Dramatičan dan u partiji: SDP-ovci u posljednji trenutak izbjegli bankrot, evo kako su se spasili blokade i koga su okrivili za neviđenu blamažu

SDP je u posljednji trenutak izbjegao bankrot. U petak navečer postignut je dogovor sa Slobodanom Ljubičićem, vlasnikom Televizije Sljeme koja je na Visokom trgovačkom sudu dobila presudu po kojoj joj SDP, na ime duga iz stranačke kampanje za lokalne izbore 2009.godine, treba isplatiti deset milijuna kuna.



Ljubičić je pristao da mu SDP dosuđeni iznos isplati u šest godina, SDP se odrekao revizije presude, a Ljubičić im je dao jamstva da će povući tužbu za dodatnih milijun i pol kuna, iz iste kampanje, u kojoj se presuda očekivala uskoro.



Prema neslužbenim informacijama, SDP planira podići regresnu tužbu protiv Jelene Pavičić Vukičević, tadašnje tajnice zagrebačkog SDP-a, koja je 2009. Potpisala ugovor o cesiji, kojim je dug sa tvrtke Desighsystem Borisa Maleševića prebačen na Televiziju Sljeme. SDP tužbu planira podignuti i protiv Milana Bandića. To je navodno da se u vrhu SDP-a postigne konsenzus i postigne nagodba.



- SDP neće završiti niti u blokadi niti u bankrotu. SDP raste i nastavit će rasti. Najavio sam da ćemo riješiti ovu situaciji i to smo i učinili - izjavio je predsjednik SDP-a Davor Bernardić nakon dramatičnog dana na Iblerovom trgu, gdje je čitavo poslijepodne i večer zasjedalo Predsjedništvo stranke pokušavajući iznjedriti prijedlog koji će zadovoljiti Ljubičića, a pritom ne ugroziti financijsku stabilnost SDP-a.



I sam Ljubičić, nekadašnji član SDP-a na čijem je uklanjanju sa čela Zagrebačkog holdinga inzistirao Bernardićev prethodnik Zoran Milanović u jednom je trenutku u stanci sjednice Predsjedništva došao u središnjicu glavne oporbene stranke. Očito je i sam bio zainteresiran da se dogovor postigne. Iako je po sudskoj presudi mogao već u petak dovesti do ovrhe, i „sjesti" na SDP-ov račun, Ljubičić je ipak pristao na obročnu otplatu, svjestan da SDP na računu nema dovoljno novaca da mu presudu plati u cjelosti. U tom bi slučaju račun bio blokiran, zaposlenici SDP-a ne bi dobili svoje plaće, a ni on ne bi mogao do svojeg novca.



- Naslijedili smo stranku sa 10 milijuna kuna duga, proveli smo restrukturiranje, uštedjeli 4 milijuna kuna, isfinancirali lokalne izbore i preživljeli godinu koaj je bila izazovna. Kao što smo to radom i odricanje uspjeli jednom, tako ćemo uspjeti i drugi put. Slijedi nam razdoblje rezova, ali siguran sam da će SDP i dalje rasti - zaključio je Bernardić. Neslužbeno se doznaje da će SDP svoj dug vraćati kroz šest godina u ratama po 132 tisuće kuna mjesečno.