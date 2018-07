SDP-ovka stala u obranu glumica koje su napadali zbog statusa o Thompsonu, pa i sama počela dobivati prijetnje: 'One su, kao i ti, obične kur***ine!'

Nakon što su Nataša Janjić, Jelena Veljača i Tihana Lazović prije nekoliko dana na Facebooku izrazile negodovanje zbog prisustva Marka Perkovića Thompsona na zagrebačkom dočeku naših srebrnih nogometaša, a drznule su se i kritizirati njegove pjevačke sposobnosti, njihovi neistomišljenici pokrenuli su pravu hajku protiv glumica.



'Mi volimo us**t pred kraj. Takvi smo. Neopisivo': poznata Splićanka napala Thompsona na društvenim mrežama, podržale je kolegice



'Ako koja od tih vrlih glumica osvoji Oscara...': predsjednica desničarske udruge odgovorila na komentar Splićanke o Thompsonu



Vrijeđanje i prijetnje otišli su toliko daleko da je Nataša morala promijeniti i postavke privatnosti na svome Facebooku, a evo što su, između ostaloga, mrzitelji napisali njoj i kolegicama: "Posvuduše i kvazi umjetnice ograničena mozga...", "Drugarice, 'oćete vi nama popušiti?", "Četnikuše", "Hrvatske štrace", "Glumice postale preko madraca, a Oscar se tako ne osvaja"...



Na ovakvo verbalno nasilje nije ostala imuna ni SDP-ova Aleksandra Kolarić, koja je nezapamćenu hajku na naše glumice i sama komentirala na svom službenom Facebook profilu, piše Jutarnji list.



- Nažalost, i ovo je Hrvatska.



Već četiri dana traje neopisivo prostačko vrijeđanje, verbalno nasilje i prijetnje koje na društvenim mrežama u Hrvatskoj doživljavaju tri žene. Već četiri dana na Facebooku dobivaju gomilu uvreda od različitih anonimnih ili neanonimnih profila. Vidjela sam dio tih poruka. Radi se o bolesno primitivnom govoru, radi se o komunikaciji iz kanalizacije. Smučilo mi se. Pomisliš si, što s tim ljudima ne valja da u sebi nose takav bijes, prostakluk, mržnju i zavist? Koliko je jada sabijeno u nekome tko ima potrebu najodvratnije se prostački iživljavati nad drugom osobom?



A što su te tri žene učinile? One su javne osobe koje su se usudile javno izraziti mišljenje drugačije od mišljenja većine. Dakle te tri žene napisale su da smatraju kako je Thompson u ponedjeljak fulao melodiju na Trgu... I linč na društvenim mrežama je krenuo. I traje već četvrti dan. Činjenica da se radi o ženama, kao i obično u ovim krajevima, samo podjari bijesnu rulju na još jače vrijeđanje i prijetnje.



Nije normalno da u našem društvu zbog kritičkog stava o pjevaču uslijedi verbalno nasilje, salva najgorih uvreda i prijetnji. Nije normalno. Ne, to nije demokracija, to je mržnja i trovanje društva. Ne, to nije diskusija, to je mržnja. Ako ovaj trend mržnje totalitarno odgojenih umova ne zaustavimo, zahvatit će i mnoge koji sad nemaju niti srca niti pameti osuditi još jedan linč kojemu su izložene neke tri žene - napisala je Kolarić.



Nedugo poslije objavila je kako je zbog statusa koji je podijelila i sama počela dobivati prijetnje ovakvoga sadržaja: "One su, kao i ti, obične kur***ine", "Tko s vragom tikve sadi, o glavu mu se obija. Nek' se narod probudio... GOTOVI STE".