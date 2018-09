Nakon Šerifove smrti nastao kaos u kvartu, policija čuva kuću u kojoj je prijavljena čak 91 osoba: 'Rekao mi je da neću muža pokopati sve dok mu ne vratim novce'

- Šerifa ne smiješ zakopati! Nećeš si muža pokopati sve dok mi ne vratiš novce - riječi su koje je u ponedjeljak, dan nakon smrti Šerifa Zahirovića (60), Šerifovoj udovici Sarajki Zahirović (55) uputio Muharem Osmanović.

Zaprijetio joj je to u ponedjeljak na ulaznim vratima kuće u Porečkoj ulici na zagrebačkom Vukomercu misleći da će olako izvući navodnih 4000 eura duga. No, umjesto vraćanja novca, Zahirovići su Muharema uvukli u kuću. Posjeli su ga na stolac i krenuli mu prijetiti, a trosatnu torturu praćenu udarcima čak su ovjekovječili objavom na Facebooku, piše Jutarnji.

Pozvana je policija koja je zbog prijetnji na kraju prijavila samo Kemala Zahirovića zvanog Mišo, koji je potom pušten na slobodu.

Bila je to uvertira u vatrene nesuglasice koje su kulminirale u srijedu rafalnom pucnjavom iz automatskih pušaka ispred kuće u kojoj žive Zahirovići s početka priče.

Filmske scene paljbe iz kalašnjikova odvijale su se, što je zastrašujuće, ispred OŠ Vukomerec, i to samo nekoliko minuta prije 19 sati, kada je s nastave trebalo istrčati stotinjak djece, dok su se drugi školarci već odavno igrali u školskom dvorištu.

Rezime obračuna u kojem su meci fijukali doslovce na sve strane, i to najmanje njih 30-ak, uhićenje je 19 osoba koje su još na krim obradi. Odgovornima prijeti zatvor, a sukobljene obitelji kao po špranci ponavljaju istu rečenicu: “Mi pucali nismo. Oružje nemamo. Oni su napali nas!”



- Teško mi je jako jer su mi napadnuta djeca! Imam 30 unučadi i kad je počela pucnjava, tresli smo se. Moj Šerif umro je u nedjelju u 14.40 sati. Pozlilo mu je u kafiću gdje je pio kavu. Od njegove smrti ne spavam jer nas Osmanovići maltretiraju. Moja djeca nemaju puške, pištolje, bombe kao što se priča.

Čim su zapucali na našu kuću, svi smo pobjegli na kat - priča za Jutarnji list Sarajka Zahirović, koja tvrdi da je od smrti supruga dnevno po desetak puta zvala policiju i molila da joj štiti obitelj od Osmanovića.

Policija dođe i prođe, kaže, no čim je ostala bez Šerifa, znala je da će uslijediti nevolje. U kući u kojoj živi u Porečkoj prijavljeno je gotovo stotinu osoba, točnije do prije dvije godine čak 91.



- Muharem Osmanović tražio me da mu platim 4000 eura reketa. No, moj Šerif nikome nije bio dužan jer da je, to bi mi rekao. Zabranili su mi da ga pokopam dok ne vratim novac. Evo, još se tresem od straha koji smo prošli. Čula sam da je gradonačelnik Bandić bio na očevidu. Htjela sam s njim popričati, ali nisam mogla.

Kuću u kojoj živim kupila sam s mužem krajem 70-ih. Mi smo trgovci robom. Radimo pošteno. Ništa nam nije poklonjeno pa ni kuća, a od Bandića ništa nismo dobili kako se spekulira. Zbog odmazde mi se djeca i unučići boje ići u školu - tvrdi Sarajka Zahirović.



Ukradena roba



Par ulica dalje, u kući Zahirovićevih “neprijatelja” Omerovića kraj policijske obrade s nestrpljenjem očekuje Sadika Osmanović (48), supruga uhićenog Muharema, koja zdušno odbacuje krivnju.

- Mi prodajemo robu na tržnici u Dubravi, a Zahirovići su nam ukrali nešto od robe i rekli da će dug biti riješen, ali nije. Muharema su mi zato u garaži Zahirovićevih tukli svi redom, i muški i ženske. Ukrali su mu tad i 1500 kuna. Ja sam u to vrijeme bila kod škole zbog unuka. Tražila sam Muharema, ali kako ga nigdje nije bilo, zvala sam policiju. Najednom mi je neka žena povikala:

Sadika, ubili su ti Muharema. Bio je zarobljen kod Zahirovića tri sata, zbog čega je kasnije uhićen samo Mišo iako ga je više ljudi tuklo - priča nam Sadika Osmanović tvrdeći da njezina obitelj nema nikakvog oružja, a kamoli automatske puške, te da se ne boji pretresa doma. Na upit odakle onda njezin obiteljski Porsche Cayenne ispred Zahirovićeve kuće dok se pucalo, Sadika kaže da je to auto njezina sina Vehbije koji je u to vrijeme išao do škole ne bi li učiteljicama rekao da mu djeca ovu godinu neće još u školu.

Ali ono što je uslijedilo tri minute prije školskog zvona izgledalo je kao prizor iz teksaških filmova gdje meci lete na sve strane, djeca vrište i svi panično bježe.

Stanovnici Vukomerca dan nakon pucnjave prebrojavali su rupe od metaka i zaostale čahure po ulici. Složni su u stavu da dotičnu obitelj treba preseliti jer unose nemir i ne znaju funkcionirati u gradu.

- Dvojica Osmanovića dovezli su se Porsche Cayenneom 20 metara od kuće Zahirovićevih gdje su stali. Izašli su i počeli pucati iz kalašnjikova prema balkonu na kojem su bila dvojica Zahirovića, koji su uzvratili divljački pucajući po autima, školskom dvorištu...

Rekao sam im što pucaju, zar ne vide djecu okolo, na što su mi odgovorili kako mogu biti za njih, misleći na ove na koje su pucali u Porscheu i koji su otrčali niz ulicu ostavivši auto na poprištu pucnjave. Kvart nam se pretvorio u Teksas.

- Nek' to rješavaju na nekoj livadi - priča jedan od prvih susjeda Zahirovića. U kvartovskoj knjižari kažu da su majke s djecom u kolicima utrčale unutra kad je zapucalo i zatvorile se u WC. Propucano je sedam automobila, a prava je sreća da nema ozlijeđenih. Sad su na potezu policija i DORH.

Mještani, međutim, vjeruju da će sljedeći put poteći i krv. A sprovod Šerifa Zahirovića, koji je trebao biti u četvrtak na Miroševcu, odgođen je do daljnjega.