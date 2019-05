Koliko vrijedi "riječ" države? Ako je suditi po trenutnom stanju slučaja Denisa Bušelića, ta riječ ne vrijedi ništa! Kako smo već pisali, Bušelića, 59-godišnjaka iz Splita, prije 11 godina, u lipnju 2008., hicem iz pištolja teško je ranio Vladimir Benac, brigadni general Hrvatske vojske i stopostotni invalid.

Skup je Benčev metak: zbog propusta policije država žrtvi brigadnog generala isplaćuje milijunsku odštetu!; 'Nakon ranjavanja ostao sam stopostotni invalid, dugovi za liječenje otišli su u nebo...'

Bušelić se prije dvadesetak dana nagodio s državom, koja se obvezala isplatiti mu milijun i 400 tisuća kuna glavnice i zakonskih zateznih kamata. No, iako je novac trebao sjesti na njegov račun najkasnije do 27. travnja, do danas nije "legla" ni jedna jedina kuna.

Kako su nam na naš upit odgovorili iz MUP-a, koji je trebao isplatiti dogovorenu odštetu jer je do Bušelićeva propucavanja došlo zbog propusta policije, koja nije reagirala na njegovu prijavu da mu je Benac prijetio da će ga ubiti, novca za isplatu za sada jednostavno – nema. A ne zna se ni kad će ga opet biti.

– Nagodba koju je nadležno Državno odvjetništvo sklopilo s gospodinom Bušelićem zaprimljena je i potpisana te čeka na isplatu. Naime, financijska sredstva planirana za isplate odšteta u ovoj godini u cijelosti su potrošena, zbog čega će Ministarstvo unutarnjih poslova zatražiti od Ministarstva financija dodatna sredstva za isplatu ove i drugih nagodbi koje također čekaju na isplatu. Prilikom planiranja proračuna MUP-a teško je predvidjeti broj slučajeva koji bi rezultirali nagodbom i eventualnim iznosima za isplatu. Kad se odobre i zaprime zatražena dodatna financijska sredstva, Ministarstvo unutarnjih poslova izvršit će uplatu gospodinu Bušeliću, kao i svim drugim slučajevima koji čekaju na isplatu – odgovorili su nam iz MUP-a.

Neslužbeno doznajemo da je MUP-ovu "kasicu prasicu" namijenjenu isplatama za ovakve situacije ispraznila nagodba koju je država sklopila s jedinim preživjelim vatrogascem s Kornata Franom Lučićem, kojem su se obvezali, nakon pritiska javnosti, isplatiti gotovo 5,5 milijuna kuna uz mjesečnu rentu od 6000 kuna.

Bušelić jednostavno ne može vjerovati u obrazloženje MUP-a i napominje da je ovakav njihov odgovor "tužan".

– Ako tko danas ima novca, to je država. Problem je što su oni sami predložili nagodbu, što znači da su znali što imaju i mogu li to ispoštovati. Ili im je od samog početka pregovora bio plan da me izvaraju? Dakle, nisam ja taj koji je nešto tražio, nego je država to meni ponudila. Iako je ta ponuda bila ispod svake razine, opet sam pristao na nju jer sam jako lošeg zdravlja i mogu svaki čas umrijeti, te me je bilo strah hoću li moći vratiti goleme dugove, i nisam nikako htio niti hoću da u slučaju moje smrti ti moji veliki dugovi prijeđu na moje nasljednike. Da sam ja od početka znao da će biti ovako, sigurno ne bih pristao na nagodbu – govori nam Bušelić.

On, naravno, može pokrenuti ovrhu, no za to mu treba, veli, 5000 kuna, kojih nema, a i u tom slučaju treba čekati još nekoliko mjeseci jer država ima pravo žalbe.

– Jako mi smeta što sam prisiljen na ovrhu jer to je sada moja jedina mogućnost da dobijem ono što je već bilo dogovoreno ili da i dalje čekam na njihovu milost. Nakon ranjavanja, za koje je kriv MUP, već godinama živim u bijedi sa 930 kuna mirovine. I baš kad sam pomislio da sam nakon deset godina agonije sudovanja napokon došao do kraja, opet sam prevaren. Očekivao sam barem moralnu ispriku za sve što sam proživio zbog njihove krivnje, a najmanje sam očekivao da će me stvarni krivac za moje ranjavanje i današnje katastrofalno zdravstveno stanje ponovno ugroziti i ostaviti na cjedilu. Samo zbog njihova nerada postao sam stopostotni invalid, zbog njih sam izgubio zdravlje, obitelj, privatnu vrlo profitabilnu tvrtku te izgubio posao poznatog teniskog trenera. Osjećam se jako tužno i bijedno, ne znam kako će moj mentalni sklop ponovno moći prebroditi ovo stanje i hoću li uopće moći ostati normalan – ogorčeno nam je kazao Bušelić.