Mamić nakon izricanja presude: Monstrumi koji su mi napakirali i osudili me neće mirno spavati! Moj odgovor će biti oružje koje dosad nije viđeno

Savjetnik u GNK Dinamo Zdravko Mamić rekao je u srijedu u Međugorju da je zgrožen presudom Županijskog suda u Osijeku kojom je nepravomoćno osuđen na 6,5 godina zatvora zbog izvlačenja novca iz Dinama i nanošenja štete hrvatskome proračunu, kazao je da se zasad ne kani vraćati u Hrvatsku i najavio je žestok obračun protiv svih koji su mu "napakirali".



Mamić i kompanjoni proglašeni krivima za organizirani kriminal, izvlačenje milijuna i poreznu prevaru! Gazda Dinama osuđen na šest i pol godina zatvora



Zdravko Mamić presudu dočekao u sobi luksuzne međugorske vile: 'Ni u snu se nisam nadao da ću biti presuđen u jedan dan'

Mamić je u svom prvom komentaru na presudu kazao da se neće pretvarati da nijje "zgrožen i konsterniran".

"Presuda me iznenadila, ali emotivno me čini tužnim obrazloženje presude. Da su mi i duplu kaznu izrekli, ne bi ništa značilo. Značilo bi mi jedino da sam slobodan čovjek“, rekao je Mamić na konferenciji za novinare međugorskom hotelu Villa Regina kamo došao dan prije izricanja presude u Osijeku.

"Nisam se ni u snu nadao da ću biti presuđen ijedan dan, to je nemoguće presuditi u ovome predmetu“, dodao je.

Presudu je nazvao isforsiranom, monstruoznom, podlom i lažnom. Tvrdi da je osječki sud samo prepisao ono što su mu je 'napakirali' DORH i Uskok.

"Monstrumi koji su mi napakirali i osudili me neće mirno spavati", kazao je Mamić, najavivši svoje protuodgovor na presudu u vidu figurativnog "oružja kakvo u Hrvatskoj nije viđeno".

"Obrazloženje presude čini me bijesnim, opasnim i mogu očekivati svašta jer sam siguran da sudsko vijeće nije pisao presudu. Prepisali su ono što je Uskok zahtijevao i njihovu konstrukciju od riječi do riječi uveli presudu".

On je naveo i kako sudsko vijeće nije imalo nijednog dokaza ili svjedočenje koje bi potvrdilo navode iz presude, te da su istragu i radnje provodili nezakonito neovlaštene osobe. Naglasio je kako nije nanesena nikakva šteta Dinamu, niti hrvatskome proračunu.

Najavio je kako će ostati u Bosni i Hercegovini.

"Ostajem u BiH, svojoj drugoj domovini. Nisam kukavica i to zna cijeli svijet, ali nisam ni mazohist. Borbu koju najavljujem, vodit ću sa slobode. Ostajem ovdje u Hercegovini, ne mislim nijednog trenutaka vratiti se u RH prije izricanja pravomoćne presude", rekao je Mamić i najavio žalbu Vrhovnom sudu, ali je ponovio u hrvatski pravosudni sustav.

"Ne bih želio biti u koži ljudi koji su sve ovo napakirali i presudili. Vijeće je vrh sante i jedan krak te jedne duboke države koja razara tkivo naših građana. Imam snage i spoznaja da obranim sebe, obitelj i Dinamo. Pobrinut će se da ti ljudi nemirno spavaju i završe u zatvoru", poručio je Mamić.

Odbio je otkriti tko stoji iza "napada" na njega, ali tvrdi kako su to strukture koje više desetljeća vladaju Hrvatskom.

"Odlučuju strukture koje stoljećima vladaju Hrvatskom, kontraobavještajne službe, KOS i Udba. To će isplivati", rekao je.

Mamić je uvjeren i kako je ova presuda i svojevrstan udar na hrvatske reprezentativce Dejana Lovrena i Luku Modrića.

"Njima ništa nije sveto. Iz te radionice je to izašlo da destabiliziraju hrvatsku reprezentaciju. Modrić i Lovren su simboli Hrvatske i oni promiču svetinje. Imamo situaciju da naš kapetan se mora protiv svih boriti, a ta ista država ga je pravila monstrumom i lažovom. To je monstruozno do neba", rekao je Mamić.

Odbacio je navode da je u bijegu, ali je uvjeren da će se pravosuđe u BiH usprotiviti pokušaju njegova izručenja u RH.

Potvrdio je da se boji od novoga napada kakav se dogodio prošle godine kada su ga nepoznate osobe prostrijelile kraj Tomislavgrada.

"Toga me je više strah nego što se dogodilo u sudnici. Ali nemam izbora i ostajem ovdje. Ovdje me ljudi vole i osjetio sam to tisuću puta", dodao je.

Nije isključio niti mogućnost da će zatražiti da se protiv njega postupak vodi u BiH.