Programsko vijeće HRT upozorilo na neprihvatljivost relativiziranja ustaških zločina, voditeljica skandalozne emisije o Jasenovcu tvrdi: Kriva sam

19:35 - Programsko vijeće HRT u ponedjeljak je na hitnoj sjednici raspravljalo je o programskom sadržaju u emisiji "Dobar dan, Hrvatska" u kojoj je publicist Igor Vukić iznio sporne stavove o tom ustaškom logoru, te je usvojilo zaključak kojim poziva programsko vodstvo HRT-a na striktno poštivanje standarda, pri čemu upozorava na "neprihvatljivost i neprofesionalnost povodom sadržaja koji relativiziraju ustaške zločine".



"U odnosu na uočene poteškoće u programskim sadržajima koji se bave nasljeđem nedemokratskih režima, Vijeće upućuje programsko vodstvo na striktno poštivanje znanstvenih, kulturnih i društvenih standarda. Povodom konkretnih programskih sadržaja koji relativiziraju ustaške zločine, Vijeće upozorava programsko vodstvo na njihovu neprihvatljivost i neprofesionalnost i upućuje na poštivanje kritičke znanstvene prosudbe", stoji u zaključku usvojenim sa osam glasova 'za' i dva suzdržana glasa Maje Sever i Deana Šoše, vijećnika iz redova zaposlenika.



Donošenju zaključka prethodila je rasprava u kojoj su pojedini članovi Vijeća iznosili svoja stajališta vezana uz navedenu emisiju, pa je tako Vlaho Bogišić na početku sjednice rekao kako je povod za održavanje sjednice bio to što su u programu HRT-a bila iznesena shvaćanja koja se, kako je istaknuo, grubo sukobljavaju s društvenim shvaćanjima u Hrvatskoj. Bogišić je rekao kako bi preporuka Programskog vijeća trebala biti da na HRT-u vrijedi nulta tolerancija prema ustaškom nasljeđu.



Milošević: Radi se o zanemarivanju povijesnih dokaza i rehabilitaciji ustaštva



Vijećnik Saša Milošević rekao je kako želi utvrditi što se točno dogodilo, kako je HRT reagirao i kako postupati u ovom i u budućim sličnim slučajevima. Radi se, tvrdi, o zanemarivanju povijesnih dokaza te manipulaciji i rehabilitaciji ustaštva.

Ivica Maštruko iznio je stav kako se radi o porastu nacionalizma i religijskog fundamentalizma, a Maja Sever složila se s potrebom za nultom tolerancijom prema svim oblicima propagiranja i relativiziranja ustaštva, te je zbog ove situacije zamjerila i programskom vodstvu. Vijećnik iz redova zaposlenika HRT-a Dean Šoša stava je kako se zloupotrebljava novinarsko pravilo obiju strana jer je, kako drži, ovo klasičan primjer gdje se ne može govoriti o tome jer niti jedan povjesničar ne bi gostovao u navedenoj emisiji.



Član Vijeća Zorislav Lukić rekao je kako je u spornoj emisiji ugošćen "jedan amater ili čak diletant" u odnosu na povijesnu znanost te kako bi volio da HRT izbjegne ovakve situacije, kao i da u emisijama o ovakvim temama povjesničari budu gosti.



Ivo Lučić kazao je kako bi javni prostor trebalo izbaciti sve oblike totalizarizama, svega onog što dijeli hrvatsku državu i što produbljuje traume bez obzira o kojoj se strani radi. Kazao je i da je Jasenovac hrvatska sramota i da negiranja stradanja u Jasenovcu spadaju u domenu neozbiljnosti, no da tu spadaju i laži u kojima se govori o čak 700.000 ubijenih.

Potpredsjednik Programskog vijeća Nikola Baketa. koji je predsjedao sjednicom, rekao je kako u Njemačkoj izjave slične Vukićevima imaju prikladnu reakciju, te kako format emisije nije bio adekvatan za takvu temu, na što je replicirao Ivo Lučić i rekao kako smo "mi pobijedili u II. svjetskom ratu i nismo kao Njemačka"



Dodao je i da, ako se obrađuju ovakve teme, tada treba odabrati prikladan format, goste i postavljati im onoliko pitanja koliko treba.



Neda Ritz upozorila je kako bi na javnoj radioteleviziji trebala postojati odgovornost i subordinacija, te da se sada vrh kuće mora opravdavati zbog nečega što je učinjeno na nižim programskim razinama.



Glavni ravnatelj HRT-a Kazimir Bačić predložio je Programskom vijeću da se sva pitanja u ovom slučaju upute u pismenom obliku vodstvu kuće, te da će tako i na njih odgovoriti. Iako su dolazak na sjednicu Programskog vijeća najavili Ivan Zvonimir Čičak i Đuro Glogoški, ulaz u zgradu HRT-a im nije bio dozvoljen.

16:01 - Tridesetak prosvjednika okupilo se u ponedjeljak pred Hrvatskom radiotelevizijom (HRT) na prosvjedu nazvanom ''Stop cenzuri – za pravo na istinu'' organiziranom nakon što se javna radiotelevizija prošlog tjedna ogradila od spornih stavova o logoru Jasenovac koje je iznio Igor Vukić u emisiji ''Dobar dan, Hrvatska'' te izbrisala snimku te emisije sa svojih mrežnih stranica.

Na skupu koji je uoči sjednice Programskog vijeća HRT-a organizirala Građanska inicijativa Ivo Pilar ponovljene su teze iz poziva na prosvjed kako ''HRT sustavno zatire istinu i manipulira informacijama'', te kako javni radioservis ''radi po nalogu velikih stranaka i protiv javnog interesa''.

Prosvjednici su isticali i kako je urednica sporne emisije Karolina Vidović Krišto na udaru prijetnji i javnoga linča, kako se HRT bez ikakvog objašnjenja ogradio od izjava Igora Vukića te da je vodstvo javne radiotelevizije bez ikakvih argumenata sazvalo hitnu sjednicu Programskog vijeća.

Naglasili su i kako se i prozivanjem Vukića i Vidović Krišto napada i na slobodu znanstvenog istraživanja i slobodu govora, što je, kako ističe, u izravnoj suprotnosti s načelima rada Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti (HAZU) i sa stavovima hrvatske Vlade te da su ti napadi, odnosno postupanje HRT-a i Programskog vijeća '' protudržavni, protuznanstveni i protuljudski''.

"U skladu s hrvatskim Ustavom i zakonima, zaustavite odmah cenzuru koju na HRT provodi dio vrhuške uz potporu kadrova sklonih totalitarnim režima. Zahtijevamo trenutačni prestanak prijetnji novinarima, urednicima i osoblju HRT-a koje se ne slaže s tekovinama totalitarizma'', rekla je Zorica Gregurić iz Udruge Zagrebački dragovoljci branitelji Vukovara u ime prosvjednika ispred HRT-a.

Dodala je i kako zahtijevaju vraćenje vijesti o gostovanju Igora Vukića i snimku emisije na HRT-ovu stranicu, ali i ispriku vodstva HRT-a urednici i političkoj komentatorici Karolini Vidović Krišto.

Na prosvjedu je govorio i Željko Maršić iz Građanske inicijative Ivo Pilar koji je vodstvu HRT-a poručio: "Gonit ćemo vas istinom, gonit ćemo vas do kraja''. Među prosvjednicima su bili i povjesničar Josip Jurčević, kao i predstavnici udruga hrvatskih dragovoljaca i branitelja.

RANIJE OBJAVLJENO

Programsko vijeće HRT-a u ponedjeljak, 4. lipnja, održat će hitnu sjednicu sazvanu isključivo zbog emisije "Dobar dan Hrvatska" od 30. svibnja, u kojoj je gostovao Igor Vukić, koji je iznio sporne tvrdnje o naravi i funkciji koncentracijskog logora Jasenovac.



HRT je reagirao nakon emisije koju uređuje Karolina Vidović Krišto, u kojoj je ugošćen novinar, publicist i tajnik udruge Društvo za istraživanje trostrukog logora Jasenovac Igor Vukić, poznat po tvrdnjama da je koncentracijski logor Jasenovac zapravo bio radni logor i sabiralište radne snage te da ondje nije bilo nikakvih masovnih i serijskih ubojstava.



Nakon skandala, oglasila se novinarka Marina Medved Pulić (na slici ispod), koja je vodila emisiju, zajedno s kolegom Franom Ridjanom, u kojoj je predstavljena i Vukićeva knjiga ''Radni logor Jasenovac''.





Ona se u pismu obratila, kako piše, kao slobodna građanka Republike Hrvatske, naglašavajući da ne iznosi stav HRT-a., prenosi Net.hr.



- Kolegama novinarima, vodstvu kuće, svima koje sam svojim nastupom povrijedila i/ili razočarala: Kriva sam. U emisiji Dobar dan Hrvatska emitiranoj 30. svibnja 2018. nijednom se nisam ogradila od stajališta Igora Vukića koji je predstavljao svoju knjigu “RADNI LOGOR JASENOVAC”. Čak sam i konstatirala kako je pravo zadovoljstvo slušati s kakvim žarom govori. Ispričavam se svima koje sam tim činom povrijedila, ali i žalim što čovjek takvoga žara ima uvjerenja suprotna mojima. Većina onih, s kojima dijelim uvjerenja, nemaju taj žar. Šute. Katkad objave status na Facebooku, članak na nekom od portala potpisan inicijalima ili samo ogovaraju po hodnicima. Razumijem naknadno ograđivanje vodstva HRT-a, no bilo bi mi daleko draže da su se ogradili prije 'sporne' emisije, jer su za gostovanja znali!!!, piše Marina Medved Pulić te pojašnjava:



- Naime, na HRT-u imamo računalni program u kojem kolege mogu provjeriti sadržaj pojedine emisije. Neki od njih rado ga dojave i kolegama iz drugih medija. Većina njih nemaju žar to spriječiti. Ili to ne čine dovoljno glasno. Ili jednostavno nemaju snage. U nekima od ranije navedenih tema sam sudjelovala i reagirala. Ali i to su, dio onih s kojima “na papiru” dijelim uvjerenja, izvukli iz konteksta i odveli u smjeru suprotnom od onog što nazivamo objektivnim i nepristranim informiranjem javnosti, napisala je Marina Medved Pulić.



- U emisiji koju nisam uređivala, nisam birala ni gosta ni knjigu koja se predstavljala. Dana 30. svibnja 2018. bila sam voditeljica prema rasporedu za taj dan i postupila kao u predstavljanju bilo koje druge knjige, autora i tematike. Mogla sam reagirati kažete? I jesam. Svojim nereagiranjem na izjave gosta. Zašto baš sad i zašto kod ovog gosta? Zato što je ovo bila kap koja je prelila moju čašu. Zato jer gostovanje nije bilo urednički postavljeno kao panel diskusija. Zato što emisija Dobar dan Hrvatska, u krajnjem slučaju, i nije tako zamišljena. Zato jer nije bilo druge strane. I zato što je Igor Vukić predstavljao knjigu prepričavajući njen sadržaj vodeći se podacima koje je istraživao. Dao je za njih, kako je kazao, “ruku u vatru”. Razgovarao je i sa svjedocima. Ja nisam. Niti vidjela te podatke niti razgovarala sa svjedocima, piše HTV-ova voditeljica.



- Zločin je uvijek zločin, složit ćemo se. Zašto se onda nisam ustala i otišla iz studija? Pa pomalo sam se umorila. Od svega ranije navedenoga. I što sam doznala? Da šutnja može biti glasna. Sad su valjda svi shvatili što se događa. I što većina čini da to spriječi? Pišu mrziteljske članke ili se, kao što je to moja matična kuća učinila, naknadno ograđuju. Ako ništa drugo, barem je netko otvorio oči. Pitanje je što će učiniti (osim dosad navedenog). A ja? Spremna sam na sve. Osude kolega, javnosti, narušeni ugled, otkaz. Baš sve. Socijalno sam osviješteni domoljub. Zalažem se za ljudska prava i slobode. Borim za obespravljene. Osuđujem svaki zločin. Pokazala sam to i dokazala, samo u posljednje tri godine, nebrojeno puta u emisijama “Vita jela, zelen bor”, “Imam problem” i “Dobro jutro Hrvatska”. Ako ste gledali, uvjerili ste se i da nisam šutljiva i da se ne bojim tzv. tabu tema. Samo što sam, za razliku od “spornih emisija”, u istraživanju, uređivanju, izboru gostiju ovih emisija i sudjelovala.



Pa ipak, moja aktivnost u rješavanju svakodnevnih i egzistencijalnih problema običnog čovjeka, malobrojnim je kolegama bila u središtu pozornosti.



S obzirom na to što ste sve objavili o meni ovih dana, molim vas da objavite i ovo pismo, da mi sin, jednom kad odraste, ne čita samo kako sam “podržavala zločine”, nego bude ponosan na svoju mamu jer je godinama činila ono što je mogla, barem pokušala, da on odrasta slobodno i bez straha. Svi koji su pogledali televizijsku seriju “Sluškinjina priča”, razumjet će kad kažem da ne želim da moja zemlja postane Gilead. Ovo je moja priča, a ja nisam ničija Sluškinja, zaključila je svoj hrabri medijski istup Marina Medved Pulić.

Igor Vukić: Temu o Jasenovcu u programu HTV-a smo tek načeli Igor Vukić, članovima programskog vijeća HRT-a obratio se sljedećim dopisom vezano za gostovanje u emisiji "Dobar dan Hrvatska", koji je prenio i na svom Facebook profilu.



- Ako postoji problem u vezi s tim gostovanjem, on može biti samo u tome što u programu HTV-a do tada još nije bilo ozbiljne rasprave o logoru u Jasenovcu, a nju smo tek načeli u emisiji Dobar dan, Hrvatska. Stoga bi zaključak ove sjednice trebao biti odavanje priznanja urednicima i voditeljima koji su omogućili da se o tome napokon govori i u programu javne televizije.



Rad našeg društva a istraživanje trostrukog logora Jasenovac javan je, a dio rezultata objavljen je u knjizi "Jasenovački logori-istraživanja" iz 2015., zatim na internetskoj stanici našeg društva, u časopisima, tjednim novinama itd. Članovi našeg društva sudjelovali su na znanstvenim skupovima, gostovali i u emisijama lokalnih i regionalnih TV i radio postaja pa je neobično da to novinari i urednici HTV-a do sada nisu primijetili i primjereno popratili u svojim prilozima ili nas pozvali na sudjelovanje u nekoj razgovornoj emisiji. Za razliku od njih Muzej holokausta u Washingtonu našu je knjigu uvrstio u svoju biblioteku. Knjiga je u Hrvatskoj prestavljena na tridesetak javnih tribina, napisao je Igor Vukić.