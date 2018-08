Riješen brutalni zločin u Trogiru: policija otkrila i uhitila ubojicu poznate splitske liječnice Asje Tukić

Nakon samo pet dana splitska je policija riješila brutalno ubojstvo 61-godišnje splitske liječnice Asje Tukić koja je prošlog ponedjeljka nađena mrtva u stanu u ulici kneza Trpimira u Trogiru i koje se već u medijima proglašavalo misterioznim.



Naime, kako neslužbeno doznajemo, u njenom ubojstvu nema ničega misterioznog niti je ubojica neki “fantom” već se radi o osobi koja je inače u ovakvim situacijama prva najsumnjivija, a to je u ovom slučaju njen bivši suprug Željko Tukić.



Podsjetimo, fizijatrica koja je radila u splitskim Toplicama ubijena je tako da ju je napadač prvo ubo nožem u leđa, a onda ju je, kad se iznenađena okrenula, nekoliko puta izbo nožem u prsa i trbuh. Kako nije bilo tragova provale niti borbe, a prvi je ubod bio s leđa, očito je bilo da je ona ubojici otvorila vrata jer je to bio netko koga je poznavala i od koga nije očekivala opasnost te ga je pustila u stan i bezbrižno mu okrenula leđa.



Kako doznajemo, policijski istražitelji u subotu su na temelju sudskog naloga obavili pretragu kuće u mjestu Slatine kod Trogira koju koristi osumnjičeni Tukić i iz nje su odnijeli nekoliko predmeta. Iako nismo uspjeli doznati koji su to predmeti, za pretpostaviti je da se radi ili o njegovoj odjeći koju je imao u vrijeme ubojstva, oružju kojim je liječnica ubijena odnosno nožu ili, pak, njenom mobitelu kojeg je ubojica odnio s mjesta zločina. Mještane Slatina, doznajemo, uznemirila je u subotu poslijepodne nazočnost većeg broja policijskih vozila, a navodno su zamijećeni i ronioci koji su očito pretraživali područje za koje se sumnjalo da je bačen neki od dokaza.



Tijekom jučerašnjeg dana Željko Tukić priveden je na kriminalističku obradu u splitsku policiju gdje je saslušan. Njegov odvjetnik po službenoj dužnosti Jadran Franceschi potvrdio nam je da je njegov branjenik iznio svoju obranu. Očekuje se da će danas biti priveden na Županijsko državno odvjetništvo uz kaznenu prijavu za ubojstvo.

Nismo uspjeli doći do informacije koji je bio motiv ubojstva, no čini se da su u pitanju financije odnosno novac. Nakon ubojstva, oni koji su ih poznavali pričali su da je posljednjih desetak dana prije ubojstva među bivšim supružnicima izbila svađa, a uzrok je navodno bio to što Željko nije bio zadovoljan honorarom koji mu je Asja davala za održavanje apartmana.



U cijeloj je priči zanimljivo upravo to da je bivši suprug pokojne liječnice, prema informacijama koje su dopirale do medija, među prvima bio “isključen” kao sumnjivac. Očigledno je to bila “magla” koja se prodavala javnosti kako bi se pravi ubojica “uljuljao” u sigurnost i kako bi istražitelji mogli na miru povezati sve konce i povezati dokaze koji baš njega sumnjiče. U tom je smjeru vjerojatno išla i informacija o pronađenom krvavom otisku tenisice manjeg broja zbog čega su neki mediji zaključili da bi ubojica mogla biti ženska osoba. Kako bi što čvršće provjerili sve moguće teze i kombinacije, policijski su istražitelji čak išli i u Zagreb ispitati detaljno i poligrafski testirati četiri mlade turistkinje iz Španjolske i Velike Britanije koje su posljednje bile u apartmanu kojeg je pokojna liječnica tog jutra došla očistiti.



Upravo je Željko bio taj koji je, koliko je javnosti bilo poznato, prvi nazvao policiju obavijestivši ih da je u stanu na zadnjem katu zgrade u Trogiru pronašao svoju mrtvu suprugu i to nakon što ga je kćer nazvala jer se majka koja je čistila apartman nije javljala, a trebala je dočekati novu grupu turista koji su trebali ući u stan.



Neki od susjeda su nam prije par dana kazali da je jedan član uže obitelji pokojne Asje bio vrlo ljut i agresivan prema njenom bivšem suprugu kad je tijelo otkriveno i da mu je vikao da ju je on ubio. Isti sugovornici kazali su nam i da je Asja nedavno ponovno Željku dopustila da stanuje u njenom stanu na Čiovu i to zato jer joj je bilo žao da on spava po brodovima i da živi kao lutalica. Željko i Asja bili su razvedeni dvadesetak godina godina, a ostali su u dobrim odnosima. On je bio je bez posla jer je svojevremeno dobio otpremninu iz trogirskog brodogradilišta. Znao je popiti, ali nije bio teški alkoholičar. Priča se da je navodno imao i problema s kockom.



Zanimljivo je da je osumnjičeni Željko Tukić u Slobodnoj Dalmaciji objavio iskaz sućuti prema svojoj bivšoj supruzi odnosno svojoj žrtvi, kako sumnjaju istražitelji, u kojoj stoji: “Adio voljena”, a ispod fotografije nasmiješene liječnice stoji tekst: “Hvala ti za sve lijepo provedeno s tobom”.