Oštra osuda Zuroffa zbog Thompsona na dočeku: Simpatizer ustaštva nigdje ne bi trebao biti počasni gost, njegovim je fašističkim pogledima dan legitimitet

Centar Simon Wiesenthal u srijedu je snažno osudio sudjelovanje Marka Perkovića Thompsona na svečanom dočeku hrvatske nogometne reprezentacije u ponedjeljak u Zagrebu.



U priopćenju objavljenom na internetskoj stranici Centra, Efraim Zuroff, glavni lovac na naciste i njegov direktor za istočnu Europu, istaknuo je da je Thompson poznat po pjevanju pjesama koje pozivaju na ubojstva Srba i spominju koncentracijske logore Jasenovac i Staru Gradišku u nostalgičnom kontekstu.



Thompson: Otpjevao bih i 'Čavoglave' da su to igrači od mene tražili i da je bilo prostora!; Dalić o Thompsonu: Nemojte me provocirati!



Pozivajući "simpatizera ustaštva" Perkovića na proslavu gdje nije bilo zakazano pojavljivanje političara ili izvođača, njegovim je fašističkim pogledima dan legitimitet koji ne zaslužuje, kaže se u priopćenju.



"Marko Perković nikad ne propušta priliku prenositi svoje mrziteljske poruke. Nije slučajnost da se brojni ljudi na njegovim koncertima pojavljuju u ustaškim uniformama i s ustaškim simbolima i daju takve pozdrave", istaknuo je Zuroff u priopćenju.



"On ne bi nigdje trebao biti počasni gost, a kamoli na jednom od najvećih okupljanja u demokratskoj povijesti Hrvatske, kako bi se proslavio nevjerojatan sportski uspjeh".



Zuroff je istaknuo da kapetan hrvatske reprezentacije Luka Modrić "može biti vrijedan Zlatne lopte, no zbog pozivanja Thompsona zaslužuje i crveni karton".