složenu proceduru prema službi vodi apostolski nuncij u Hrvatskoj i rimska Kongregacija za biskupe.