Vatreni obračun na ulicama zbog svađe dviju obitelji: 'Sin je odlučio naplatiti dugove pokojnog oca, krenulo je već popodne, kvartom su se naganjali Porsche i BMW...'

Najmanje 30 metaka ispaljeno je u obračunu dvije sukobljene romske obitelji u Porečkoj ulici u zagrebačkom Vukomercu oko 19 sati u srijedu, a pri čemu je propucano najmanje sedam automobila te su oštećeni prozori i fasada na jednoj kući.



Dok su rafali sa svih strana nekontrolirano fijukali ulicom, prava panika nastala je desetak metara od mjesta obračuna, točnije u školskom dvorištu koje je u kobno vrijeme bilo prepuno djece i roditelja. Bio je to okidač da svjedoci filmskih scena zatrpaju pozivima telefon 192, piše Jutarnji.



Prema prvim informacijama, pravo je čudo da u obračunu dvojice zavađenih muškaraca nitko nije ozlijeđen, a nedugo nakon dojave te pojavljivanja 30-ak policajaca na poprištu incidenta, uhićena je odmah jedna osoba, a ubrzo zatim još njih šest.



A u međuvremenu dok je očevid trajao, još 11 osoba će biti ispitano u postaji kako bi se razriješio slučaj sulude pucnjave.



Stanari Porečke ulice, kao i susjedi okolnih uličica ne skrivaju gorčinu i ljutnju na događaje s druge strane zakona koji se svakodnevno događaju njima na očigled, a radi kojih, kako ističu, policija nije dovoljno učinkovita.



- Totalno sam potresena! Vukomerec se pretvorio u divlji zapad! U neviđenom sam šoku jer sam čučala kraj zida u dvorištu kuće samo da ostanem živa!



Žalosno je da se gradom šeću ljudi kojima je mjesto u zatvoru. Pa zamislite taj prizor, čovjek s ulice puca na one iz kuće, koji uzvraćaju isto pucnjavom. Meci su samo šibali obostrano. Zvučalo je kao kalašnjikov - rekla je za Jutarnji list pod vidnim šokom jedna od stanarki ulice, koju od sporne kuće gdje se odvio "teksaški" obračun dijeli tek nekoliko metara.



O susjedima ne zna što da kaže osim da svako malo prave problem nekome. U kući ih, dodaje, živi najmanje desetak svih uzrasta, od djeteta starog niti godinu dana pa sve do mladih umirovljenika.



Drugi susjed opisuje kako su, čim je odjeknula paljba, ljudi u dvorištu pohrlili prema školi, a vlasnik obližnjeg obrta je povikao: "Pa šta pucate? Jeste normalni? Vidite li vi djecu?"



Susjedi kažu kako je sve počelo tijekom poslijepodnevnih sati dok su se kvartom naganjali crni Porsche i zeleni BMW.



- Divljali su kvartom. Vozači su si međusobno dovikivali i urlali jedni na druge i to na romskom pa sadržaj nismo razumjeli. Sukobi dvije obitelji traju duže vrijeme. Otkad je jednom umro otac i valjda ostavio iza sebe neriješene novčane dugove, sin ih je odlučio naplatiti pa se navodno dovezao do Porečke ulice.



Prema nekim informacijama, prvo su zapucali iz kuće prema tom autu pa je onda taj iz auta uzvratio. Neki, pak, kažu da je inicijalna pucnjava bila obrnuta. Teško je reći jer je nakon toga nastala takva panika i strka da nismo znali u koju rupu da se zavučemo - priča nam drugi susjed.



Na mjesto događaja osim temeljne policije pristigli su specijalci i interventni policajci.



Osim gradonačelnika Milana Bandića i pročelnika Ureda za upravljanje u hitnim situacijama Pavla Kalinića, na mjesto očevida stigao je i načelnik PU zagrebačke Marko Rašić koji je odmah umirio javnost da "nema ozlijeđenih i da je to ono što je najvažnije".



- Oko 19 sati stigla je dojava OKC-u da se puca i da su se sukobile dvije obitelji. Po dojavi su policajci upućeni na mjesto događaja gdje je zatečeno više osoba. Poduzimaju se daljnje mjere i radnje. Sedam je osoba privedeno, a 10 je u postupku privođenja kako bi se razjasnile sve okolnosti događaja. Da, pucalo se, i sedam je oštećenih vozila za sada - kaže načelnik Marko Rašić.



Na upit novinara kojima su se žitelji Vukomerca požalili da od nedjelje traju sukobi u ulici istih osoba, Rašić kaže da policija nije zakazala, da rade svoj posao te da će istražiti sve te navode.



- Sukobljene su dvije obitelji. Radi se o neriješenim financijskim potraživanjima - zaključio je Rašić.