Evo što je Modrić rekao istražiteljima, koji ga terete za lažno svjedočenje: Imao sam potpuno povjerenje u Dinamo i Zdravka Mamića, zato sam i potpisivao te anekse i ugovore...

Nisam osoba koja je vična igrama riječi. Stvari u životu za mene su vrlo jednostavne i načelno imam povjerenja u ljude. Nisam sumnjičav, a ova situacija u kojoj sam se našao kao okrivljenik jako mi teško pada jer mediji su me prozvali kao da sam najveći kriminalac u zemlji. A to definitivno nisam zaslužio.



Zar itko misli da bih ja svoje ime i sve što sam uspio postići u životu teškim radom olako žrtvovao, javno se ponizio i odrekao svih svojih uvjerenja? Je li mi Zdravko Mamić pomogao u određenom dijelu mog života i moje karijere? Da, je, pomogao mi je! No bih li ja zbog toga za njega lažno svjedočio? Ne bih! I nisam. Zato optužnicu smatram potpuno pogrešnom. Vjerujem da se dogodila situacija u kojoj ili oni mene nisu shvatili ili ja nisam shvatio njih, ali jedno je sigurno: lažno svjedočio nisam! - otvorio je dušu istražiteljima najbolji nogometaš nedavno završenog Svjetskog prvenstva Luka Modrić, kojem bi ove jeseni, ako se optužnica potvrdi, trebalo početi suđenje zbog optužbi da je na osječkom sudu lažno svjedočio u korist bivšeg čelnika NK Dinamo Zdravka Mamića i još trojice suoptuženika, donosi Jutarnji list.



Naime, u lipnju 2017. godine u sudnici Županijskog suda u Osijeku svjedočenje kapetana hrvatske nogometne reprezentacije obilježile su više od 20 puta ponovljene rečenice: “Ne sjećam se” i “Ne mogu se sjetiti”. U oba su ga navrata, i u USKOK-u i u sudnici, pojašnjavao je Luka Modrić, “ispitivali o stvarima i događajima od prije jako puno godina, pri čemu se trudio dati najbolje odgovore koliko mu je sjećanje dopuštalo”.



- Morate znati da sam ja bio ispitivan o stvarima u koje se najbolje ne razumijem. Meni je primarno bilo igrati nogomet jer to je ono što najbolje radim. I da se na tom polju dokažem i pokažem u najboljem svjetlu i da, naravno, na kraju imam i financijske koristi.



Imao sam potpuno povjerenje u klub Dinamo i u Zdravka Mamića. I u tom kontekstu sam potpisivao te anekse i ugovore. Nikad ih nisam detaljno čitao ni proučavao. Najbitnije mi je bilo da imam potpisan aneks ugovora o transfernom obeštećenju, a osim što je tamo pisalo 50:50, ostale stvari nisu me zanimale niti sam obraćao pažnju na njih. Vjerovao sam u ljude koji su me okruživali. Ispitivanje u USKOK-u trajalo je dugo, a ja sam se snalazio kako god sam mogao. Puno puta sam rekao za neke stvari da ne znam ili da nisam siguran, a oni su inzistirali da se ipak probam sjetiti i da kažem je li nešto bilo ovako ili onako. U svojoj najboljoj namjeri pokušao sam rekonstruirati situacije, a koliko sam u tome uspio i je li bilo točno, nisam to mogao tvrditi - osvrnuo se Modrić na svoje prvo ispitivanje u USKOK-u, podsjetivši da je to bilo jednu nedjelju, kasno navečer, nakon što je došao s puta.

Najbolji hrvatski nogometaš ponavlja da je “govorio istinu po svom najboljem sjećanju”, no uvjeren je i da je ispitivač iz USKOK-a unosio u zapisnik odgovore “koji su krivo protumačeni, a koje on u tome trenutku nije primijetio niti shvatio”.



- Taj zapisnik sa svog ispitivanja pročitao sam letimično, brzo i površno. Nisam obraćao pozornost na svaku rečenicu koja je tamo zapisivana, praktički sam ga preletio i generalno mi se činilo da je sve u redu. Meni je najbitnije bilo da što prije napustim USKOK jer je to za mene bila jedna jako neugodna i stresna situacija. Sve što sam govorio u postupku protiv Mamića istina je. Samo je problem što su oni sve to krivo protumačili i krivo me shvatili te unijeli u zapisnik neke rečenice koje se mogu protumačiti na više načina - uvjeravao je dalje Modrić tužitelja kojem je, potom, objasnio redoslijed dokumenata na koje je stavljao svoj potpis.



Pa je tako Modrić rekao da je “prvi aneks o transfernom obeštećenju potpisao 2004., drugi je potpisao 2005. dok je potpisivao novi ugovor s Dinamom”.



- Oba ta aneksa opet sam potpisivao 2008. prilikom odlaska iz Dinama i prvotno je novac trebao ići u inozemstvo, što ja nisam htio. Želio sam da novac ide u Hrvatsku, da se plati porez i na kraju je tako i bilo. Istina je da sam prilikom svjedočenja na USKOK-u kad sam govorio o svojim razgovorima s Mamićem mislio na našu međusobnu podjelu transfera temeljem građanskog ugovora. Istina je isto da ja nikad u USKOK-u nisam tvrdio da sam potpisao aneks o transfernom obeštećenju nakon odlaska u Tottenham.



Ja sam samo rekao da se ne mogu sjetiti, a na što je tužitelj inzistirao da se probam sjetiti. Nisam mogao. Što se tiče raskida profesionalnog ugovora s Dinamom, tu je riječ o plaći, premijama i nagradama i to nema nikakve veze s potpisanim aneksom o transfernom obeštećenju - branio se hrvatski reprezentativac u Državnom odvjetništvu.



Optužnica Modrića tereti da je 13. lipnja 2017. na Županijskom sudu u Osijeku, tijekom rasprave u kaznenom predmetu protiv Milana Pernara, braće Mamić, Zdravka i Zorana, te Damira Vrbanovića, kojima se sudilo zbog teškog kriminala i izvlačenja više milijuna kuna iz Dinama, kao svjedok - nakon što je upozoren da je dužan govoriti istinu jer je davanje lažnog iskaza kazneno djelo - “svjesno neistinito kazao da je anekse ugovora o profesionalnom igranju kojima se regulira podjela transfernog obeštećenja između njega i NK Dinamo u omjeru 50:50 posto potpisivao svaki put kada bi se produljivao profesionalni ugovor i da ih je ponovno potpisao zbog navodne izmjene bankovnog računa na koji mu je novac trebao biti uplaćen”.



Sporan je, naime, aneks iz 2005. kojim je Dinamo prepustio Modriću pola iznosa od budućeg transfera, a osječki sud je ustvrdio da taj aneks u trenutku transfera nije ni postojao, nego je sastavljen antedatiran i konzumiran nakon Modrićeva odlaska u Tottenham kada je nogometaš predao Mamiću veći dio odštete, oko 52 milijuna kuna, na temelju njihova građanskog ugovora.



DORH drži iskaz Luke Modrića na osječkom sudu lažnim. Naime, uspoređujući sadržaj Modrićevih iskaza tijekom istrage iz kolovoza 2015. i srpnja 2016. s onim što je rekao u sudnici u lipnju 2017., tužiteljstvo zaključuje da je nogometaš počinio kazneno djelo davanja lažnog iskaza i za njega traže sankciju od osam mjeseci zatvora s dvogodišnjim rokom kušnje!

Iz zapisnika o provođenju dokazne radnje ispitivanja Modrića kao svjedoka u prostorijama USKOK-a proizlazi, tvrde oni, da je u dva navrata ispitan na okolnost sklapanja aneksa ugovora o profesionalnom igranju vezanog uz njegov transfer u NK Tottenham.

Oba puta je rekao da se, nakon što je već igrao u tom klubu, u više navrata obraćao Mamiću ne bi li doznao koliki mu dio kolača od transfera pripada, na što mu je Mamić rekao da mu samo formalno ide 50 posto ostvarenog, donijevši mu na potpis antedatirani aneks s tim postotkom. Nakon toga su Mamić i Modrić zaključili poseban ugovor kojim je regulirano da će Modriću pripasti 23, a Mamiću 77 posto.



Na ispitivanju u USKOK-u, koje je potrajalo sat i pol, Luka Modrić bio je s odvjetnikom Davorom Radićem, inače bivšim igračem Hajduka i Slaven Belupa, a s kojim su ga spojili zajednički prijatelji Predrag Mijatović, Vladica Lemić te Modrićev menadžer Davor Ćurković. Odmah nakon što je Modrić iskazao želju da upozna Radića, odvjetnik je sredinom kolovoza 2015. odletio nogometašu u Madrid. A kad su iz USKOK-a s Modrićem dogovorili ispitivanje u svojstvu svjedoka u istrazi protiv braće Mamić i ostalih, Radić se s nogometašem pojavio na saslušanju 30. kolovoza iste godine.



- Odgovorno tvrdim da je svaka riječ koju je Luka izgovorio korektno i ispravno unesena u zapisnik. A samo ispitivanje nije išlo tako da je Luka najprije spontano iznosio svoja saznanja, nego je odgovarao na pitanja čiji su se odgovori odmah unosili u zapisnik. Nisam uočio niti jedno kapciozno ili sugestivno pitanje niti je ispitivač vršio bilo kakav pritisak ili nešto što bi se moglo zvati nekorektnim načinom ispitivanja.



Nakon što je ispitivanje završeno, zapisnik je isprintan, a ispitivač ga je dao Luki i rekao: ‘Gospodine Modrić, ovo je zapisnik s današnjeg ispitivanja. Molim vas da ga pažljivo i temeljito pročitate i da mi kažete ako se u zapisniku nalazi nešto što niste rekli, tj. da je u zapisnik pogrešno uneseno nešto od onoga što ste iskazivali. Odmah mi recite i stavite primjedbu kako bismo u tom pravcu izmijenili zapisnik’ - prisjetio se Modrićeva ispitivanja u USKOK-u odvjetnik Radić.



Uzevši zapisnik, opisao je dalje odvjetnik, Modrić je sjeo kraj njega, a ispitivač se ponovno obratio Modriću napomenuvši mu da zapisnik pažljivo pročita.



- Luka je zapisnik dva puta pročitao. Uzeo je moju kemijsku olovku i olovkom pratio tekst od reda do reda sve dok nismo pročitali svih pet stranica. Trajalo je to nekih pet minuta, a kako se ispitivač još nije bio vratio, Luka je uzeo zapisnik i još ga jednom pročitao, a ispitivaču je na kraju rekao da nema primjedbi i da je sve što je rekao u zapisniku točno. Luka je zatim potpisao svaku stranicu zapisnika - zaključio je odvjetnik Radić.



Bivši Dinamov stoper Dino Drpić također je ispitan u USKOK-u u srpnju 2017., gdje je ispričao da su svi igrači NK Dinama do siječnja 2015. u ugovorima o profesionalnom igranju imali klauzulu koja je omogućavala da dobiju određeni postotak od transfera. Zbog lošeg uspjeha kluba u sezoni 2004./2005. svi igrači su potpisali nove ugovore kojim im je smanjena plaća i izbačena je klauzula o pripadajućem postotku od transfera. Pa kada je 2009. iz Dinama otišao u SC Karlsruher za milijun eura, sav prihod od Drpićeva transfera pripao je Dinamu.



- Zdravko Mamić je s većinom igrača imao zaključene građanske ugovore o ulaganju. Osim s Lukom, imao je zaključene ugovore i s Ivanom Turinom, Markom Šarlijom, Dariom Zahorom, Jerkom Lekom, Eduardom da Silvom, Dejanom Lovrenom, Boškom Balabanom, Hrvojem Čalom, Antom Tomićem, Markom Janjetovićem, Patriceom Kwedijem, Boštjanom Cesarom. Oni su mi to potvrdili, a imam saznanja i da je Mamić većem broju igrača odradio transfere bilo u Dinamo bilo u inozemne klubove, pritom mislim na transfere Vedrana Ćorluke, Danijela Pranjića, Mihaela Mikića, Goce Sedloskog, Ivana Bošnjaka. Zdravko je transfere odrađivao sa sinom Marijom, a s obzirom na svoju ulogu u Dinamu, nije želio da se dozna da iza svih transfera stoje on i njegova obitelj - rekao je tužiteljima Drpić.



Prisjetio se i jednog druženja s Ivanom Bošnjakom koji mu je rekao da je “bio na piću s Marijem Mamićem koji mu je na svom mobitelu pokazao e-mail poruku u kojoj je bila ponuda od 7,5 milijuna eura od FC Celtica iz Škotske za igrača Jozu Šimunovića i koja je poslana njemu kao Šimunovićevu agentu”.



- U siječnju 2008. tijekom priprema u Antaliji razgovarao sam s Modrićem o njegovu transferu u neki od velikih europskih klubova. Spominjalo se oko 20 milijuna eura na ime transfernog obeštećenja te sam mu savjetovao da od Mamića traži dio novca. Zbog navedenog sam siguran da je aneks ugovora kojim je ugovoreno 50 posto od transfera u Tottenham sklopljen tek nakon što su uglavljeni svi uvjeti i detalji između Dinama i Tottenhama. Iz razgovora s drugim igračima Dinama imam saznanja da ni Modrić ni drugi nogometaši nisu imali dvojbe oko toga što znači ugovor o ulaganju koji su imali s Mamićem, prema kojem su imali obvezu plaćati Mamiću 30 posto od svega što bi doživotno zaradili, odnosno dobro su razlikovali sve te ugovore od naknadno sastavljenih aneksa o podjeli eventualnih transfera - ustvrdio je dalje Drpić.



U prilog, kako Mamiću tako ni Modriću, nikako ne ide ni nalaz i mišljenje Andree Ledić, vještakinje za rukopise Centra za krim vještačenja Ivan Vučetić. Prema njenom mišljenju, na spornim aneksima ugovora o profesionalnom igranju od srpnja 2004. i prosinca 2005. autentični su potpisi Luke Modrića koje je koristio od 2008. nadalje.



Naime, dostavljeni nesporni potpisi iz razdoblja od 2003. do 2006. razlikuju se od kasnijih potpisa jer su ispisani nižim do srednjim stupnjem ispisanosti te blago neujednačenim, desnim nagibom grafema u potpunosti jasne definicije te vodoravnim pravcem pisanja, a nesporni potpisi iz 2007. imaju uočljivije reducirane poteze. Potpisi od 2008. do 2014. pokazuju karakteristike poluparafnih potpisa specifičnog općeg grafijskog izgleda bez jasne definicije grafema izrađenog desnog nagiba te geometrijskog paralelizma vodoravnog pravca pisanja.



- Pratila sam razvoj Modrićeva potpisa od školskog iz 2003., zatim od 2004. do 2007. gdje je vidljiv pokušaj stiliziranosti pisanja rukopisnog navoda prezimena i prvog slova imena ‘LModrić’ pa sve do potpunog, stiliziranog, reduciranog te kalibrirano dominantnog potpisa od 2008. nadalje. A 2010. potpisi su reducirani i predstavljaju paraf - mišljenje je Andree Ledić, stručnjakinje iza koje je više od 3000 vještačenja.



Iz pet ugovora između NK Dinama i Zdravka Mamića od 2002. do 2011. vidljivo je da je Mamić obnašao različite funkcije u klubu, a u isto vrijeme s Modrićem je sklopio nekoliko građanskih ugovora kojima regulira međusobna novčana potraživanja i dugovanja.

Za ODO je evidentno Mamić bio u očitom sukobu interesa jer je istodobno obnašao razne dužnosti u klubu te kao fizička osoba zaključivao ugovore s igračima pritom zastupajući vlastite interese.



Zbog svega navedenog tužiteljstvo smatra da je Modrić svjedočeći na osječkom sudu, kad govori da se ne sjeća okolnosti pod kojima su nastali sporni aneksi te da su potpisani 2004., “namjerno promijenio svoj iskaz ne bi li prikazao da je dio transfernog obeštećenja koji je njemu pripao sukladan ranije potpisanim ugovorima i aneksima i ujedno time pogodovao obrani Zdravka Mamića u kaznenom postupku u kojem ga se tereti za nezakonito prisvajanje dijela transfera koji je u cijelosti pripadao NK Dinamu”.



U međuvremenu su bivši čelnik i sadašnji savjetnik NK Dinama Zdravko Mamić, njegov brat Zoran, bivši Dinamov direktor Damir Vrbanović te poreznik Milan Pernar nepravomoćno osuđeni na osječkom Županijskom sudu za izvlačenje oko 116 milijuna kuna iz kluba te nanošenje štete od 12,2 milijuna kuna državnom proračunu. Zdravko Mamić osuđen je na šest i pol godina i nalazi se u bijegu u BiH, Pernaru su dosuđene četiri godine i dva mjeseca, Zoranu Mamiću četiri godine i 11 mjeseci, a Vrbanoviću tri godine, piše Jutarnji.