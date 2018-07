Plutajući vodeni parkovi na moru među najboljim su mjestima za ljetnu zabavu, no zbog konstrukcija koje uključuju podvodne pregrade i gomilu užadi te zbog činjenice da ne inzistiraju svi iznajmljivači na tome da posjetitelji nose zaštitne prsluke, potencijalno su prilično opasna mjesta, posebno za djecu.

Na to je na Facebooku upozorio poduzetnik iz Svetog Filipa i Jakova Ivan Matijašević, čija je objava prikupila čak oko 2600 reakcija i bila podijeljena gotovo dvije tisuće puta. Matijašević je bio potaknut osobnim neugodnim iskustvom kad ga je morska struja, nakon što je zaronio, odvukla ispod plutajuće platforme, piše Jutarnji list.

- Plivam od svoje četvrte godine, dakle 30 godina. Visok sam 193 centimetra, imam 87 kilograma, u dobroj sam formi. Iako dobro poznajem lokaciju na kojoj je park smješten, umalo sam počinio smrtnu grešku - napisao je Matijašević nakon posjeta aquaparku blizu mjesta u kojem živi. Na poslijepodnevnu igru vodio je svoju kći i njezinu prijateljicu, obje sedmogodišnjakinje i obje plivačice.

Kratak dah

- Cure su se igrale na strani vodenog parka suprotnoj od one na kojoj sam bio ja. Da brže dođem do njih, išao sam zaroniti ispod bazne ograde. Ograda se ispod površine vode proteže još otprilike pola metra. Išao sam je preroniti, što je vrlo jednostavan i normalan potez, kao da idete ispod plutače kojom je označen kraj plaže - priča Matijašević te dodaje da je, sukladno tome, uzeo relativno kratak dah jer je bio uvjeren da će vrlo brzo izroniti.



- Kada sam zaronio, struja me povukla ispod platforme za penjanje. Zamahivao sam rukama, no nisam uspio isplivati. Htio sam izroniti, pa sam udario glavom o platformu. Platforme su teške, čak i usidrene lancima i špagama, pa nema šanse da ju podignete ili da na neki drugi način dođete do zraka ako ste ispod nje. Izgubio sam osjećaj za orijentaciju i uspaničio se, pa sam čak zaboravio otvoriti oči da pogledam iz kojeg smjera dolazi svjetlost - objašnjava poduzetnik, koji, kako kaže, ni ne zna koliko je dugo bio pod vodom.



Ipak, nakon nekog vremena skupio je snagu i, na sreću, uspio izroniti. Nakon kratke vrtoglavice, uspio je doći k sebi te je prošao bez ikakvih posljedica. No, nezgoda ga je potaknula na promišljanje što bi se dogodilo da je na njegovu mjestu bilo neko dijete.

Sklisko je

- I da nisam išao zaroniti ispod ograde, mogao sam pasti u more. Na vodenim parkovima puno je pregrada, užadi, sklisko je i lako je pasti, a kad padneš bez prsluka, automatski si pod vodom. Djetetu je dovoljan jedan udah pod vodom da počne tonuti.



Kada smo stigli, pitali su nas znaju li djeca plivati, a s obzirom na to da znaju, nošenje prsluka je opcionalno. Smatram da trebalo biti obavezno, čak i za odrasle, a vodeni bi parkovi trebali biti stroži u tome. Ugodnije je bez prsluka, ali je opasno i u sekundi može postati dramatično. Ako padneš u more sa zaštitom na sebi, plutaš i ništa ti se ne može dogoditi - objašnjava 34-godišnjak i dodaje da je situacija često slična i kad je riječ o drugim vodenim sportovima - na primjer, na jet skijevima svi izbjegavaju prsluk, kacige i drugu opremu radi boljih doživljaja, a u posljednje vrijeme i boljih fotografija.

Problem lokacija

- Mislim da je glavni problem u tome nedovoljno stroga kontrola pri izdavanju lokacijskih dozvola za parkove. Ljudi zaboravljaju da more nije bazen, da je živo i da u njemu ima struja. U redu je ako je park smješten u zaljevu ili uvali, no ako je u kanalu, kao što je ovaj u kojem smo mi bili, to može biti opasno.

Svake je godine sve više vodenih parkova, često ih se postavlja na manje atraktivnim ili poznatim dijelovima grada ili plaže da bi ih se približilo turistima, a lokacije nisu uvijek primjerene - priča ovaj magistar poslovne administracije, koji sa svojom tvrtkom u posljednje vrijeme i sam sve češće radi u području turizma. Problema, priča, ima još, a želja mu je da se mjere sigurnosti povećaju prije nego što se nekome nešto ozbiljno dogodi.

- Postoje parkovi koji čak nemaju ni oznake za zabranjeno ronjenje. Mislim da bi bilo korisno da na vidljivom mjestu budu izloženi tlocrti i skice parkova te da zaposlenici dodatno educiraju ljude koji se dolaze zabavljati. Također, nikoga se ne bi smjelo puštati bez prsluka. Nakon što sam napisao objavu na Facebooku, pokrenula se velika rasprava, pa su ljudi natuknuli i da se aquaparkovi, prema njihovu mišljenju, ne održavaju dovoljno dobro. Svake ih godine očiste od algi, ali ne ulaže se u neko ozbiljnije održavanje - priča Matijašević.

- Možda oni koji vode vodene parkove nakon ovoga pojačaju sigurnosne uvjeti - zaključuje Ivan.

Što kažu profesionalni ronioci

- Prosječan netrenirani čovjek u nekim uobičajenim uvjetima pod vodom može izdržati pola minute do minutu - kažu nam iz ronilačkog kluba Geronimo. Ipak, situacija je primjetno drugačija kada se ide roniti usred drugih fizičkih aktivnosti i/ili neočekivano. - U takvim situacijama ljudi nemaju puna pluća, pa mogu nastupiti problemi. Adrenalin je pojačan i potrošnja kisika neusporediva, pa u takvom stanju može izdržati desetinu ‘normalnog’ - objašnjavaju profesionalni ronioci.

Što kažu u vodenim parkovima

Od šest pravilnika ponašanja u aquaparku koje smo pronašli online, u nijednom nije naglašeno nošenje zaštitnog prsluka ili neke druge vrste zaštite kao obvezno.

U aquaparku kampa Šimuni na Pagu kažu kako je prsluk kod njih obavezan, kako za djecu tako i za odrasle i dosad su imali samo jedno iščašenje zgloba. Ipak, njihova je preporuka da se ronjenje u svakom slučaju zaobiđe, ponajviše zbog ljudi koji skaču.

Potencijalne opasnosti:

1. lokacija vodenih parkova - udaljeni su od kopna, često na udaru jakih struja

2. osoba skače ili nakon spuštanja niz tobogan upada u more

3. prilikom izrona morska struja je povlači ispod platforme

4. pri pokušaju izrona osoba udara glavom o platformu

5. platforma je teška i nemoguće ju je na bilo koji način pomaknuti ispod mora

6. konstrukcija uključuje podvodne pregrade i špage, što otežava izron