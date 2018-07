Kolinda će u Kninu odlikovati generale Gotovinu i Markača! Gradske vlasti otkrile program svečanosti Dana pobjede, stižu Dalić i reprezentativci, najavljene i glazbene zvijezde koje će zabavljati publiku

Dan pobjede i domovinske zahvalnosti, Dan hrvatskih branitelja i 23. obljetnica vojno-redarstvene operacije Oluje ove će se godine u Kninu obilježiti u zajedništvu, a hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović tom će prigodom generalima Anti Gotovini i Mladenu Markaču uručiti odličja, istaknuto je u srijedu na konferenciji za novinare u uredu Grada Knina.



Državni tajnik MORH-a i predsjednik Organizacijskog odbora Zdravko Jakopo rekao je kako kao sudionik Oluje u Kninu želi istaknuti da je to bila veličanstvena vojno-redarstvena operacija koja je donijela mir našoj domovini Hrvatskoj, zbog čega se taj dan mora dostojanstveno obilježiti, a s pripremama su, rekao je, uspješno stigli do završne faze.



"Na terenu su predstavnici triju ministarstava - obrane, unutarnjih poslova i branitelja, te Ureda predsjednice, Vlade i Grada Knina. Svi zajedno koordiniramo pripreme kako bi se dostojanstveno i primjereno obilježila i ovogodišnja obljetnica. Na razini Oružanih snaga formiran je i Provedbeni stožer", rekao je Jakopo i dodao da je kninska tvrđava simbol završetka Domovinskog rata, a Trg dr. Ante Starčevića simbol zahvalnosti žrtvi hrvatskih branitelja, pa žele proslaviti taj važan dan u zajedništvu sa svim građanima Hrvatske. Pozvao je sve da im se pridruže u Kninu i da u zajedništvu i dostojanstveno proslave godišnjicu Oluje, simbola pobjede u Domovinskom ratu te dugo iščekivanog mira i kraja ratnih patnji građana.



Na pitanje koliko se braniteljskih udruga oglasilo vezano za ovogodišnji program obilježavanja, Jakopo je odgovorio da su uvažili sve njihove prijedloge i došli do najboljega mogućeg rješenja s kojim su svi zadovoljni te da su se svi složili kako će "uložiti dodatni napor da i ova obljetnica prođe dostojanstveno".



Državni tajnik u Ministarstvu hrvatskih branitelja Ivan Vukić pozvao je sve ratne zapovjednike koji su sudjelovali u Oluji da dođu u Knin i budu nazočni u trenutku kada hrvatska predsjednica bude davala odličja generalima Gotovini i Markaču.



Rekao je da će to ministarstvo s Ministarstvom unutarnjih poslova participirati u svim troškovima i drugim aktivnostima. Financirat će dolazak 15 autobusa iz svih dijelova Hrvatske i dva vlaka iz Splita i Zagreba.



Zapovjednik Hrvatske kopnene vojske i čelnik Provedbenog stožera, general bojnik Siniša Jurković istaknuo je kako se taj stožer već sutra premješta u Knin, gdje će biti do 6. kolovoza, a počet će raditi 27. srpnja.



Rekao je da će 800 hrvatskih vojnika sudjelovati u programu obilježavanja, među ostalim u postroju ratnih zastava iz Domovinskog rata i svečanom mimohodu, ispaljivanju počasnih plotuna te mimoletu helikoptera i zrakoplova, a program će kao i inače izvesti i Krila oluje.



Program počinje u subotu, kad će se na kninskom stadionu odigrati revijalna nogometna utakmica između branitelja, pripadnika Hrvatske vojske i policije, te nogometne reprezentacije s izbornikom Zlatkom Dalićem na čelu. U večernjem dijelu na tvrđavi će biti prijam ratnih zapovjednika iz Domovinskog rata.



Središnje obilježavanje u nedjelju, 5. kolovoza počinje budnicom ulicama Knina, nastavlja se polaganjem zajedničkog vijenca lokalnih vlasti i državnih čelnika te braniteljskih udruga na spomeniku hrvatske pobjede "Oluja 95" na Trgu dr. Ante Starčevića, gdje će za poginule branitelje biti molitva, a održat će se i prigodni govori.



Državna zastava tradicionalno će se podići na kninskoj tvrđavi, a Hrvatsko ratno zrakoplovstvo pokazat će nove sposobnosti u mimoletu. Nakon prigodnog programa na tvrđavi svečanim mimohodom doći će se do crkve Gospe Velikoga Hrvatskoga Krsnog Zavjeta, gdje će biti služena misa za Domovinu. Misu će predvoditi šibenski biskup mons. Tomislav Rogić i vojni ordinarij mons. Jure Bogdan.



Navečer, s početkom u 21 sat na tom će trgu koncert održati Miroslav Škoro i Lidija Bačić.