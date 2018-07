Bez znanja vlasnika se uknjižili na šesterokatnicu uz more blizu Splita: počelo suđenje za gospodarski kriminal, svjedočio i visoki policijski dužnosnik upleten u cijeli slučaj

Na Županijskom sudu u Splitu počelo je suđenje Borisu Kali za kazneno djelo zlouporabe povjerenja u gospodarskom poslovanju i štetu od 500 tisuća eura nanesenu poduzeću "Flava Linea" i njegovu nekadašnjem poslovnom partneru, Austrijancu Josefu Sternu.



Na suđenju se u svojstvu svjedoka pojavio i Josip Ćelić, koji je nedavno s mjesta načelnika Policijske uprave karlovačke napredovao do mjesta zamjenika Nikole Miline, glavnog ravnatelja policije. Kali se upravo sudi da je ovlastio Ćelića na uknjižbu vlasništva nad šesterokatnicom u Lokvi Rogoznici bez plaćanja i osiguranja.



Kuća koju je Jozef Stern kupio za 800 tisuća eura prodana je mimo njegova znanja i suglasnosti pod porezni dug tvrtke "Flava Linea" od 1,2 milijuna kuna, a kupac Ćelić trebao je podmiriti taj porezni dug, no u optužnici se navodi da je ispunio samo dio koji se odnosi na plaćanje 18 tisuća eura duga Brunu Jakovcu.



– Ja ni tada, a ni danas ne znam u kojim je relacijama Boris Kale s društvom "Flava Linea". Sve provjere oko kupnje ove kuće obavljao je moj odvjetnik Vlade Rebić, koji me je izvijestio da je nekretnina s imovinsko-pravnog gledišta čista. To je meni bilo najbitnije, tako da nisam tražio da me odvjetnik o bilo čemu drugom izvještava. Borisa Kalu upoznao sam tek prilikom kupoprodaje kuće, te nikakav drugi odnos s njim nemam niti sam mu davao ikakve pozajmice, niti je on što meni dugovao.



Za ovu je nekretninu moj odvjetnik Vlade Rebić isplatio Tiboru Marijaku, direktoru "Flava Linea", 150 tisuća eura i 18 tisuća eura Brunu Jakovcu. Ja sam na ime plaćanja poreza na promet nekretninama od strane Ministarstva financija ovršen za 320 tisuća kuna. Mogu reći da egzistira pravomoćna odluka Ministarstva financija o poreznim obvezama poduzeća "Flava Linea" prema njima u iznosu od 1,3 milijuna kuna, a ja ću taj iznos, sukladno kupoprodajnom ugovoru, i platiti. Ja sam i ranije namjeravao sve to platiti, ali u tom smislu nije bilo pravomoćne odluke Ministarstva financija, pa nisam ni mogao platiti ništa po navedenim osnovama – iskazao je Ćelić o slijedu događaja od 2007. godine, kada je kupio kuću, do danas, a još nije platio porezni dug.

Na upit predsjednika sudskog vijeća Vladimira Živaljića, Ćelić navodi:



– Kad me pitate zašto moj odvjetnik nije uplatio protuvrijednost tih 150 tisuća eura na račun društva "Flava Linea", mogu reći da ja ne znam je li on s Tiborom Marijakom dogovorio da se to plati na račun. Svakako je trebao platiti na račun. Kao iskusni policijski službenik, ipak nisam provjeravao sve činjenice vezane uz nekretninu koju kupujem, te danas sigurno ne bih tako postupio, a pod tim podrazumijevam da mi nisu trebali svi ovi problemi koje sam imao zbog kupnje ove nekretnine – naglasio je Ćelić, te je istaknuo da mu je nakon kupnje kuće Stern provalio u kuću i u njoj živio, kao i da je Općinski sud deložirao Sterna, a Ćelić ga je za to i kazneno prijavio. Budući da je kupljena kuća vlažila, Ćelić je u nju uložio još 450 tisuća kuna.



Boris Kale je na početku suđenja rekao da je razumio optužnicu te da se ne smatra krivim za djela koja mu se optužnicom stavljaju na teret.



– Ova je optužnica apsurdna, a obranu ću iznijeti na kraju dokaznog postupka – rekao je optuženi Kale.



Jozef Stern je istaknuo – kao i do sada po medijima – da on nije dao suglasnost za prodaju kuće niti je znao da se kuća prodaje, a prozvao je i svoje dosadašnje odvjetnike da nisu radili posao kako treba.



– Nažalost, naknadno sam utvrdio kako se ovaj ugovor o komisionu (jer stranac nije mogao kupiti nekretninu na svoje ime, nego na ime firme, op.a) nije zabilježio u zemljišnim knjigama, gdje je kuća registrirana na ime društva "Flava Linea", a ja sam je kupio svojim privatnim novcem s ciljem da, kad to bude zakonski moguće, kuću prebacim na sebe – rekao je Stern.



Iduće ročite u ovom predmetu na Županijskom sudu u Splitu održat će se 3. listopada.