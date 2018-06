Pročitajte obrazloženje presude Zdravku i Zoranu Mamiću, Damiru Vrbanoviću te Milanu Pernaru

Bivši čelnik i sadašnji savjetnik NK Dinama Zdravko Mamić, njegov brat Zoran, bivši Dinamov direktor Damir Vrbanović i poreznik Milan Pernar u srijedu su nepravomoćnom presudom osječkog Županijskog suda proglašeni krivim za Uskokove optužbe o izvlačenju oko 116 milijuna kuna iz toga kluba te nanošenje štete državnom proračunu od 12,2 milijuna kuna te ih je osudio na zatvorske kazne, pri čemu je Zdravko Mamić dobio šest i pol godina.

Mamić nakon izricanja presude: Monstrumi koji su mi napakirali i osudili me neće mirno spavati! Moj odgovor će biti oružje koje dosad nije zabilježeno na prostoru RH i BiH

Prema presudi koju je pročitao predsjednik sudskog vijeća Darko Krušlin Zdravko Mamić osuđen je po svim točkama optužnice, Milan Pernar i Zoran Mamić oslobođeni su prve točke optužnice, ali su proglašeni krivima za umanjivanje Mamićevih poreznih obveza i primanje mita, a Zoran i za davanje mita. Zdravko i Zoran Mamić te Vrbanović krivi su po trećoj točki optužnice, odnosno za podjelu transfera za Dejana Lovrena, a Zdravko Mamić i za podjelu transfera za Luku Modrića, piše Jutarnji.



Zdravko Mamić osuđen je na šest i pol godina, Pernar na četiri godine i dva mjeseca, Zoran Mamić na četiri godine i 11 mjeseci, a Vrbanović na tri godine.



U nastavku pročitajte kako je predsjednik sudskog vijeća Darko Krušlin obrazložio presudu.



'Dokazi nisu bili nepobitni da bi se Pernara i Zorana Mamića osudilo za uzimanje, odnosno davanje mita. Kad je riječ o provođenju preznog nadzora, svi dokazi ukazuju da su obojica počinili kaznano djelo. Pernar nije poduzeo prilikom poreznog nadzora sve što je trebao da bi utvrdio imovinu Zorana Mamića i to na njegovo traženje, pa su proglašeni krivima.

Iz točke 2 u kojoj je Pernar proveo porezno rješenje po presudi VUS-a, a na način da nije postupio po uputi suda, gdje je znatno umanji poreznu obvezu, mimo upute VUS-a. Dokazuju to iskazi svjedoka i vještačenja. Da ga je Zo. Mamić potakao proizlazi iz toga da je Mamiću time znatno umanjena porezna obveza, raspolagao je dokumentacijom koju nije mogao imati, kontaktirao s Pernarom. Ovo je kazneno djelo ostalo u pokušaju, jer su djelatnici Porezne ispostave Sesvete uočili da nešto ne štima i Penarovo rješenje stavili izvan snage i postupili po presudi VUS-a. Pernaru je obećano i zasigurno isplaćeno mito, što se može razaznati iz nesrazmjera njegove imovine, jer mu je u inkriminiranom razdoblju u odnosu na primanja nedostajalo 14.000 kuna mjesečno. U to je vrijeme kupio i vozilo za koje nije imao druga legalna sredstva.



Što se tiče transfernog obeštećenja Lovrena bilo je upitno ima li on pravo na to. Utvrđeno je da je aneks antedatiran i sačinjen na obrascu koji se nije koristio u vrijeme kada je aneks sačinjen. Tvrdnje obrane da je aneks sačinjen kako bi se porez isplatio u Hrvatskoj, ako je takav aneks postojao, onda je morao postojati u knjigovodstvu Dinama i Lovrena. Ali, takvog aneksa nije bilo što dokazuje da igrač nije imao pravo na podjelu transfera. Očito su ove radnje povezane s poreznim nadzorom u Dinamu kojim je utvrđeno da klub daje pozajmice fizičkim osobama koje se ne vraćaju. Cijela operacija je smišljena kako bi se iz Dinama izvukao novac i isplatio Zoranu Mamiću da bi vratio pozajmice Dinamu.



Vezano uz podjelu transfera s Modrićem utvrđeno je da je riječ o fiktivnom aneksu, jer je utvrđeno da se Modrić potpisao onako kako se potpisivao nakon 2008., a ne 2005. kada je navodno sačinjen aneks. Modrić nije imao pravo na transferno obeštećenje.



Sud im je u obzir uzeo dosadašnju neosuđivanost, olakotnih okolnosti nije bilo. Odlučeno je i da im se oduzme imovinska korist', stoji u obrazloženju presude.