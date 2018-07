Objava na društvenoj mreži dovela do nevjerojatnog razvoja priče: lažirao identitet pa kod Trogira unajmio jahtu vrijednu milijun eura kako bi prevozio migrante?

Objava na društvenoj mreži o krađi 20,1-metarske luksuzne jedrilice Jeanneau 64, koja je kao dio flote čarter kompanije Navigare Yachting bila na vezu u Segetu Donjem, dovela je do nevjerojatnog razvoja priče.



Ako se tek dio podataka vezanih za nestanak plovila vrijednog oko milijun eura pokaže točnim, policija će imati pune ruke posla, kako hrvatska, tako i ona drugih zemalja.



Pokazalo se, naime, da se skiper koji je uzeo jahtu poslužio ukradenim identitetom, a nakon što je dojavljeno da je brod viđen u Grčkoj, pretpostavlja se da je ukraden kako bi se iskoristio za prijevoz migranata iz Libije ili Turske.



- Točno je da je jahta Jeanneau 64 ukradena i to smo odmah prijavili trogirskoj policiji koja je poduzela sve korake. Istraga je u tijeku tako da vam ne mogu govoriti o detaljima – kazao nam je Tomislav Pilić, voditelj čarter baze Navigare Yachtinga u Segetu Donjem.



Navigare Yachting je jedina švedska čarter tvrtka s kompletiranom flotom u Hrvatskoj, Grčkoj, Turskoj i Švedskoj, stoji na njihovoj Facebook stranici. Na istoj stranici su 23. srpnja u poslijepodnevnim satima objavili vijest o krađi jahte na engleskom jeziku i zatražili pomoć.



U objavi su iznijeli podatke o plovilu i skiperu koji ga je iznajmio. Naveli su tako kako se radi o jahti Jeanneau 64 "Uranos II", izgrađenoj 2016. godine. Prema njihovoj objavi, ukradena je u tjednu između 14. i 21. srpnja u Hrvatskoj.



Puno ime pod kojim je skiper preuzeo brod je Adrian Gabriel Geana, stoji u objavi čarter tvrtke, uz koju su stavili i fotografije plovila i skipera. Ubrzo je ispod objave napisana gomila komentara kojih se u 48 sati nakupilo preko 380, a u njima je sudbina nestale jahte postajala sve većim misterijem.



Prvo se pojavio podatak da je skiper Adrian Gabriel Geana porijeklom Rumunj, ali i da je izmislio identitet. Međutim, uskoro se priča raspleće na način da je navedeno kako je provjerom u rumunjskoj ambasadi potvrđeno da je identitet lažan.



Ali, tada se javlja osoba istog imena i prezimena kao i skiper naveden u objavi s komentarom u kojem kaže kako je on skiper s licencijom iz Rumunjske. Smatra kako nije moguće da u Rumunjskoj postoji još jedan licencirani skiper istog imena i prezimena te tvrdi kako se radi o krađi identiteta.

Nakon toga je uputio čarter tvrtku da, ako žele i trebaju njegovu daljnju pomoć, da mu se obrate porukom u inbox. Navodno je za sve saznao od prijatelja koji je vidio objavu o krađi broda. Na kraju komentara se pita i kako bi mogao izbjeći ovakve stvari ubuduće.



Za takav rasplet događaja upitali smo i voditelja čarter baze Tomislava Pilića.



- Vidio sam komentar i o tome sam također odmah obavijestio trogirsku policiju, koja je rekla da su već to uočili i istražuju i taj dio priče – kazao nam je.



Priča tu ne staje jer komentatori nude daljnja objašnjenja nestanka jahte te čak pišu i da je viđena u grčkom akvatoriju. Nakon tog komentara u daljnjima je pretpostavljeno da je jahta ukradena radi prijevoza migranata iz Turske ili Libije. Kako se put iz Libije u Italiju naplaćuje od 4000 do 4500 eura po glavi, prijevozom migranata s 20-metarskim brodom može se doći do znatne zarade. Na brod te dužine može se nakrcati oko 100 osoba, a ako se uopće ne vodi računa o uvjetima, čak i više. Ako se radi o mogućoj ruti iz Turske u Grčku, put je tada znatno skraćen, što ne smanjuje ilegalnu zaradu.



Osim prijevoza izbjeglica, druga varijanta koja je najčešća u komentarima je prijevara osiguranja, ali ne navodi se ništa konkretno što bi ukazivalo da se radi o tome.



Pobornici teorije prijevara smatraju kako je osoba koja se javila kao pravi skiper ustvari prevarant jer im je neobično kako je uopće saznao za slučaj. Smatraju da je svojim komentarom tek bacio meku koju treba zagristi tvrtka od koje će prijevarom izvući novac. Pojedinci čak misle da se radi o nesreći na moru te kao mogući razlog navode jak neverin koji je u ponedjeljak pogodio dio Jadrana.

Tjedni najam 7660 eura Jeanneau 64 Uranos II Luxury luksuzna je jedrilica tek izašla iz Jeanneauove tvornice. Duga je 20,10 metara, široka 5,40 metara, dubine gaza 2,95 metara. Kako se radi o jahti izrađenoj za jedrenje, moguć je najam uz posadu ili bez posade, u svim uvjetima, jer se dobro nosi s otvorenim morem. Za nju navode da je savršena oblika te da se radi o brzom, stabilnom i responzivnom brodu. Vrijednost joj je oko milijun eura, a cijena najma je oko 7660 eura ili u protuvrijednosto 56.965 kuna.