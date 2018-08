Detalji tragične smrti dvojice mladića u šumi: nakon odrona njihovi prijatelji su lupali po vratima kuća, ali već je bilo kasno...

Karlovačka policija zbog složenosti očevida koji provodi u okolici Ogulina, u kojoj su u nedjelju ujutro pronađena tijela dviju osoba za koje se pretpostavlja da su migranti, još nije izašla s detaljima o okolnostima njihove smrti, već su nove službene informacije najavili za ponedjeljak ujutro. No, Jutarnji je na mjestu događaja, u zaseoku Tomići u blizini Drežnice, doznao neke pojedinosti tragedije koja je zadesila migrante.



Skupina od 12 migranata je, kako nam govore mještani Tomića, u njihov zaselak došla u subotu u poslijepodnevnim satima. Tražili su prodavaonicu u kojoj su nakupovali veću količinu različitih potrepština, uključujući i termo čarape zbog podljeva koje su neki od njih imali na nogama. U kasnim večernjim satima uputili su se prema zabačenoj lokaciji nekoliko kilometara od Tomića na kojoj su namjeravali prenoćiti i otamo nastaviti dalje - navodno im je cilj bio doći do Trsta.



No, dok su spavali, došlo je do velikog odrona kamenja i, kako se doznaje, na dvojicu iz skupine strovalile su se dvije gromade. Jedan je migrant na mjestu preminuo, a drugi je bio teško ozlijeđen. Četvorica preživjelih migranata zaputila su se natrag prema Tomićima gdje su u zoru počeli lupati po vratima kuća ne bi li doveli bilo kakvu pomoć. No, s obzirom na zabačenost lokacije na kojoj su noćili, put do Tomića se oduljio, a teško ranjeni migrant je u međuvremenu podlegao ozljedama.



Kako smo doznali, na dokumentima koji su pronađeni uz dvojicu preminulih stoji da su državljani Sirije te da obojica imaju 24 godine, no autentičnost tih dokumenata zasad navodno nije potvrđena, piše Jutarnji list.