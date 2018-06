Hoće li Mamić za sobom povući Lovrena i Modrića? Evo zašto hrvatski reprezentativci imaju razloga za itekakvu zabrinutost

Osuđujuća presuda Županijskog suda u Osijeku protiv Zdravka Mamića i ostalih optuženih u ovom postupku, iako nepravomoćna, mogla bi se odraziti i na kaznene postupke koji se vode protiv dvojice hrvatskih nogometnih reprezentativaca, Luke Modrića i Dejana Lovrena.



Nadležno tužiteljstvo u Osijeku, kao što je poznato, iniciralo je protiv njih kaznene postupke za davanje lažnog iskaza.



Krivo shvaćen



Prema stavu tužiteljstva, najprije je Modrić svjedočeći na raspravi na osječkom sudu promijenio ključne dijelove svog iskaza koji je ranije, u fazi istrage, dao USKOK-u, piše Jutarnji list.



Modrić je u istrazi potvrdio teze tužiteljstva da je sporni aneks ugovora temeljem kojega mu je isplaćeno 50 posto transfernog obeštećenja potpisao tek nakon transfera u Tottenham. Na sudu je pak tvrdio da su ga tužitelji očito krivo razumjeli te da aneks nije antedatiran, nego je sklopljen prije njegova odlaska iz Dinama.



Kod Lovrena je bila slična situcija, samo što on od početka tvrdi, prema tužiteljstvu lažno, da je “njegov” aneks ugovoru prema kojemu je dobio polovicu obeštećenja od transfera u Lyon potpisan dok je igrao u Dinamu.



Postupak protiv Lovrena za davanje lažnog iskaza još je u fazi istrage, a tužiteljstvo je u Osijeku protiv Modrića već podiglo optužnicu. Iz današnje presude posve jasno proizlazi da suci osječkog Županijskog suda nisu povjerovali iskazima Modrića i Lovrena na raspravi, jer je sud zaključio da ni jedan ni drugi nisu imali pravo na dio transfernog obeštećenja te da su sporni aneksi bili antedatirani kako bi se papirnato pokrile neosnovane isplate iz Dinama.



Tek treba vidjeti kako će sudac Darko Krušlin u pisanom obrazloženju presude objasniti zašto vijeće nije povjerovalo njihovim iskazima i koliko teške riječi će pritom upotrijebiti.



Treba vidjeti i kako će se referirati na famozni “šalabahter” za Dejana Lovrena, koji je, očito slučajno, u spis predao optuženi Zdravko Mamić. Sve to zasigurno će imati određeni, iako ne i presudni značaj u postupcima za lažno svjedočenje. Pored toga ova presuda stavlja Lovrena i Modrića, a posebno potonjeg, u pomalo nezgodan kaznenopravni položaj, jer su, prema presudi, izravno sudjelovali u izvlačenju novca iz Dinama.



Dobili milijune



Naravno, od početka nije posve jasno može li se Modriću i Lovrenu pripisati ista namjera postupanja kao danas nepravomoćno osuđenim bivšim čelnicima Dinama. Pitanje je i, posebno s obzirom na njihove tadašnje godine i odnose s vodstvom kluba, jesu li i u kojoj mjeri bili svjesni u čemu sudjeluju. No, također je činjenica da su obojica, prema današnjem utvrđenju suda, potpisali antedatirane anekse temeljem kojih su dobili milijune iz Dinama te ih proslijedili Zdravku i Zoranu Mamiću.



Treba napomenuti da je Luka Modrić, za razliku od Lovrena, za sebe zadržao dio dobivenih sredstava, za koje je presudom utvrđeno da su nezakonito izvučeni iz maksimirskog kluba. Modrić je u iskazu u istrazi kazao kako je od 67 milijuna kuna koji su mu isplaćeni, oko 52 milijuna proslijedio Mamiću i s njim povezanim osobama. Njemu je ostalo oko 1,9 milijuna eura, koje je koristio za sebe i smatra da mu ta sredstva i pripadaju, jer je Dinamo na njemu uprihodio značajna sredstva, piše Jutarnji list.



- Međutim, ako se tijekom postupka utvrdi da nisam imao pravo na taj novac, ja sam ga spreman vratiti - istaknuo je koncem kolovoza 2015. godine.