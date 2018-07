Građani, oprez! Prevaranti opet vrebaju preko mobitela: Splićanka primila poziv s egzotičnog Vanatua, srećom nije se javila...: Evo kako vas namame u zamku i što savjetuju stručnjaci

Da nema pametni telefon koji evidentira zemlju iz koje stiže svaki dolazni poziv, naša čitateljica I.S. (podaci poznati redakciji) vjerojatno bi reagirala iz znatiželje i birala dugi broj evidentiran ispod stavke "propušteni poziv".



Ovako, u zaglavlju je vidjela da piše "Vanuatu" i u trenu shvatila da je riječ, naravno, o telefonskoj prijevari.



- Pomogla sam se, naravno, i Googleom i shvatila da su mi pozivi upućeni iz otočne državice u jugozapadnom dijelu Pacifika. Na poslu su me zezali da sam se trebala javiti jer sam možda od nekog daljnjeg rođaka naslijedila bogatstvo. Vanuatu je, naime, poznat i kao jedna od svjetskih poreznih oaza... Šalu na stranu, da sam doista odgovorila na propušteni poziv, prevaranti bi mi zacijelo "nabili" impulse i poharali račun. Princip je, dakle, da zazvoni jednom tako da nema šanse da se uspiješ javiti... Ljudi koji ne gledaju pozivne brojeve, mahom starije osobe, vide da ih je netko zvao, pomisle da je što važno i biraju bez razmišljanja nepoznati broj... Na takvu populaciju vjerojatno "pucaju" prevaranti - kaže I.S.



Naša čitateljica prilično je dobro shvatila "modus operandi" telefonskih varalica, budući da se u Hrvatskoj dolazni pozivi iz inozemstva ne mogu naplatiti, pa se stoga žrtvom prijevare postaje jedino ako naknadno uzvratite poziv.



Iz Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti (HAKOM) obavještavaju nas da imaju saznanja o pokušaju prijevare preko poziva upućenih s Vanuatua, te su od operatora hitno zatražili blokadu sporne numeracije, a sve u cilju što manje štete za potrošače.



- Pokušaji prijevare u telekomunikacijama, nažalost, nisu novost, pa se s njima susreću gotovo svi operatori, kako u svijetu, tako i u Hrvatskoj. Iz tog razloga HAKOM redovito upozorava korisnike da budu oprezni kad dobiju poziv ili poruku s nepoznatog broja, posebno ako su u pitanju međunarodni brojevi. Dakle, ako korisnici ne poznaju pošiljatelja SMS poruke, ne bi trebali postupiti kako se od njih u poruci traži, a ako su imali propušten poziv s nepoznatog međunarodnog broja, pogotovo s predbrojem koji niti ne poznaju, ne bi trebali kasnije uzvratiti poziv. Ako korisnika netko zaista treba, vjerojatno će ponovno pokušati nazvati malo kasnije ili poslati poruku zašto ga treba. Ako korisnik sumnja da se radi o zlouporabi ili prijevari, odnosno neželjenoj elektroničkoj komunikaciji, može obavijestiti svog operatora ili HAKOM - navode u regulatornoj agenciji.



Nakon prijave uobičajeno se provjerava promet s prijavljenog broja te se, ako se posumnja da se broj zlorabio za masovna slanja poruka i neželjene elektroničke komunikacije, on blokira. To je učinjeno i u ovom konkretnom slučaju.



- Najbolja zaštita od neželjenih iznosa računa je ignoriranje takvih poziva, odnosno neuzvraćanje propuštenog poziva. Informaciju o pokušaju zlouporabe elektroničkih komunikacija dobili smo upravo od korisnika i stoga ističemo da je od velike važnosti da korisnici uvijek prijave takve brojeve kako bismo stigli na vrijeme reagirati, što se pokazalo korisnim i u ovom slučaju - poručuju iz HAKOM-a.