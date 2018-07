Ledeni tuš na početku špice sezone: na Jadranu manjka 165.000 gostiju!; Stručnjaci: Situacija na tržištu se promijenila, okruženje je drukčije...

Obiteljski smještaj trenutačno je popunjen tek oko 70 posto, što znači da još oko 200 tisuća postelja u apartmanima tek čeka svoje goste u udarnim tjednima.

U prvoj polovini srpnja nisu se ponovili prošlogodišnji, spektakularni turistički dolasci na razini Hrvatske.



U četiri udarna tjedna turističke sezone ulazimo tako s minusom od oko 165 tisuća turista, koliko ih je stiglo manje nego lani početkom srpnja. Štoviše, slobodnih kreveta u hotelima i obiteljskom smještaju može se bez teškoća naći i u drugoj polovini srpnja, što potvrđuje da se lanjski turistički pritisak prema Hrvatskoj – razvodnio.



Naravno, to su male brojke zbog kojih se turistički radnici previše ne uzbuđuju jer im je dvoznamenkasti rast u svibnju sve to popravio. No, brojke su to koje ipak upućuju na trend koji su tek rijetki profesionalci najavljivali, a većina bagatelizirala.

Turska se, naime, spektakularno vratila u turističku arenu planirajući ove godine mediteranskim zemljama oduzeti oko sedam milijuna turista, koje lani nije imala, i tako stići do ukupno oko 40 milijuna gostiju u 2018. godini.



Nema panike, ali...



Grčka planira ove godine povećati broj gostiju za četiri milijuna, na ukupno 32 milijuna turista, što im za sada uspijeva jer imaju rast od 15 posto, a i posjet Španjolskoj raste za oko tri posto do sada. A takav njihov rast ne može proći nezapaženo i za naš turistički promet jer broj gostiju u Europi koji putuju je manje-više jednak. Ako netko ima puno više gostiju, negdje drugdje mora ih biti manje.



Tako na svoje dolaze oni koji su stalno ponavljali da one poklonjene tri godine u kojima smo zbog sigurnosno-političkih okolnosti u konkurentskim zemljama uživali status turističkih zvijezda s dvoznamenkastim rastom prometa polako istječu. Bilo je to jasno već kada je u lipnju malo zastao turistički promet i tada su se prvi put ove godine najveće regije našle u podbačaju u odnosu na lani, a nastavio se, evo, zastojem i u dosadašnjem dijelu srpnja.



Nema panike, ali ipak su u prvih dvadesetak dana srpnja sve primorske županije zabilježile manji ili veći minus u dolascima gostiju, u rasponu od tri do čak 12 posto, dok su u noćenjima u manjim zaostacima ili na razini lanjske godine. Ako se radi o famoznoj srpanjskoj rupi, zašto smo je lani znali "zakrpiti"? Najlakše bi sada bilo cijelu priču svaliti na nogometne navijače iz Europe koji nisu stigli u Hrvatsku, no kako objasniti zašto su onda otišli u Tursku, Grčku ili Španjolsku?! Jer Turska je u prvih pola godine zabilježila rast broja gostiju od čak 32 posto, pri čemu im je Nijemaca 60 posto više, Rusa 30 posto više nego lani, a svih gostiju iz EU-a 15 do 20 posto više.



– Činjenica je da se sve ovo moglo predvidjeti još na početku godine, kada je bilo jasno da će se konkurencija vratiti na velika vrata. Hrvatski hotelijeri, koji su povećali cijene za desetak posto, malo su se "zaigrali" sa zaustavljanjem prodaje već u veljači i ožujku, računajući da će kasnije prodati te postelje po višim cijenama, i ti koji su to napravili sada još traže goste. Kada ih nađu, dobit će nižu cijenu nego da su strpljivo prodavali umjesto zaustavljali prodaju. Situacija na tržištu se promijenila, okruženje je drukčije i nema onog lanjskog velikog pritiska prema Hrvatskoj, to se osjeća. Turska je išla s najnižim mogućim cijenama i uz to uvjerila Nijemce da je sigurna pa avionski gosti idu u Antaliju – kaže Selimir Ognjenović, vlasnik ID Riva Toursa, koji je još ove zime najavljivao ovakav tržišni rasplet.



Kako konkretno izgledaju te cijene, najbolje ilustrira činjenica da u sljedeća četiri tjedna nema ni jednog avionskog leta, na primjer, iz Münchena prema Splitu čija je karta jeftinija od 400 eura. U isto vrijeme, za 399 eura može se letjeti avionom iz Münchena u Antaliju u Turskoj i imati puni pansion u hotelu na bazi "all inclusive" ponude, sa svim jelom i pićem.



Zastoji na granici



Za takvu ponudu, kaže Ognjenović, više su zainteresirani iz sjevernih njemačkih pokrajina koji putuju avionom, dok su Bavarci skloniji, zbog blizine, putovati automobilima prema Hrvatskoj. No, i tu će se u iduća dva tjedna tek vidjeti kako ćemo proći zbog najave Njemačke, Austrije i Slovenije da će pregledavati dokumente svim putnicima na granicama, što može stvoriti kolone i zastoje na graničnim prijelazima, a one koji već nisu rezervirali odmor okrenuti u drugom smjeru.



Hotelijeri s kojima smo razgovarali potvrđuju nam da im dosadašnji dio srpnja nije na lanjskoj razini i većina ih bilježi minuse od oko sedam do 10 posto u dolascima, ali su s prihodima, zahvaljujući višim cijenama, ove godine zadovoljni, jer im je zarada i s manjim prometom bolja od lanjske.