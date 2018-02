SDP pred bankrotom! Zbog dugova za Bandićevu kampanju izgubili presudu tešku 10 milijuna kuna i prijeti im ovrha, članovi stranke u šoku

Šok i nevjerica. Te riječi ponajbolje opisuju raspoloženje koje je zavladalo u vrhu SDP-a nakon što su članovi Predsjedništva saznali za ovrhu tešku gotovo deset milijuna kuna zbog troškova predizborne kampanje Milana Bandića iz 2009. koja presudom Visokog trgovačkog suda pravomoćna postaje u petak.



Tim više što su prvu informaciju o njoj dobili iz medija: SDP je za lokalne izbore, u vrijeme kada je njihov kandidat još uvijek bio Bandić, ostao dužan 4,3 milijuna kuna, a taj je iznos u međuvremenu uz kamate i sudske troškove narastao do gotovo deset milijuna kuna. SDP bi taj dug trebao podmiriti do kraja tjedna. Ako to ne učini, provest će se ovrha, a najgori mogući scenarij po SDP bio bi bankrot stranke.



- Imamo puno kostura iz ormara, imali smo dugove desetak milijuna, dakle nismo u lakoj financijskoj situaciji. Sve se može premostiti, preživjeli smo deset milijuna dubioza pa ćemo valjda i ovo - ustvrdio je nakon sjednice vodstva SDP-a održane u utorak poslijepodne potpredsjednik socijaldemokrata Zlatko Komadina, napomenuvši da je riječ o “propustima mnogih”.



U vrijeme kada je SDP-ov dug nastao predsjednik Sdp-a bio je Zoran Milanović, šef zagrebačke organitzacije Milan Bandić, a poslovni direktor Gordan Maras. Maras je u utorak odbacio bilo kakvu svoju odgovornost za nastali dug.



Neslužbene informacije govore da će SDP do petka zatražiti odgodu ovrhe i čitav slučaj uputiti na reviziju, no još uvijek je neizvjesno hoće li u tome uspjeti, ili će im od petka račun biti blokiran. Ako do toga dođe, upitna bi mogla biti isplata plaća zaposlenicima stranke, ali i normalno funkcioniranje SDP-ovog stranačkog pogona.



Presudu protiv Sdp-a dobila je Televizija Sljeme, čiji je vlasnik bivši SDP-ov član Slobodan Ljubičić. On je prije podizanja tužbe nudio SDP-u dogovor po kojemu bi trebali podmiriti samo glavnicu, no vodstvo stranke sa Milanovićčem na čelu nije željelo na to pristati pa je Ljubičić 2012. protiv SDP-a podigao tužbu na Trgovačkom sudu. Prvostupanjska odluka išla je u korist SDP-a, no Visoki trgovački sud uvažio je žalbu Televizije Sljeme i presduio da Sdp mora platiti dug zbog duga na izborima na kojima je Milan Bandić u drugom krugu pobijedio nezavisnog kandidata Josipa Kregara.