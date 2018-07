Kaos na prometnicama: kilometarske kolone na granici Hrvatske i BiH, gužve i na autocesti, Istarskom ipsilonu, Jadranskoj magistrali...

Kilometarske kolone vozila stvorile su se u nedjelju na prijelazu granice između Bosne i Hercegovine i Hrvatske na jugu, kamo turisti iz unutrašnjosti idu u potrazi za osvježenjem u Jadranskom moru.



Prema izvještaju Auto moto saveza (AMS) u Bosni i Hercegovini, sa sjedištem u Mostaru, iznimno je pojačan promet na izlazu iz BiH na skoro svim graničnim prijelazima.



Najviše gužve su na graničnim prijelazima Doljani kod Metkovića, Bijača koji iz BiH vodi prema Dalmatini, zatim prolazu kroz Neum te na oba granična prijelaza, kao i granični prijelaz Ivanica koji vodi prema Dubrovniku.

Na prijelaz granice čeka se i do dva sata. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta, javljaju iz AMS u BiH.



Pojačan je promet na autocestama A1 Zagreb-Split-Ploče u oba smjera, A3 Bregana-Lipovac u smjeru istoka i na Istarskom ipsilonu u smjeru Slovenije, a na graničnim prijelazima Kaštel i Plovanija kolona vozila je duga oko tri kilometra i dijelom se proteže na Istarski ipsilon.



Na autocestama su česti kraći zastoji u blizini odmorišta i čvorova. Kolnici su mokri i skliski u Gorskom kotaru i sjeverozapadnoj Hrvatskoj. Mogući su odroni te HAK vozačima savjetuje da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama te održavaju sigurnosni razmak između vozila.



Zbog prometne nesreće na cesti A7 između čvorova Hreljin i Sv.Kuzam u smjeru Rijeke vozi se otežano, jednim trakom, javio je HAK u 12 sati.



Na A1 kod naplatnih postaja Lučko u smjeru Zagreba kolona je duga oko 2 km; a u smjeru mora nema dužih čekanja. Kod naplatnih postaja Demerje u smjeru Zagreba nema dužih čekanja; a vozilo u kvaru je na 177. +100 km između čvorova Perušić i Gospić u smjeru Zagreba.



Na A8 - Istarskom ipsilonu je zbog pojačanog prometa na graničnim prijelazima Kaštel i Plovanija kolona vozila je duga oko 3 km, dijelom se proteže i na Istarski ipsilon. Kkod tunela Učka prema Rijeci kolona je duga oko 2 kilometar.

Na Krčkom most promet je vrlo gust u oba smjera uz povremene zastoje.



Ljetna zabrana prometa za teretna motorna vozila najveće dopuštene mase iznad 7,5 tona na pojedinim cestama u Istri i priobalju bit će danas od 12 do 23 sata. Zabrana nema na autocestama kao i na državnoj cesti DC1 (dijelom Lička magistrala).