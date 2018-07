Vlada ipak popustila pritiscima branitelja: mijenja se protokol obilježavanja Oluje

Vlada je nakon pritiska braniteljskih udruga, doznaje Jutarnji list, ipak odlučila promijeniti protokol obilježavanja 23. obljetnice vojno-redarstvene akcije Oluja u Kninu.



To znači da će se središnji dio proslave 5. kolovoza održati na glavnom kninskom Trgu dr. Ante Starčevića, a ne, kao prošle godine, na platou kninske tvrđave.



Odluka o izmjeni protokola navodno je donesena jučer na sastanku u Vladi na kojem su bili premijer Andrej Plenković, šef Sabora Gordan Jandroković, te ministri Damir Krstičević, Davor Božinović i Tomo Medved, a nakon što branitelji nisu htjeli odustati od svog prijedloga.



Naime, braniteljske udruge i organizatori - Ministarstvo branitelja, Ministarstvo unutarnjih poslova i Ministarstvo obrane - već desetak dana spore se oko lokacije održavanja proslave u Kninu.



Organizatori su htjeli da se najveći dio protokola, koji uključuje i govore državnog vrha, održi na platou kninske tvrđave, gdje dolaze samo uzvanici s akreditacijama. No, protiv toga su se pobunile gotovo sve braniteljske udruge koje su inzistirale na tome da se glavni dio proslave održi na Trgu dr. Ante Starčević.



U braniteljskim krugovima ističu da je Vlada inzistiranjem na proslavi na Tvrđavi, zapravo, željela izbjeći moguće zvižduke i neugodnosti, što ne bi mogla na središnjem trgu, gdje se okuplja puno veći broj ljudi.



Spor je počeo prije tjedan dana kada su predstavnici braniteljskih udruga pozvani u Ministarstvo branitelja da se dogovore oko protokola. No, branitelji su na sastanku shvatili da je već sve dogovoreno bez njih, te da su poslane i pozivnice za dolazak na Tvrđavu.



Zbog toga su se otvoreno pobunili predsjednici udruge Specijalne policije i Zbora udruga gardijskih postrojbi. Oni su iznijeli svoj prijedlog protokola, što su podržale sve ostale braniteljske udruge. Navodno je od 61 predstavnika udruga na tom sastanku, 60 bilo protiv protokola organizatora. Da su tražili izmjene, potvrdio nam je šef udruge Specijalne policije Zoran Maras.



- Ministar Medved pozvao nas je u dobroj vjeri i s dobrim namjerama da nam prezentira program za Oluju, no mi se nismo složili. Naš prijedlog je bio da državni vrh zajedno s ratnim zapovjednicima simolično podigne zastavu na Tvrđavi, te da se potom spuste na Trg dr. Ante Starčevića među branitelje i narod. Smatramo da su važni branitelji, a ne političari jer je to Dan hrvatskih banitelja i hrvatskog naroda. Ne želimo raditi probleme, nego želimo da to bude dan mira - kazao je Maras.Dodao je i da su zatražili hitan sastanak s trojicom nadležnih ministara. No, jučer nisu znali kada će biti sastanak ni hoće li protokol biti promijenjen. Doznajemo da će sastanak biti danas u Ministarstvu branitelja, gdje će im očito biti predstavljene promjene.Ministar obrane Damir Krstičević, koji je jedan od suorganizatora proslave, kazao nam je da ima više radnih verzija, da se protokol još usuglašava, te da će biti zaključen sutra, kada će se u Kninu održati zajednički sastanak Organizacijskog odbora i braniteljskih udruga.- Stalno smo u kontaktu s braniteljima. Učinit ćemo sve da proslava bude onakva kakva treba biti - dostojanstvena, otvorena prema svim ljudima i puna simbolike da se sjetimo ogromne žrtve koja je plaćena za slobodu. Branitelji i državni vrh imaju odgovornost da to rade zajedno. To je dan za zajedništvo - kazao je Krstičević.Nije želio otkrivati detalje protokola, istaknuvši da će sve biti poznato sutra. No, izvori bliski organizatorima kazali su nam da su se u Vladi očito uplašili braniteljskih pritisaka, te da je odlučeno da se glavni dio proslave, koji uključuje polaganje vijenaca i paljenje svijeća na spomeniku Oluja 95, te govore državnog vrha, održi od 8 do 9 sati na Trgu dr. Ante Starčevića, nakon čega bi se, oko 9.30, išlo na Tvrđavu.Tamo će se simbolično podići zastava, a predviđen je i zračni mimohod. Nakon toga će se u koloni krenuti u crkvu na svetu misu, a bit će održan i mimohod povijesnih postrojbi.Državni vrh 5. kolovoza imat će prilično gust raspored s obzirom na to da se isti dan održava i Sinjska alka, piše Jutarnji