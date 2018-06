Otkrili smo predatora koji uhodi žene po Hrvatskoj, snima im stražnjice, a kamere uvlači ispod haljina! Nećete vjerovati što je napravio kad smo ga suočili s dokazima

Jedan muškarac sa sobom nosi kameru, potom uhodi zgodne djevojke i žene po cijeloj Hrvatskoj. Snima im stražnjice i postavlja videa na YouTube?!



Kameru fokusira na njihovu pozadinu i hoda doslovce za ženama koje i ne slute što se događa iza njih. Videa objavljuje već godinama, a kanal na YouTubeu se zove "M..... Š....", dok je desetine voajerskih videa nazvao "seksi djevojke iz Hrvatske".



U nekim videima vidi se da snimatelj (ne znamo je li to vlasnik kanala ili netko drugi) doslovce gura kameru ispod haljina pa se vidi i donje rublje djevojaka. Prati ih po parkovima, teretanama, ulicama.



Ispod jednog videa napisao je odvratan komentar: "lizao bih je...". I sada se postavlja pitanje je li YouTube porno kanal?



Kako je kanal potpisan sa "M..... Š...." dali smo se analizu da li je čovjek pod tim imenom i prezimenom otvorio taj profil, ili mu je netko ukrao identitet.



Pretragom preko Googlea lako smo došli do još nekoliko profila na kojima piše "M..... Š....". Na Facebooku M.Š. se predstavlja kao "Samostalni projektant, veliki pobornik nudizma", te dolazi iz Zagreba. Po našoj procjeni, na osnovu priloženih fotografija, ima 60-tak godina. No, to ipak ne znači da je baš taj čovjek otvorio sporne profile.



Potom smo preko imenika došli do broja izvjesnog M.Š. u Zagrebu, a razgovor je tekao ovako:



Jeste li vi M.Š.?

- Jesam, zašto?



Ovdje novinar 'Slobodne'. Netko je na vaše ime otvorio profil na You Tubeu. Jeste li to vi?

- Zašto pitate.



Jeste ili niste?

- Khm... Nisam..



Snimate li vi žene po Zagrebu i Jadranu i uvlačite im kamere ispod haljina?

- (Šutnja...)



Jeste li vi to...?

- (Veza se prekinula)



Gospodina smo htjeli upitati je li mu netko ukrao identitet, ali nažalost nismo dobili odgovor na to pitanje. Zvali smo još u nekoliko navrata, ali gospodin M. Š. je isključio mobitel. Također smo ga htjeli pitati je li on vlasnik snimaka ili ih je 'posudio' od nekoga, možda čak i skinuo i s nekih voajerskih stranica pa je htio ispasti važan i pokazati se kao voajer koji na snimkama hvata žene. Podsjećamo, na svim snimkama piše da su to cure i žene baš iz Hrvatske, samo na jednoj snimci piše da je 'posuđena'.



Zanimljivo, samo nekoliko minuta od našeg poziva dio videa je odjednom nestao s kanala. Ostala su samo tri benigna obiteljska videa. Srećom, na vrijeme smo "screenshotali" njegov kanal prije nego je izbrisao sadržaj.



Iako je u kratkom razgovoru M.Š. rekao da on nije vlasnik spornog kanala, kolika je vjerojatnost da bi samo par minuta nakon našeg poziva profil nestao. Procijenite sami.



Također, na ime "M..... Š...." su otvoreni profili i na servisima Google plus, te na Twitteru. Također, i na tim profilima se nalaze snimke žena.



Na dijelu videa se jasno vidi da su snimljena u Hrvatskoj, međutim na ostalima nismo razaznali lokaciju, iako piše da su na njima "seksi djevojke iz Hrvatske".