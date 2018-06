Mamić se uoči presude oglasio iz Međugorja: Bolje mi je ovdje nego da se frustriram u osječkoj sudnici; Osvanuli brojni transparenti: 'Neće ti pomoći ni Gospa Međugorska!', 'Tko se nije skrio, tovar ga je bijo'

Na Županijskom sudu u Osijeku točno u podne bit će izrečena nepravomoćna presuda bivšem čelniku i sadašnjem savjetniku NK Dinama Zdravku Mamiću, njegovom bratu Zoranu, bivšem Dinamovom direktoru Damiru Vrbanoviću i porezniku Milan Pernaru.



Četvoricu okrivljenika Uskok tereti za izvlačenje oko 116 milijuna kuna iz toga kluba te nanošenje štete državnom proračunu od 12,2 milijuna kuna neobračunatog poreza i prireza.



Zdravko Mamić, kao što smo i ranije pisali, neće biti nazočan na čitanju presude budući da je otišao u Međugorje. Ekipa N1 televizije posjetila je Mamića u Hercegovini i prvi čovjek Dinama im je objasnio zašto je dan uoči presude otišao preko granice.



- Nije bilo planirano nego je bilo spontano. Osjećao sam da moram ići tamo gdje ću se osjećati najbolje i naći mir. Nisam imao dileme da odem u Međugorje gdje sam našao trenutni mir i gdje imam veliki broj prijatelja. Procijenio sam da mi je bolje tu nego da sutra budem u osječkoj sudnici gdje bih doživljavao frustracije - kazao je Mamić u utorak u razgovoru za televiziju N1.



U nastavku razgovora je rekao da očekuje oslobađajuću presudu iako ne vjeruje da je imao pošteno suđenje.



- Nemam povjerenja da ću imati pošteno suđenje, ali na kraju sam siguran da ćemo pobijediti jer postoje više instance, Vrhovni sud, Ustavni sud i Europski sud za ljudska prava. Iako se nadam da će i ovi suci smoći hrabrosti da se odupru pritiscima ljudi koji su im nadređeni i da ne podlegnu pritiscima i da donesu jedinu moguću presudu, a to je oslobađajuća presuda - kazao je Mamić.



Tijekom noći diljem Hrvatske, ali i Hercegovine, osvanulo je mnoštvo transparenata protiv gazde Dinama. Tako je Na Brdu ukazanja u Međugorju postavljen transparent kojim se Mamiću poručuje da mu "neće pomoći ni Gospa".







Transparent u kojem se Mamića naziva i pogrdnim imenima postavljen je nedaleko od kipa međugorske Gospe koji je sinoć posjetio Mamić. U potpisu stoji izvjesna skupina 'Vjerne Ere 86'. Odmah pored postavljena je i prekrižena fotografija s njegovim likom.



Kako su objavili lokalni mediji u Mostaru transparent je postavljen nekoliko sati nakon pošto je Dinamov dužnosnik na svome Facebook profilu objavio da se nalazi u Međugorju, kamo je otišao samo dan prije izricanja presude.



Dalmatinski portal piše da je jedan transparent osvanuo i pred samim sudom u Osijeku. Na njemu je pisalo:



- Nowhere to run, nowhere to hide.



Do njega piše 1950 i prekriženo Z.M.



Nekoliko transparenata je osvanulo i u Ljubuškom ispred kuće Zdravka Mamića. Na njima piše: 'Spavaš li mirno?', 'Pazi sapun', 'Tko se nije skrio, tovar ga je bijo'...