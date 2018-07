Na državnoj cesti D-8 kod motela na Šibenskom mostu dogodila se prometna nesreća u kojoj su sudjelovala 3 osobna i jedno teretno vozilo-javlja Operacijsko-komunikacijski centar PU šibensko-kninske. Na teren su odmah izašle hitne službe, a dvije su osobe zatražile liječničku pomoć. Promet se odvija uz regulaciju.



Sa terena od naših reportera saznajemo kako je zbog sudara četiti vozila na tom dijelu jadranske magistrale i to u prometno najfrekventnije doba dana nastala velika gužva. Stvorila se duga kolona vozila s jedne i druge strane mosta, no prometna policija je u relativno kratkom roku uspjela normalizirati promet.



Kako je to izgledalo na mjestu prometne nesreće najbolje pokazuju fotografije.