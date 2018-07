Nožem ubo partnericu u trbuh i nestao: splitska policija objavila tjeralicu za bivšim braniteljem koji se proslavio po legendarnoj ratnoj fotografiji s grafitom Guns N' Rosesa

Traga se za 46-godišnjim Petrom Dukarićem, osumnjičenim da je nožem nanio teške, za život opasne ozljede 56-godišnjakinji u srijedu, oko 5.10, u Kaštel Gomilici.



Prema prvim informacijama, do uboda je došlo tijekom svađe kada je Petar Dukarić oštrim predmetom napao i ozlijedio 56-godišnjakinju s kojom je bio u vezi. Žena je zadobila ubodnu ranu gornjeg dijela abdomena te je u smrtnoj opasnosti prevezena u KBC Split. Odmah je operirana te je u srijedu poslijepodne bila izvan životne opasnosti. Policija je neposredno nakon događaja znala identitet napadača, ali je on pobjegao i bio im je nedostupan.



Deset sati nakon događaja, iz PU splitsko-dalmatinske su obavijestili kako se traga za počiniteljem. Kako su naveli, mole sve građane koji imaju saznanja o kretanju i boravku navedene osobe da ih dostave najbližoj policijskoj postaji, osobnim dolaskom ili pozivom na broj 192. Uz obavijest su priložili i fotografiju osumnjičenika.







Međutim, osim šture informacije o potrazi za njim kao počiniteljem, o Petru Dukariću su pisali brojni mediji te se njegova fotografija prenosila društvenim mrežama davno prije događaja u Kaštel Gomilici. Riječ je o hrvatskom branitelju, bivšem pripadniku Prve gardijske brigade "Tigrovi", koji je poznat s jedne od popularnijih fotografija iz Domovinskog rata.



Fotografija je snimljena u u Starom Grabovcu nedaleko od Novske krajem 1991. godine, kada je imao 19 godina. Na fotografiji se vidi mladi vojnik s maramom zavezanom oko čela i cigaretom u kutu usana, na tenku za protuavionskim mitraljezom. Na zidu kuće iza vojnikovih leđa vidi se grafit s imenom svjetski poznate grupe "Guns N' Roses". Od fotografije je napravljen i antiratni plakat. Plakat je u središtu imao portret Petra Dukarića, a pri vrhu dodan natpis "Živi i pusti živjeti", u engleskom originalu: "Live and let live", parafrazirajući pjesmu poznate grupe "Live and let die".



Prepričavalo se tada kako samog Petra Dukarića traži i tadašnji menadžer "Guns N' Rosesa" s namjerom da iskoriste fotografiju za poster i omot albuma. Kako je sam kazao našim medijima, pozivali su ga i u Ameriku, ali njemu nije padalo na pamet napustiti bojište.