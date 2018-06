Krajnje neugodan razgovor Plenkovića sa Stierom i Kovačem uoči njihove smjene: 'Znaš li, Andreju, da ti Milijan Brkić radi o glavi?'

“Znaš li, Andreju, da ti Milijan Brkić radi o glavi”?



To pitanje postavio je Davor Ivo Stier predsjedniku HDZ-a Andreju Plenkoviću pola sata prije početka sjednice stranačkog vrha.



“Sve to znam”, kratko je odgovorio Plenković, koji je s Gordanom Jandrokovićem pozvao Stiera i Miru Kovača da ih obavijesti kako će biti smijenjeni s mjesta političkog i međunarodnog tajnika.



“Smjena je zbog vaših govora na saboru stranke”, rekao im je Plenković, na što je Kovač odgovorio “u to ne vjerujem”.



“Znam da se samo čekala prilika za naše smjene, ali život ide dalje”.



Bio je to krajnje neugodan razgovor uoči početka sjednice predsjedništva i Nacionalnog vijeća HDZ-a, na kojoj je pod točkom tri, nakon Brkićeva izvještaja o izborima u BiH, bilo najavljeno “kadrovska rješenja”, piše Jutarnji.



No, prije toga se vodila duga rasprava o nedavnom saboru stranke, pa je veteran Božidar Kalmeta rekao: “Ne može to tako, mora postojati jedinstvo”. Očito je ciljao na Stiera i Kovača, kada je već procurila informacija da će ih zamijeniti Lovro Kuščević i Davor Božinović.



“Odmah je reagirao Kovač i govorio kako se prisjeća nekih prošlih sabora HDZ-a kada su se čuli kritički tonovi na vodstvo stranke, ali se nikome ništa nije zbog toga dogodilo”, kaže nam jedan član predsjedništva.



“Najopasniji su različiti kriteriji, bilo je kritičnih stavova 2016., pa i 2014., i to je normalno. Sada se nas zbog toga smjenjuje”, kazao je Kovač i obrazložio da mu nije jasno što je on to rekao na saboru što bi ugrozilo HDZ.



Žučna rasprava



U raspravi je sudjelovao i Davor Ivo Stier i obrazložio svoje stavove na saboru stranke. “Logično je da se govori i o negativnim stvarima, to je, uostalom, i snaga HDZ-a”.



Plenković više na sjednici predsjedništva nije potezao pitanje odgovornosti dvojice tajnika stranke zbog tih govora, već je zaključio da je sabor bio dobar, ali su medijski efekti bili loši.



“Treba osvježenja”, kazao je i predložio Kuščevića i Božinovića, koji nije bio na sjednici. Uz to, rekao je da Ante Sanader postaje novi potpredsjednik Kluba zastupnika HDZ-a, a Sunčana Glavak njegova savjetnica za medije u stranci.



Milijan Brkić nije mnogo diskutirao, a neki članovi predsjedništva došaptavali su se da voda ide na njegov mlin. “Riješio se dvojice konkurenata s kojima ionako nije bio u dobrim odnosima. Posebno sa Stierom, koji je očito ‘pucao’ na njega kada je govorio o opasnostima od klijentelizma”. “Sve treba biti unutar obitelji”, komentirao je Brkić i nije izravno napadao ni Stiera, ni Kovača.



Samo nekoliko sati prije početka sjednice predsjedništva Brkić je izjavio kako “ne možemo ponižavati 400.000 ljudi koji su dali svoje mišljenje”, a na samoj sjednici je zaključeno da je soliranje oko Istanbulske konvencije bilo štetno za stranku, a poznat je i stav vrha HDZ-a oko sakupljanja potpisa za referendume.



“Evo, to su također dvostruki kriteriji. Zašto se to ne sankcionira”, pitao je Kovač, ali nije dobio odgovor. Nekoliko članova predsjedništva potvrdilo nam je da je rasprava dosegnula kulminaciju kada je Plenković upozorio kako neće više tolerirati soliranje, prije svega u Saboru.



“Neki od nas shvatili su da će oni koji se na to odluče ‘letjeti’ iz stranke. Tako više nema glasanja prema savjesti, što je zastupao Kovač”.



Među nekoliko suzdržanih na glasanju o smjeni dvojice tajnika bila je i Ivana Maletić. “Naša je snaga da se čuju i drukčija mišljenja”, poručila je stranačkom vrhu, a podržao ju je i Domagoj Ivan Milošević. “Ljudi trebaju imati svoja mišljenja, nije dobro rješenje zbog toga sankcionirati”.



Kritična Lika



Među najkritičnijim prema stranačkom vrhu bio je Darko Milinović: “Vi tamo u Lici nagovarate ljude da glasaju protiv mene. To nije u redu”.



Mnogi članovi predsjedništva kažu da je diskusija bila krajnje naelektrizirana, iako se unaprijed znalo da slijedi paket novih kadrovskih rješenja te kako se to više ne može promijeniti. “Mora se govoriti pozitivno na saboru stranke”, poručivali su oni koji su podržali smjene.



Čim je rečeno tko će biti novi politički tajnik, istupio je Lovro Kuščević i zahvalio se na povjerenju te ispričao svoj put u HDZ-u.



Kuščević je očito kompromis između desne struje i Plenkovića, a jedan je od onih ministara koji je zadržan iz Vlade koju je sastavljao Tomislav Karamarko. Uostalom, kada je Karamarko odlazio iz Vlade, Kuščević je izjavljivao “to nije prihvatljivo”.



Poznat je i po izjavama koje su godile ušima desne opcije u HDZ-u, a u posljednje je vrijeme u dobrim odnosima s Plenkovićem.



Kada je riječ o Davoru Božinoviću, tu dvojbe nema, on je osobni Plenkovićev izbor, i uz Jandrokovića, najbliži suradnik.



Sam Božinović ima bogato iskustvo u vanjskoj politici, doktorirao je na Fakultetu političkih znanosti, vrsni je diplomat i idealan izbor za međunarodnog tajnika prema mjeri šefa stranke, ali i prema kvalitetama koje ima. U stranci ga desno krilo ne podržava, a novim izborom, uz punu Plenkovićevu podršku, njegov će položaj u HDZ-u biti mnogo jači.



Prva velika čistka u vrhu HDZ-a bila je očito detaljno pripremljena, a Stier i Kovač su neposredno uoči sjednice saznali da će biti smijenjeni.



Kada smo prije nekoliko dana razgovarali s Davorom Ivom Stierom, bio je posve miran na priče o smjeni i rekao kako je to opcija koja je legitimna ako je pokrene netko od članova predsjedništva. Nervozu prije sjednice nije iskazivao ni Miro Kovač, a nakon smjene je izjavio da mu je savjest čista. “Za razloge smjene treba pitati Plenkovića”.



Obojica su u posljednje vrijeme iskazivali ambicije da postanu stranački lideri i nisu isključivali mogućnost da se na sljedećim stranačkim izborima kandidiraju za šefa stranke.



Nisu izbačeni



Obojica ostaju u HDZ-u, a Stier kaže kako njegov način nije rušiti nego uvijek biti konstruktivan i graditi. “U Hrvatskoj imamo ozbiljan problem što se tiče klijentelizma, to nije samo moja procjena. S time se treba suočiti, i drago mi je vidjeti da u HDZ-u ima snage. Bit će sigurno prepreka, ali vjerujte mi da ćemo sve ostvariti”, rekao je Stier nakon smjene, ali opet nije želio konkretno reći na koje to krugove misli.



Ni Davor Ivo Stier, ni Miro Kovač nisu imali s Andrejem Plenkovićem harmonične odnose u posljednje vrijeme. Kovača je Plenković zamijenio na mjestu šefa diplomacije sa Stierom, a Stier je podnio ostavku kao ministar kada se protivio raskidu suradnje HDZ-a s Mostom. Tada je i “pukla ljubav” s njegovim dojučerašnjim prijateljem Andrejem Plenkovićem još iz vremena kada su obojica bili europarlamentarci u Bruxellesu.



U posljednje vrijeme rijetko su se čuli, a prije dramatičnog ponedjeljka na Trgu žrtava fašizma, posljednji su put razgovarali nakon ratifikacije Istanbulske konvencije, kojoj se Stier protivio. Kovač je tražio glasanje prema savjesti, kakvo je uobičajeno i u stranci Angele Merkel, što Plenković nije dočekao s odobravanjem.



Šef stranke dugo je bio strpljiv, ali su iz njegova kruga stalno stizala upozorenja kako se ne može vječno dopustiti soliranje glavnih suradnika.



Odluka o Stierovoj i Kovačevoj smjeni tako je donesena već mnogo prije, a samo se čekao trenutak kada će biti i operativno sprovedena.