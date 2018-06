HAC objavio nove cijene cestarina: evo koliko će vas stajati vožnja od Splita do Zagreba

Korištenje autocesta kojima upravljaju Hrvatske autoceste (HAC) i Autocesta Rijeka-Zagreb (ARZ) od petka, 15. lipnja u 00.00 sati do 14. rujna 23.59 sati naplaćivat će se prema sezonskim cijenama, javljaju iz Hrvatskih autocesta.



Sezonske cijene cestarina uvode se za skupine vozila IA, I i II, dok se sezonske cijene neće primijenjivati na skupine vozila III i IV. Uz to, jedinična cijena cestarina za vozila skupina IA, I i II tijekom sezonskog razdoblja povećava se za 10 posto, prenosi Jutarnji.



"Model sezonskih cijena cestarina, koji je uveden prošle godine, tijekom 3 ljetna mjeseca u razdoblju pojačanog intenziteta prometa, jedna je od prihvaćenih mjera financijskog restrukturiranja tvrtki u cestovnom sektoru.



Uvođenje sezonskih cijena cestarina za određene kategorije vozila proizlazi iz činjenice da se oko 40% ukupnog godišnjeg prometa ostvaruje u ljetnim mjesecima, a na pojedinim autocestama broj vozila ljeti povećava se i do tri puta u odnosu na ostalo razdoblje u godini", navode iz HAC-a.



"U ukupnom prometu vozila najveći udio vozila skupina IA, I i II. Posljedično tome, značajno se povećavaju i troškovi održavanja, sigurnosti, praćenja i upravljanja prometom u ljetnim mjesecima."



Primjerice, vožnja osobnim automobilom od Zagreba (Bosiljevo) do Splita (Dugopolje) van sezone koštat će vas 181 kunu. Tijekom sezone ta će vas vožnja koštati 199 kuna. Pripada li pak vaše prometalo drugoj skupini, dionica od Zagreba do Splita koštat će vas 284 kune van sezone te 312 kuna tijekom sezone.



Podsjećamo, skupini vozila IA pripadaju motocikli, motorni tricikli i četverocikli; skupini I pripadaju motorna vozila s dvije osovine visoka do 1,9 metara; skupini II pripadaju motorna vozila s dvije osovine visine iznad 1,9 m kojima najveća dopuštena masa ne prelazi 3500 kg i motorna vozila s dvije osovine visine ispod 1,9 m koja vuku priključno vozilo (broj osovina i visina priključnog vozila nisu presudan faktor za kategorizaciju)



Nadalje, skupini vozila III pripadaju motorna vozila s dvije ili tri osovine, najveće dopuštene mase preko 3500 kg; motorna vozila s dvije osovine, najveće dopuštene mase preko 3500 kg koja vuku priključno vozilo s jednom osovinom i motorna vozila s dvije osovine, najveće dopuštene mase preko 3500 kg koja vuku priključno vozilo (broj osovina i visina priključnog vozila nisu presudan faktor za kategorizaciju).



Skupini vozila IV pripadaju motorna vozila s četiri ili više osovina, najveće dopuštene mase preko 3500 kg; motorna vozila s dvije osovine, najveće dopuštene mase preko 3500 kg koja vuku priključno vozilo s dvije i više osovine i motorna vozila s tri osovine, najveće dopuštene mase preko 3500 kg koja vuku priključno vozilo (broj osovina i visina priključnog vozila nisu presudan faktor za kategorizaciju).