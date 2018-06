Novinar Indexa prijavio ministra Medveda zbog prijetnji: 'Pitao me želim li s njime ući u ring da se tamo obračunamo bez žene i djece te rekao da ćemo ući u rat'

Novinar Index.hr-a Vojislav Mazzocco podnio je policiji prijavu protiv ministra branitelja Tome Medveda zbog prijetnji. Mazzocco nam je rekao kako ga je ministar nazvao danas oko 15 sati i počeo urlati preko mobitela zbog teksta kojega je objavio o njegovom sinu. "Pitao me želim li s njime ući u ring da se tamo obračunamo bez žene i djece te rekao da ako ću mu još dirati sina da će se u njemu probuditi vojnički duh i da ćemo ući u rat", kaže Mazzocco, a piše jutarnji.hr.

Oglasio se i ministar Medved: Žao mi je što je razgovor tako doživljen, ali nisam prijetio novinaru



U tekstu zbog kojega je došlo do sukoba Indexov novinar piše o tome kako je aktualni ministar branitelja zaposlio svoga sina u zaštitarskoj tvrtki AKD, koja je lani dobila posao zaštite Ministarstva branitelja. Mazzocco ističe kako je ga je Medved zvao i prije objave teksta kako bi pokušao stopirati objavu. "Nakon što sam poslao upit Ministarstvu branitelja, nazvao me Medved kako bi razgovarali o mom upitu".



"To je prvi puta da me ministar nazvao zbog jednog novinarskog upita", veli Mazzocco te dodaje kako je nakon teksta prijetio i objavom njegovih podataka. "Rekao je da će putem priopćenja objaviti moje podatke dok sam radio u Ministarstvu branitelja, da će objaviti tko me zaposlio i koliko sam novaca dobio za taj posao", priča Mazzocco koji je u Ministarstvu branitelja radio oko

godinu i pol dana, prvo kao civilni ročnik a potom još par mjeseci u odjelu za psihosocijalnu pomoć.



Zbog svega navedenog, Mazzocco je u nedjelju predvečer podnio prijavu u zagrebačkoj policiji protiv ministra. "Ako mene netko pozove u ring, to mi zvuči kao fizički obračun. Sada je na policiji koji trebaju odlučiti ima li elemenata kaznenog djela, a u slučaju da odbace moju prijavu razmislit ću i o postupku protiv policije", kaže Mazzocco te dodaje kako ga Medved nakon toga više nije zvao.



Pokušali smo doći do ministra za komentar oko cijelog slučaja, ali nije nam se javio niti odgovorio na poruku. Ipak, za Večernji list je ranije rekao kako je sve što piše Index „netočno i suludo". "Istina je da sam nazvao novinara i zamolio ga da o meni može kritički pisati što god želi, ali neka mi ostavi obitelj", kazao je za Večernji list ministar Medved te dodao da će u ponedjeljak objaviti priopćenje u kojemu će "biti ono što treba biti".



Podsjetimo, Index.hr tijekom subote objavio je tekst ovog novinara u kojem stoji kako je Ivan Medved, sin ministra branitelja Tome Medveda, nedavno zaposlen u državnoj zaštitarskoj tvrtki AKD na dužnosti vozača. Prema navodima iz tog teksta, Ivan Medved ondje je zaposlen u listopadu prošle godine, a gotovo istovremeno AKD je dobio posao zaštite Ministarstva branitelja, kako tvrde izvori Indexa. Iz AKD-a su na upit Indexa odgovorili da je "Ugovor o radu s g. Medvedom zasnovan s danom 2.

listopada 2017., radi zamjene za odsutnost radnika uzrokovane dugim bolovanjem.



Zapošljavanje g. Medveda u cijelosti je odrađeno sukladno Zakonu o radu i internoj proceduri. Zaposlen je kao pripravnik na radno mjesto vozač-dostavljač i ispunjava sve tražene uvjete radnog mjesta“, odgovorili su Indexu iz AKD-a.



SDP najoštrije osuđuje prijetnje: Očekujemo da ministar Medved da ostavku ili bude smijenjen u što kraćem roku



O slučaju su se oglasili i iz SDP-a. -SDP najstrože osuđuje prijetnje koje je ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved uputio novinaru portala Index.hr Vojislavu Mazzoccu. Sloboda novinarstva jedna je od temeljnih vrijednosti demokracije i standard koji je Hrvatska davno dostigla. Zabrinjavajuće je da ministar branitelja bez ikakve zadrške zove novinare i upućuje prijetnje. Strašno je da to očito radi jer zna da neće snositi nikakve političke posljedice. Očekujemo da ministar Medved da ostavku ili bude smijenjen u što kraćem roku- priopćili su u nedjelju predvečer.