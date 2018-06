Mamić otkrio: Ne namjeravam se vratiti u Hrvatsku; Mektić: Ne možemo ga izručiti, ali u slučaju pravomoćne presude završit će iza rešetaka u BiH

Nakon izricanja nepravomoćne presude na osječkom sudu, koji mu je izrekao šest i pol godina zatvora, Zdravko Mamić je otkrio kako se ne namjerava vratiti u Hrvatsku.



Podsjetimo, dan uoči izricanja presude otišao je u Međugorje gdje je dočekao sudsku odluku.



Mamić i kompanjoni proglašeni krivima za organizirani kriminal, izvlačenje milijuna i poreznu prevaru! Gazda Dinama osuđen na šest i pol godina zatvora



Zdravko Mamić presudu dočekao u luksuznoj međugorskoj vili: 'Ni u snu se nisam nadao da ću biti presuđen u jedan dan'

Izdan nalog za uhićenjem Zdravka Mamića, evo kakva je daljnja procedura

- Ja ostajem u BiH, u svojoj drugoj domovini. Nisam kukavica. To svi znaju. Ali nisam ni mazohist. Ovu borbu najavljujem, koju naglašavam, vodit ću sa slobode iz svoje druge domovine - kazao je Mamić.



- Bog zna zašto me poslao ovdje, ja sam na zadatku koji mi je on namijenio. On sa mnom ima jasan plan. Ostajem ovdje u Hercegovini i odavde ću se boriti.



Mamić nakon izricanja presude: Monstrumi koji su mi napakirali i osudili me neće mirno spavati! Moj odgovor će biti oružje koje dosad nije zabilježeno na prostoru RH i BiH



Pročitajte obrazloženje presude Zdravku i Zoranu Mamiću, Damiru Vrbanoviću te Milanu Pernaru



Mamićev odvjetnik ljutit i nervozan, USKOK će se žaliti na visinu kazne



Ne planiram se vratiti u Hrvatsku do izricanja pravomoćne presude. Za sada ne znam ni pravne korake. Ne vjerujem u institucije Hrvatske. Moram se konzultirati koje su moje mogućnosti, koja su moja prava kao državljanina BiH - rekao je Mamić.

Mektić: Ne možemo ga izručiti, ali u slučaju pravomoćne presude završit će iza rešetaka u BiH

Ministar sigurnosti BiH Dragan Mektić izjavio je pak kako Zdravko Mamić ne može izbjeći zatvorsku kaznu i ukoliko mu ona bude pravomoćno izrečena u Hrvatskoj on će je odslužiti u Bosni i Hercegovini, ako Zagreb to zatraži temeljem postojećeg međudržavnog sporazuma.



Oglasili se i navijači Dinama: Po pravomoćnosti presude tražit ćemo obeštećenje, a tražimo da se Mamića izbaci iz članstva kluba!



U Dinamu šokirani presudom: Ogorčeni smo da je sudsko vijeće podleglo pristiscima i čvrsto vjerujemo u nevinost naših kolega



Bivši čelnik i sadašnji savjetnik NK Dinama Zdravko Mamić, njegov brat Zoran, bivši Dinamov direktor Damir Vrbanović i poreznik Milan Pernar u srijedu su nepravomoćnom presudom osječkog Županijskog suda proglašeni krivim za Uskokove optužbe o izvlačenju oko 116 milijuna kuna iz toga kluba te nanošenje štete državnom proračunu od 12,2 milijuna kuna te ih je osudio na zatvorske kazne, pri čemu je Zdravko Mamić dobio šest i pol godina.



Komentirajući novinarima slučaj Mamić odnosno činjenicu da je on otišao u BiH uoči izricanja presude na sudu u Osijeku, Mektić je novinarima kazao kako je zakon jasan i predviđa da Mamić ne može biti izručen Hrvatskoj ukoliko ima bosanskohercegovačko državljanstvo.



"To je slučaj i s osobama iz BiH s državljanstvima drugih zemalja koji su pobjegli u pokušaju da izbjegnu izdržavanje kazne", podsjetio je Mektić.



Kazao je kako to ipak nije zapreka da Mamić završi iza rešetaka bude li pravomoćno osuđen na zatvorsku kaznu.



Podsjetio je kako Hrvatskoj stoji na raspolaganju mogućnost da od BiH zatraži prihvaćanje i provedbu svoje sudske presude kako se to već zbivalo u prošlosti, primjerice u slučaju Branimira Glavaša.



U takvim situacijama nadležan je Sud BiH koji formalno razmatra presudu izrečenu u drugoj državi i izdaje nalog za njenu provedbu.



Bosanskohercegovački sud do sada je u pravilu potvrđivao takve presude bez preinaka iako mu teoretski na raspolaganju stoji i mogućnost smanjenja izrečene kazne.

Tjeralica je već otišla

Sa Županijskog suda u Osijeku već je prema policiji otišla tjeralica kojom se traži Mamićevo uhićenje.

No, s obzirom da je on u BiH, jasno je da ga policajci neće naći na prijavljenoj adresi te će gotovo sigurno nakon toga Sud od MUP-a tražiti izdanje međunarodne tjeralice, koja vrijedi za sve države osim one u Europskoj Uniji.

No, budući da Mamić posjeduje BiH državljanstvo tamošnje vlasti ne moraju udovoljiti zahtjevu iz Hrvatske za njegovim izručenjem.