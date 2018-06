Premijer i predsjednik HDZ-a Andrej Plenković rekao je u ponedjeljak da su predsjednici Republike Kolindi Grabar-Kitarović "vrata suradnje uvijek otvorena", ističući da će u HDZ-u, kada predsjednica odluči što kani na idućim predsjedničkim izborima, odlučiti o potpori njezinoj kandidaturi.



"Sa strane Vlade i mene kao predsjednika Vlade mislim da smo ukupno gledajući dinamiku odnosa uvijek stavljali u funkciju interesa hrvatske države i dobrobiti naših ljudi. Što se nas tiče, vrata suradnje su uvijek otvorena", rekao je Plenković novinarima nakon sjednice Predsjedništva i Nacionalnog vijeća HDZ-a, upitan o kritikama predsjednice Republike Kolinde Grabar-Kitarović na račun vlade.



Plenković se bez milosti obračuno s kritičarima u vlastitim redovima: HDZ-ovci smijenili Stiera i Kovača, evo tko će ih naslijediti na stranačkim funkcijama



Na pitanje hoće li Grabar-Kitarović imati potporu HDZ-a za svoj drugi predsjednički mandat, odgovorio je: "Kada predsjednica donese odluke što kani raditi na idućim predsjedničkim izborima, mi ćemo tada odlučiti o podršci njezinoj kandidaturi".

Istaknuo je i da, osim špekulacija, nitko nije doveo u pitanje da HDZ podrži Grabar-Kitarović na idućim predsjedničkim izborima.



Upitan o prijetnjama koje je ministar branitelja Tomo Medved navodno uputio novinaru portala Index Vojislavu Mazzoccu, Plenković je rekao kako je danas ministar Medved objasnio svoje viđenje te komunikacije, u kojoj tvrdi da nije bilo prijetnje.



"Poznavajući ministra Medveda ne vjerujem da bi on prijetio bilo kome, a kamoli novinarima", istaknuo je. Smatra da je Medved u svojim izjavama dovoljno pojasnio kako nije imao namjeru prijetiti bilo kome.



Upitan na čiju je inicijativu došlo do njegova sastanka s predsjednikom Uprave Adris grupe Antom Vlahovićem, Plenković je odgovorio kako je Vlahović prije više tjedana tražio taj susret. Stoga su, u trenutku kada se nagodba bliži kraju, procijenili da je vrijeme za taj susret. Naveo je i da se taj susret dogodio u kontekstu postizanja nagodbe u Agrokoru, pri čemu je njegov interes bio da iz prve ruke do kraja shvati poziciju Adrisa.



Bitno je da u zakonskom roku većina vjerovnika Agrokora postigne nagodbu i potvrdi je Trgovački sud

Na pitanje je li razgovarao s Izvanrednim povjerenikom za Agrokor Fabris Peruškom o tome da se uspostavi Stalno vjerovničko vijeće, Plenković je odgovorio kako mu je bitno da se u okviru zakonskog roka postigne nagodba, da ju postigne većina vjerovnika te da je potvrdi Trgovački sud.



Plenković smatra i da će sve što se donese biti na tragu i u okviru zakona koji je donesen kako bi se osigurao i spriječio krah hrvatskog gospodarstva i gubitak radnih mjesta, niz stečajeva i veliki problemi u funkcioniranju hrvatske ekonomije i financijskog sustava.



Na pitanje boji li se da će razriješeni međunarodni i politički tajnik HDZ-a, Miro Kovač i Davor Ivo Stier, rušiti većinu u Saboru, odgovorio je: "Neće, neće sigurno. Ne bojim se apsolutno ničega".