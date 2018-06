Mamić najavio da će bježati godinama: BiH je moja nova domovina, a po Hrvatskoj je prosut snijeg, oni kojima se obraćam znaju...

Nakon što je danas nepravomoćnom presudom osuđen na 6 i pol godina zatvora zbog izvlačenja novca iz Dinama, Zdravko Mamić gostovao je u Dnevniku Nove TV gdje je u razgovoru s reporterom Marijom Juričem iz Međugorja najavio daljnje korake.



Vi ste sada bjegunac pred hrvatskim pravosuđem?



Ako je to tako, onda jesam. Nisam mislio da će to tako biti, ali ako to zakon tako kaže - onda jesam.



Kako ste primili presudu?



Više od same kazne, šokiralo me obrazloženje. Shvatio sam da sudsko vijeće nije pisalo presudu, već su prepisali ono što im je napisao UKSOK.

Jeste li spremni godinama biti u bijegu?



Ako se to zove bijeg, onda, da. Moje novo životno odredište je Bosna i Hercegovina, moja nova domovina.



Je li malo kukavički to što ste napravili?



Ne, to je svrsishodno. Imao sam informacije da će me se nevinog osuditi i normalno je da sam na mjestu gdje mogu koliko toliko ravnopravno voditi bitku protiv tog sustava koji mi je to napakirao.



Od čega ćete živjeti, blokirana vam je imovina. Sud će vam uzeti 52 milijuna eura nakon pravomoćnosti presude



Vi prejudicirate što će biti pravomoćna presuda. Ja se nadam da neće biti pravomoćna presuda. Ne mogu si zamisliti da bi suci Vrhovnog suda s toliko godina staža mogli zanemariti sve pogreške koje su bile izvedene tijekom postupka. Da ne govorim o onima na koje se vijeće uopće nije obaziralo, a koje je moj odvjetnik fenomenalno izricao. To su neovlašteni tužitelj, to je "nema štete-nema djela", to je činjenica da je u procesu sudjelovao vještak za financije Zrinko Ručević koji odlukom ministra pravosuđa kaže da sve što je on vještačio zadnijh godinu i pol dana nezakonito... Što se tiče presude, ja mirno spavam. Naravno da mi komfor nije isti, da nisam uz obitelj, ali ja ću se snaći. Nije mi lako, ali toliko ljudi sam u životu zadužio i oni me vole – živjet ću 10 puta kvalitetnije nego do sada. Bog zna zašto mi je namijenjena ova uloga. Bog zna zašto sam ja u Međugorju. Osjećam se ovdje sigurno, a vidjet ćemo što će dalje biti - blizu su Sarajevo, Široki Brijeg, Tuzla, Mostar...



Kad ćete iznijeti cijelu istinu?



Sve ovisi kako će se razvijati situacija s pravnim lijekovima. Pazit ću svaki milimetar što i kako napravit. Onaj tko me poznaje mora znati da ne reagiram kroz ljutnju i bijes.



Zašto to sve ne ubrzate?



Naravno da ću to napraviti koliko je to moguće. Prosut je snijeg po Hrvatskoj, oni kojima se obraćam znaju. Prosut je snijeg ispod njihovih nogu i ja im pratim tragove.



Čujete li se se s predsjednicom i prijateljima iz politike?



Ne, nemojte tu uvaženu damu kaljati s mojim imenom. Nemam kontakata s njom već tri ili četiri godine. Ne očekujem pomoć od političara, to su najgori ljudi na svijetu koji postoje...



Čuli smo i vidjeli transparente da vam ni Gospa neće pomoći. Kako to komentirate?



Vidite kako ste vi novinari čudni..



Ali to smo vidjeli i pročitali...



Sve OK. Vi ste čuli, ja sam čuo. Ja sam čuo da vi radite nečasne radnje, ali nisam to iskoristio.



Ja ih ne radim



Ja sam čuo i imam informacije da vi radite nečasne radnje, ali to nisam zloupotrijebio. Vi kažete "čuli smo". Vidite kako to ružno zvuči kad tako kažete. Sad ja govorim da se ružno priča o vama, ali neću vas vrijeđati...



Vi ste spremni za višegodišnju pravnu bitku?



Naravno.





