Nešto više od pola godine otkad je policija Općinskom državnom odvjetništvu u Splitu podnijela posebno izvješće protiv Slavena Žužula, prvog čovjeka RNK "Split", zbog sumnje u kazneno djelo neisplate plaća, ODO Split podignuo je optužnicu kojom Žužula tereti da nije davao plaće radnicima tvrtke "Skladgradnja".



Osim njega, optužena je i sama tvrtka te Dijana M., koja je bila referentica za računovodstvo i financije, a koju se sumnjiči za krivotvorenje isprave. Žužul se optužuje da od rujna 2016. do 31. prosinca 2017. godine nije isplaćivao plaće, poreze i doprinose radnicima "Skladgradnje" iako račun tvrtke nije bio u blokadi.



Također, od srpnja do prosinca 2016. godine nije isplatio plaću, poreze, doprinose i sva ostala davanja za djelatnike kluba RNK "Split". Referenticu RNK "Split" tereti se da je od srpnja do studenoga 2016. godine unijela u JOPPD obrasce za zaposlenike nogometnog kluba neistinite podatke o isplati plaća te ih je predala Poreznoj upravi iako je znala da plaće nisu isplaćene.