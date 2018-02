Rasizam na hrvatski način: u Zagrebu napadnuta tamnoputa žena, u Osijeku radiologu zalijepili Davidovu zvijezdu na odijelo

Dva sramotna slučaja vrijeđanja i maltretiranja na vjerskoj, odnosno rasnoj osnovi dogodila su se ovih dana u Osijeku i Zagrebu, javlja RTL.



U utorak je u Zagrebu žena porijeklom iz Jemena, koja već 16 godina stanuje u Hrvatskoj, napadnuta zbog tamnije puti. Već 16 godina Alya stanuje u Hrvatskoj, koju smatra svojom zemljom. Tu je rodila, tu radi kao prevoditeljica, tu joj se djeca školuju, u Zagrebu je njezin dom. Barem je tako mislila do nemilog događaja.



- Ne osjećam se dobro. Mene je jučer bilo jako strah, nisam mogla spavati. Uzela sam tablete za smirenje. Oni su mi rekli 'ako vidim tebe negdje možemo vas ubiti', ispričala je Alya.



- Rekao mi je 'odi mrš, je*** ti mater, nemoj dolaziti tu na tržnicu - vi ste ciganka - priča.



Napad se dogodio usred bijela dana na Kvaternikovu trgu. Napao ju je muškarac koji prodaje voće, ali kad je rekla da će zvati policiju umiješala se i žena za koju nije sigurna je li riječ o njegovoj supruzi ili djelatnici, javlja RTL.



- Ona mi je čupala kosu i uzela voće, udarila me po leđima, a kada sam se htjela maknuti ona je trčala iza mene i tukla me i čupala, priča Alya.



Uspjela je pobjeći u jednu od pekarnica gdje su je zaključali pa je od tamo uspjela nazvati policiju. No, i oni su trebali pojačanje jer se verbalni napad nije smirivao ni kad su oni izašli na teren.



- Jako sam ljuta, tužna. Ja sam plakala jučer puno, ali ne znam što da radim. Kaže meni policajac 'nitko neće tebe štititi' i da zašto sam ja sama bez svjedoka, priča Alya za RTL.



Drugi sramotan slučaj dogodio se u bolnici u Osijeku. Netko je uglednom radiologu židovske vjere na zaštitno odijelo nalijepio Davidovu zvijezdu.



- Na tu dojavu smo proslijedili i fotografije te pregače i dalje policiji i nadležnim ustanovama za daljnje postupanje, kazala je za RTL Jasminka Milas Ahić, pomoćnica ravnatelja. IZ KBC-a Osijek kažu da se ograđuju od svakog oblika diskriminacije.