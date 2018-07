Thompson: Pogađaju me nepravda i laž. Međutim, ono što je rečeno najviše govori o onome tko je to rekao...

Desetak tisuća posjetitelja okupilo se u nedjelju navečer na plaži Frnaža u Bibinjama, na koncertu u spomen na poginule branitelje iz Bibinja, a to su Franko, Dragan i Alfredo Lisica, Mladen Bugarija i Zvonimir Sikirić.



Publiku je najviše oduševio nastup Marka Perkovića Thompsona, koji je izveo nekoliko svojih pjesama, pretežno domoljubne tematike. Nakon koncerta, popularni pjevač ostao je na večeri i druženju u konobi Ribar Jere, te je dao intervju za portal Kalelarga info.



Kaže da mu je čast što je pjevao na koncertu za poginule hrvatske branitelje iz Bibinja.



- Ovdje nisam dugo bio, a došao sam na poziv gospođe Marije Fuzul. Ona godinama sa svojim klapama dolazi i održava tradicionalni koncert za Božić u Čavoglavama i tako smo tijekom tih druženja spomenuli kako bih se i ja mogao nekako odužiti za tu lijepu gestu. Ovaj koncert u spomen na poginule branitelje bio je izvrsna prilika za to - rekao je.



Dodaje da je lijep osjećaj vidjeti da ga ljudi cijene, da vole njegovu glazbu i ono što radi.



- Najmanje što mogu napraviti za njih je da im ispunim želju i fotografiram se s njima - kaže o obožavateljima.



O Thompsonu se puno pisalo nakon dočeka reprezentativaca iz Rusije sa Svjetskog prvenstva jer je upravo on pjevao u Zagrebu i družio se s njima u autobusu na putu prema glavnom zagrebačkom trgu. Thompson kaže da zna da je bilo komentara, a na pitanje pogađaju li ga te kritike odgovara:



- Ima tu i jednog i drugog. Naravno da me pogađa nepravda i laž. Međutim, ne mogu se ja i ne želim prepucavati i raspravljati s nekim, ono što je rečeno najviše govori o onome tko je to rekao - kazao je.



- Meni je najvažnije da su ljudi moje pjesme, u koje sam unio velike emocije, rad i trud, prepoznali i da ih vole, dodao je.



- To je meni najveća nagrada. A ove sve negativnosti koje netko namjerno hoće plasirati, nastojim ih nekako zaobići koliko god je to moguće - kaže.



Na pitanje kako ih zaobilazi, rekao je da je to najbolje raditi tako da dođe u neko mjesto kao Bibinje, gdje ljudi znaju i vole njegove pjesme.



- To je najveća nagrada meni kao glazbeniku. Ja se bavim sobom i svojom publikom, a ove negativnosti koje se proizvode želim zaobići. To je tema s kojom se ne želim baviti - kazao je.